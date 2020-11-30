Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Неопределенность с мутными карантинами, послаблениями, локдаунами, допрасходами, связанными с работой в период карантина, и как следствие - ж*** у значительной части бизнеса, ж*** с доходами у у значительной части наемных рабочих, ж*** с бюджетом (расходы выросли, доходы упали), и помощи извне ждать особо не приходится (у всех +/- аналогичные проблемы, разница только в глубине погружения).
Украина стремится выйти на новый уровень развития инновационной и технологической экосистемы, не уставая над этим работать. Вы знаете, что в Украине уже есть 3 компании-единорога, а в такой стране, как Франция, их 5?
Киев — столица Украины, крупнейший технологический хаб страны. Здесь сосредоточено порядка 50% всех IT-специалистов, а также офисы крупнейших tech-компаний Украины и мира, среди которых Google, Snap, Oracle и другие. Столица активно развивается: запускаются новые стартапы, фонды и хабы, открываются офисы международных компаний. Здесь конкурентные зарплаты, а сам Киев — значительно дешевле для жизни, нежели европейские города. В то же время — Киев давно называют «новым Берлином», локальная гастрономическая и барная культура шагнула в стратосферу, а фестивали и клубы — во всех европейских must-visit гидах. Киев — интересный для жизни город. В самом центре Европы.
~ $2000 хватит для комфортной жизни семье< $3500 средняя зарплата senior-специалиста в столице
Большая европейская столица — здесь проживает почти 4 млн человек. У Киева невероятная история, это один из старейших городов Европы. А сейчас — невероятно перспективное будущее: город развивается как хаб между Европой и Азией. Согласно спискам Nomad List, Киев входит в десятку лучших городов для экспатов. Комфортно жить здесь может даже специалист уровня Middle, семье из двух человек будет достаточно от $2000 в месяц. Киев — доступный для жизни город. Украина и Киев — это географический центр Европы. За 2-3 часа можно долететь практически в любую страну Европы. Здесь есть европейские лоукостеры WizzAir и RyanAir, а также местный SkyUp. В Киеве проходит один из самых массовых фестивалей Европы — Atlas Weekend. В 2019 году его посетило более 500 000 человек, а в лайнапе — звезды первой величины. К слову, о жилье: квартиру в историческом районе города можно снять за $500. Киев — один из лучших городов Европы (если не мира) в соотношении зарплаты IT-специалиста и качества жизни, которое эта зарплата может дать. Профессионалы получают сопоставимые с европейскими зарплаты, но могут больше откладывать/инвестировать, поскольку комфортный уровень жизни здесь дешевле. А доступ к возможностям и развлечениям — практически тот же. Согласно расчетам Numbeo, без аренды для комфортной жизни одному человеку достаточно всего $400/месяц. Украина в целом и Киев в частности — это город возможностей. Здесь не закрывают витрину в 8 вечера и если нужно — готовы работать на выходных. Любой предприниматель скажет: под ногами самая плодородная почва — нужно лишь уметь вырастить деньги.Киев — живой город. Здесь танцуют до утра, лучшая гастрономия, бары мирового уровня. Все 24/7.
UA написав:Это называется избыточная ликвидность банковской системы.
Кстати да, одна за одной выходят статьи с интервью, последний раз читал от нового СЕО Альфы, что бабла немеряно и некуда девать, избыточная ликвидность исчисляется миллиардами
Он говорит о том, что кредитовать, кроме Минфина, некого. Эта та ликвидность, которую не получил бизнес, почему и загибается. Производство падает 16-й месяц подряд, некоторые сегменты (машиностроение, например) уменьшились на треть за 2 года. Экспортируется только ЖРС, металл, подсолнух и зерно. Импортируется - все остальное. Как только дефицит текущего счета нечем будет латать (для этого достаточно временное закрытые международных рынков капитала), экономика ляжет. Банки, кстати, со своей "избыточной ликвидностью" тоже гривну не пощадят - она вся окажется на межбанке
BIGor написав:По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.
Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе? В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.
Еще возле Оушена и вблизи крупных ВУЗов. Как-то ждал человек на углу Комарова и Гарматной - ППЦ, стоят машинЫ! и несколько арабов на тротуаре кадрят проходящих мимо девушек/женщин (одна даже с ребенком) в довольно агрессивной форме. Готовьтесь к "европейскому" будущему.
UA написав:Это называется избыточная ликвидность банковской системы.
Кстати да, одна за одной выходят статьи с интервью, последний раз читал от нового СЕО Альфы, что бабла немеряно и некуда девать, избыточная ликвидность исчисляется миллиардами
Он говорит о том, что кредитовать, кроме Минфина, некого. Эта та ликвидность, которую не получил бизнес, почему и загибается. Производство падает 16-й месяц подряд, некоторые сегменты (машиностроение, например) уменьшились на треть за 2 года. Экспортируется только ЖРС, металл, подсолнух и зерно. Импортируется - все остальное. Как только дефицит текущего счета нечем будет латать (для этого достаточно временное закрытые международных рынков капитала), экономика ляжет. Банки, кстати, со своей "избыточной ликвидностью" тоже гривну не пощадят - она вся окажется на межбанке
А Либо говорит что в Киеве на Серебрянной миле все у людей в шеколаде. Так кому верить?
Faceless написав:Одно другому не противоречит. Да, были и есть такие вакансии, и их немало. Если в вашем черно-белом мире либо нормально работы нет вообще, либо ее полно - то я вас огорчу, мир - совсем другой
Работа есть, но только платят даже не 1 000 у.е., а меньше. Если взять на грудь 1000, то думаю и три месяца без последствий для организма выдержать не получится. То кризис, то работы полно на 1..3..5 штук, интересно выходит, по-вашему никаких противоречий, если так легко зарабатывать вдвоём более 100 кило в год, а куча народа в съёмных единичках, куда они только деньги девают?((( Надо спросить у Сержика, может он тайно в Вегас летает и там всё спускает в казино, других поводов не купить кв. метры в столице не вижу. Или просто не хочет, хочет снимать и платить лендлордам
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 30 лис, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.