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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5739574057415742

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 8
1. Зросли більш, як на 30%
38%
3
2. Зросли на 20 - 30%
0
0
3. Зросли на 10 - 20%
13%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
13%
1
6. Впали менш ніж на 10%
0
0
7. Впали на 10 - 20%
13%
1
8. Впали на 20 - 30%
13%
1
9. Впали більш, як на 30%
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:22

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:а для киянина?
у 2013 $700 у 2020 $600
а як щодо цін на комуналь ?

Звідси https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... rage/kiev/ по Києву виходить
570 уе в 2013 та 633 уе в 2020

точно?
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2013/
грудень 2013
5618 / 8 = $702
жовтень 2020
17494 / 28.5 = $616

пора би арифметику за третій клас освоїти

Ого, це в тебе калькулятор зламався, ти порівнюєш грудень (премії та 13 ЗП) з жовтнем. Порівнюй 01.2013 з 01.2020
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:25

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  BIGor написав:
  somilitark написав:
  Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).

Киев Фейлиса таки даёт трещину :!: :D

Кину Вам трохи позитиву :D
https://ain.ua/special/kyiv-guide-ua/
Украина стремится выйти на новый уровень развития инновационной и технологической экосистемы, не уставая над этим работать. Вы знаете, что в Украине уже есть 3 компании-единорога, а в такой стране, как Франция, их 5?


Киев — столица Украины, крупнейший технологический хаб страны. Здесь сосредоточено порядка 50% всех IT-специалистов, а также офисы крупнейших tech-компаний Украины и мира, среди которых Google, Snap, Oracle и другие. Столица активно развивается: запускаются новые стартапы, фонды и хабы, открываются офисы международных компаний. Здесь конкурентные зарплаты, а сам Киев — значительно дешевле для жизни, нежели европейские города. В то же время — Киев давно называют «новым Берлином», локальная гастрономическая и барная культура шагнула в стратосферу, а фестивали и клубы — во всех европейских must-visit гидах. Киев — интересный для жизни город. В самом центре Европы.


~ $2000 хватит для комфортной жизни семье< $3500 средняя зарплата senior-специалиста в столице


Большая европейская столица — здесь проживает почти 4 млн человек. У Киева невероятная история, это один из старейших городов Европы. А сейчас — невероятно перспективное будущее: город развивается как хаб между Европой и Азией.
Согласно спискам Nomad List, Киев входит в десятку лучших городов для экспатов. Комфортно жить здесь может даже специалист уровня Middle, семье из двух человек будет достаточно от $2000 в месяц. Киев — доступный для жизни город.
Украина и Киев — это географический центр Европы. За 2-3 часа можно долететь практически в любую страну Европы. Здесь есть европейские лоукостеры WizzAir и RyanAir, а также местный SkyUp.
В Киеве проходит один из самых массовых фестивалей Европы — Atlas Weekend. В 2019 году его посетило более 500 000 человек, а в лайнапе — звезды первой величины.
К слову, о жилье: квартиру в историческом районе города можно снять за $500.
Киев — один из лучших городов Европы (если не мира) в соотношении зарплаты IT-специалиста и качества жизни, которое эта зарплата может дать. Профессионалы получают сопоставимые с европейскими зарплаты, но могут больше откладывать/инвестировать, поскольку комфортный уровень жизни здесь дешевле. А доступ к возможностям и развлечениям — практически тот же. Согласно расчетам Numbeo, без аренды для комфортной жизни одному человеку достаточно всего $400/месяц.
Украина в целом и Киев в частности — это город возможностей. Здесь не закрывают витрину в 8 вечера и если нужно — готовы работать на выходных. Любой предприниматель скажет: под ногами самая плодородная почва — нужно лишь уметь вырастить деньги.Киев — живой город. Здесь танцуют до утра, лучшая гастрономия, бары мирового уровня. Все 24/7.

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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:25

  Faceless написав:
  UA написав:Это называется избыточная ликвидность банковской системы.

Кстати да, одна за одной выходят статьи с интервью, последний раз читал от нового СЕО Альфы, что бабла немеряно и некуда девать, избыточная ликвидность исчисляется миллиардами


Он говорит о том, что кредитовать, кроме Минфина, некого. Эта та ликвидность, которую не получил бизнес, почему и загибается. Производство падает 16-й месяц подряд, некоторые сегменты (машиностроение, например) уменьшились на треть за 2 года. Экспортируется только ЖРС, металл, подсолнух и зерно. Импортируется - все остальное. Как только дефицит текущего счета нечем будет латать (для этого достаточно временное закрытые международных рынков капитала), экономика ляжет. Банки, кстати, со своей "избыточной ликвидностью" тоже гривну не пощадят - она вся окажется на межбанке
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:26

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.

Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе?
В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.


Еще возле Оушена и вблизи крупных ВУЗов.
Как-то ждал человек на углу Комарова и Гарматной - ППЦ, стоят машинЫ! и несколько арабов на тротуаре кадрят проходящих мимо девушек/женщин (одна даже с ребенком) в довольно агрессивной форме.
Готовьтесь к "европейскому" будущему. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:27

  BIGor написав:Ого, це в тебе калькулятор зламався, ти порівнюєш грудень (премії та 13 ЗП) з жовтнем. Порівнюй 01.2013 з 01.2020

протри очі,
із 23.12.20 повний локдаун на 3 тижня

економіка знову сось-сось як у квітні 2020
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:28

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  UA написав:Это называется избыточная ликвидность банковской системы.

Кстати да, одна за одной выходят статьи с интервью, последний раз читал от нового СЕО Альфы, что бабла немеряно и некуда девать, избыточная ликвидность исчисляется миллиардами


Он говорит о том, что кредитовать, кроме Минфина, некого. Эта та ликвидность, которую не получил бизнес, почему и загибается. Производство падает 16-й месяц подряд, некоторые сегменты (машиностроение, например) уменьшились на треть за 2 года. Экспортируется только ЖРС, металл, подсолнух и зерно. Импортируется - все остальное. Как только дефицит текущего счета нечем будет латать (для этого достаточно временное закрытые международных рынков капитала), экономика ляжет. Банки, кстати, со своей "избыточной ликвидностью" тоже гривну не пощадят - она вся окажется на межбанке

А Либо говорит что в Киеве на Серебрянной миле все у людей в шеколаде. Так кому верить? :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:30

  Faceless написав:Одно другому не противоречит. Да, были и есть такие вакансии, и их немало. Если в вашем черно-белом мире либо нормально работы нет вообще, либо ее полно - то я вас огорчу, мир - совсем другой

Работа есть, но только платят даже не 1 000 у.е., а меньше.
Если взять на грудь 1000, то думаю и три месяца без последствий для организма выдержать не получится.
То кризис, то работы полно на 1..3..5 штук, интересно выходит, по-вашему никаких противоречий, если так легко зарабатывать вдвоём более 100 кило в год, а куча народа в съёмных единичках, куда они только деньги девают?(((
Надо спросить у Сержика, может он тайно в Вегас летает и там всё спускает в казино, других поводов не купить кв. метры в столице не вижу.
Или просто не хочет, хочет снимать и платить лендлордам :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 30 лис, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:32

  BIGor написав:Согласно спискам Nomad List, Киев входит в десятку лучших городов для экспатов


Не слышал о таком рейтинге. А вот буквально на прошлой неделе попадался Expat Insider - Киева там вообще нет в силу отсутствия интереса экспатов

https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl ... Report.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:32

  BIGor написав:
Ого, це в тебе калькулятор зламався

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/index/
індекс реальної з.п. за 2020
96,8
упав

для порівняння індекс
2014 2015
86,5 90,1
https://fi202x.blogspot.com/
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