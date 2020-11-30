Додано: Пон 30 лис, 2020 19:09

zРадио написав: somilitark написав: А вот почему цены не падают на жильё, как вещает зРадио А вот почему цены не падают на жильё, как вещает зРадио



К слову, я никакой отсебятины в данном вопросе не вещаю, а говорю то, что показывает индекс Домика. Сорян растишкам, но показывает он снижение цен, пусть и минимальное. А существенное я прогнозирую на осень 2021 - осень 2022. Прогноз дал еще в мае, и пока обновлять его достаточных оснований не вижу. Я изначально ожидал высокое сопротивление на фоне профицита доллара. Интересное будет, когда его начнут пылесосить с развивающихся рынков К слову, я никакой отсебятины в данном вопросе не вещаю, а говорю то, что показывает индекс Домика. Сорян растишкам, но показывает он снижение цен, пусть и минимальное. А существенное я прогнозирую на осень 2021 - осень 2022. Прогноз дал еще в мае, и пока обновлять его достаточных оснований не вижу. Я изначально ожидал высокое сопротивление на фоне профицита доллара. Интересное будет, когда его начнут пылесосить с развивающихся рынков

Позвольте спросить, зачем вы тогда как третье передающее звено, думаете, тут на ветке никто не знает про индекс Домика? Его тут обсасывали с момента основания ветки, которой, кстати, уже больше 11 лет, и много раз указывали на его нерепрезентативность. Когда рынок медленно снижался, он часто показывал даже рост.Раз вы себя позиционируете, как аналитик, то почему опираетесь на один заангажированный (у Домика своё АН) источник, не раз себя компрометировпвший? Где альтернативные источники и методы оценки.А глянуть индекс домика и без ваших трансляций любой может, как и госстат. Но это не анализ, это как сравнивать реферат на копипастах с дипломной работой