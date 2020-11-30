Киев — столица Украины, крупнейший технологический хаб страны. Здесь сосредоточено порядка 50% всех IT-специалистов, а также офисы крупнейших tech-компаний Украины и мира , среди которых Google, Snap, Oracle и другие. Столица активно развивается: запускаются новые стартапы, фонды и хабы, открываются офисы международных компаний. Здесь конкурентные зарплаты , а сам Киев — значительно дешевле для жизни, нежели европейские города . В то же время — Киев давно называют «новым Берлином» , локальная гастрономическая и барная культура шагнула в стратосферу , а фестивали и клубы — во всех европейских must-visit гидах . Киев — интересный для жизни город. В самом центре Европы .

Большая европейская столица — здесь проживает почти 4 млн человек. У Киева невероятная история, это один из старейших городов Европы. А сейчас — невероятно перспективное будущее: город развивается как хаб между Европой и Азией.

Согласно спискам Nomad List, Киев входит в десятку лучших городов для экспатов. Комфортно жить здесь может даже специалист уровня Middle, семье из двух человек будет достаточно от $2000 в месяц. Киев — доступный для жизни город.

Украина и Киев — это географический центр Европы. За 2-3 часа можно долететь практически в любую страну Европы. Здесь есть европейские лоукостеры WizzAir и RyanAir, а также местный SkyUp.

В Киеве проходит один из самых массовых фестивалей Европы — Atlas Weekend. В 2019 году его посетило более 500 000 человек, а в лайнапе — звезды первой величины.

К слову, о жилье: квартиру в историческом районе города можно снять за $500.

Киев — один из лучших городов Европы (если не мира) в соотношении зарплаты IT-специалиста и качества жизни, которое эта зарплата может дать. Профессионалы получают сопоставимые с европейскими зарплаты, но могут больше откладывать/инвестировать, поскольку комфортный уровень жизни здесь дешевле. А доступ к возможностям и развлечениям — практически тот же. Согласно расчетам Numbeo, без аренды для комфортной жизни одному человеку достаточно всего $400/месяц.

Украина в целом и Киев в частности — это город возможностей. Здесь не закрывают витрину в 8 вечера и если нужно — готовы работать на выходных. Любой предприниматель скажет: под ногами самая плодородная почва — нужно лишь уметь вырастить деньги.Киев — живой город. Здесь танцуют до утра, лучшая гастрономия, бары мирового уровня. Все 24/7.