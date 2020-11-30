Додано: Пон 30 лис, 2020 19:20

Faceless написав: Позвольте спросить, зачем вы тогда как третье передающее звено, думаете, тут на ветке никто не знает про индекс Домика? Его тут обсасывали с момента основания ветки, которой, кстати, уже больше 11 лет, и много раз указывали на его нерепрезентативность. Когда рынок медленно снижался, он часто показывал даже рост.

Позвольте спросить, зачем вы тогда как третье передающее звено, думаете, тут на ветке никто не знает про индекс Домика? Его тут обсасывали с момента основания ветки, которой, кстати, уже больше 11 лет, и много раз указывали на его нерепрезентативность. Когда рынок медленно снижался, он часто показывал даже рост.

Faceless написав: Раз вы себя позиционируете, как аналитик, то почему опираетесь на один заангажированный (у Домика своё АН) источник, не раз себя компрометировпвший? Где альтернативные источники и методы оценки.

А глянуть индекс домика и без ваших трансляций любой может, как и госстат. Но это не анализ, это как сравнивать реферат на копипастах с дипломной работой Раз вы себя позиционируете, как аналитик, то почему опираетесь на один заангажированный (у Домика своё АН) источник, не раз себя компрометировпвший? Где альтернативные источники и методы оценки.А глянуть индекс домика и без ваших трансляций любой может, как и госстат. Но это не анализ, это как сравнивать реферат на копипастах с дипломной работой

Что ж - давайте, вы покажете, где он ошибся и почему. Уверен, не мне одному будет интересно. На ветке много участников, отсутствовавших в момент разоблачения. Спасибо.Но дело даже не в этом конкретном индексе - сегодня я привел сюда индекс Бомбера, а растишки отреагировали как обычно: "есть индекс, а есть реальный рынок". Реальной рынок при этом они воспринимают все по-разному, и как хотят и умеют - один Перова с Новолипками сравнивает, второго на трешках Эврики замкнуло, которых если есть 2 в продаже, то это уже счастье, третий вообще сравнивает котлован с монополитом...Даже не хочу это комментировать - НИ ЕДИНОГО РАЗА я не назвал себя аналитиком, или же использовал другие регалии. Эти клише на меня пытаются набросить те, чьи ложь и домыслы я опровергаю объективными проверяемыми данными. Это замечание будет уместней сделать носителям почетных титулов "ветеран КРЖН" - тут многие любят затыкать оппонента якобы длинным и ярким опытом участника рынка, который проверить, увы, тоже, невозможно...