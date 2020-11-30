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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:41
Ти зарплату на курс долара можеш поділити?
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BIGor
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:41
flyman написав:
прихована реклама UNIT.City детектед
Может кто в курсе. Почему UNIT академию закрыли?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:47
BIGor написав:
А Либо говорит что в Киеве на Серебрянной миле все у людей в шеколаде. Так кому верить?
Полагаю, что верить нужно только сильным аргументам )) Для меня это - первичные данные, официальная статистика, фото-, видеофакты и репрезентативные исследования.
Все остальное с одинаковой вероятностью будет либо истиной, либо намеренной ложью, либо ошибочным мнением глупого человека
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zРадио
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:49
Faceless написав:
У вас или "вдвоем легко зарабатывают больше 100куе в год", или "все ютятся по съемным однушкам". Ну что поделать, "Киев Сомилитарка" вообще непонятно как выжил в этом году, по описанию он вообще постапокалиптический.
Не манипулируйте.
Есть высокие доходы( 20 и выше), но это до 20% от населения.
Большинство довольствуется 8-15 000.
Многих сократили- вообще временно без работы, перешли на неполную ставку, многим урезали з.п.
А вот почему цены не падают на жильё, как вещает зРадио, так я считаю только по одной причине, стали меньше строить и есть ещё потребность в жилье, у нас обеспеченность населения квадратными метрами маленькая, плюс деньги пристроить толком в нашей стране некуда кроме как в бетон, депозиты сейчас под смешной процент, вот те 20% и не дают ценам упасть, много сдаётся, но не продаётся.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:54
somilitark написав:
А вот почему цены не падают на жильё, как вещает зРадио
К слову, я никакой отсебятины в данном вопросе не вещаю, а говорю то, что показывает индекс Домика. Сорян растишкам, но показывает он снижение цен, пусть и минимальное. А существенное я прогнозирую на осень 2021 - осень 2022. Прогноз дал еще в мае, и пока обновлять его достаточных оснований не вижу. Я изначально ожидал высокое сопротивление на фоне профицита доллара. Интересное будет, когда его начнут пылесосить с развивающихся рынков
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zРадио
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:01
somilitark написав: Faceless написав:
У вас или "вдвоем легко зарабатывают больше 100куе в год", или "все ютятся по съемным однушкам". Ну что поделать, "Киев Сомилитарка" вообще непонятно как выжил в этом году, по описанию он вообще постапокалиптический.
Не манипулируйте.
Есть высокие доходы( 20 и выше), но это до 20% от населения.
Большинство довольствуется 8-15 000.
Многих сократили- вообще временно без работы, перешли на неполную ставку, многим урезали з.п.
А вот почему цены не падают на жильё, как вещает зРадио, так я считаю только по одной причине, стали меньше строить и есть ещё потребность в жилье, у нас обеспеченность населения квадратными метрами маленькая, плюс деньги пристроить толком в нашей стране некуда кроме как в бетон, депозиты сейчас под смешной процент, вот те 20% и не дают ценам упасть, много сдаётся, но не продаётся.
Откуда ваша оценка этого сегмента в 20%?
Хотя, даже если и взять ваши 20%, немало, это почти млн человек на Киев.
Я бы оценил этот сегмент как вдвое больший. Да, все равно, не большинство, так а при чем тут большинство. Медиана (реальная) уже входит в этот диапазон
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:09
zРадио написав: somilitark написав:
А вот почему цены не падают на жильё, как вещает зРадио
К слову, я никакой отсебятины в данном вопросе не вещаю, а говорю то, что показывает индекс Домика. Сорян растишкам, но показывает он снижение цен, пусть и минимальное. А существенное я прогнозирую на осень 2021 - осень 2022. Прогноз дал еще в мае, и пока обновлять его достаточных оснований не вижу. Я изначально ожидал высокое сопротивление на фоне профицита доллара. Интересное будет, когда его начнут пылесосить с развивающихся рынков
Позвольте спросить, зачем вы тогда как третье передающее звено, думаете, тут на ветке никто не знает про индекс Домика? Его тут обсасывали с момента основания ветки, которой, кстати, уже больше 11 лет, и много раз указывали на его нерепрезентативность. Когда рынок медленно снижался, он часто показывал даже рост.
Раз вы себя позиционируете, как аналитик, то почему опираетесь на один заангажированный (у Домика своё АН) источник, не раз себя компрометировпвший? Где альтернативные источники и методы оценки.
А глянуть индекс домика и без ваших трансляций любой может, как и госстат. Но это не анализ, это как сравнивать реферат на копипастах с дипломной работой
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:11
BIGor написав:
Ти зарплату на курс долара можеш поділити?
А ти можеш не приводити доковідну з.п. і порівнювати із зручним тобі моментом в часі робити проекцію на сьогодні.
Це такий дата майнінг щоб підігнати дані під бажану теорію дорожая.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:15
zРадио написав:
Интересное будет, когда его начнут пылесосить с развивающихся рынков
А зачем доллар пылесосить с развивающихся рынков? Наверно, залетные деривативы сожгут.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:17
Faceless написав: zРадио написав: somilitark написав:
А вот почему цены не падают на жильё, как вещает зРадио
К слову, я никакой отсебятины в данном вопросе не вещаю, а говорю то, что показывает индекс Домика. Сорян растишкам, но показывает он снижение цен, пусть и минимальное. А существенное я прогнозирую на осень 2021 - осень 2022. Прогноз дал еще в мае, и пока обновлять его достаточных оснований не вижу. Я изначально ожидал высокое сопротивление на фоне профицита доллара. Интересное будет, когда его начнут пылесосить с развивающихся рынков
Позвольте спросить, зачем вы тогда как третье передающее звено, думаете, тут на ветке никто не знает про индекс Домика? Его тут обсасывали с момента основания ветки, которой, кстати, уже больше 11 лет, и много раз указывали на его нерепрезентативность. Когда рынок медленно снижался, он часто показывал даже рост.
Раз вы себя позиционируете, как аналитик, то почему опираетесь на один заангажированный (у Домика своё АН) источник, не раз себя компрометировпвший? Где альтернативные источники и методы оценки.
А глянуть индекс домика и без ваших трансляций любой может, как и госстат. Но это не анализ, это как сравнивать реферат на копипастах с дипломной работой
індекс бараки теж можуть всі глянути на бомбері м2, чого його тут тягати.
і так все ясно, що "інвестиції бетон івно, але альтернативи нема" (с) Долярчик
тому ціна м2 на КРЖН не падатиме
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