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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:20
Faceless написав:
Позвольте спросить, зачем вы тогда как третье передающее звено, думаете, тут на ветке никто не знает про индекс Домика? Его тут обсасывали с момента основания ветки, которой, кстати, уже больше 11 лет, и много раз указывали на его нерепрезентативность. Когда рынок медленно снижался, он часто показывал даже рост.
Что ж - давайте, вы покажете, где он ошибся и почему. Уверен, не мне одному будет интересно. На ветке много участников, отсутствовавших в момент разоблачения. Спасибо.
Но дело даже не в этом конкретном индексе - сегодня я привел сюда индекс Бомбера, а растишки отреагировали как обычно: "есть индекс, а есть реальный рынок". Реальной рынок при этом они воспринимают все по-разному, и как хотят и умеют - один Перова с Новолипками сравнивает, второго на трешках Эврики замкнуло, которых если есть 2 в продаже, то это уже счастье, третий вообще сравнивает котлован с монополитом...
Faceless написав:
Раз вы себя позиционируете, как аналитик, то почему опираетесь на один заангажированный (у Домика своё АН) источник, не раз себя компрометировпвший? Где альтернативные источники и методы оценки.
А глянуть индекс домика и без ваших трансляций любой может, как и госстат. Но это не анализ, это как сравнивать реферат на копипастах с дипломной работой
Даже не хочу это комментировать - НИ ЕДИНОГО РАЗА я не назвал себя аналитиком, или же использовал другие регалии. Эти клише на меня пытаются набросить те, чьи ложь и домыслы я опровергаю объективными проверяемыми данными. Это замечание будет уместней сделать носителям почетных титулов "ветеран КРЖН" - тут многие любят затыкать оппонента якобы длинным и ярким опытом участника рынка, который проверить, увы, тоже, невозможно...
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:23
zРадио написав:Не судите да не будете судимы - я, и правда, в онлайне почти все время, которое бодрствую, но это не значит, что плохо делаю свою работу, часть которой состоит в анализе макроэкономики
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:24
Первый написав:
Згоден. Але Я ж не на всю каклєту, так щоб не сумно і бухать менше.
Так сказати для спорт інтересу.
От до спорт інтересу щось нордіка не сильно.
Які можуть бути ще варіанти?
Не зрозумів. Ви ж раніше іншим підказували тут гарні варіанти по обьєктах, а тепер поради питаете?
Що змінилось?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:30
Faceless написав:
zРадио написав:Не судите да не будете судимы - я, и правда, в онлайне почти все время, которое бодрствую, но это не значит, что плохо делаю свою работу, часть которой состоит в анализе макроэкономики
Извините, боюсь, вы неправильно меня поняли - на форуме я не делаю работы, в отличие от многих )) Для меня это хобби, или спорт. Человек жестко оффтопил, что я, видите ли, плохой сотрудник на работе - я ему и ответил, чем, среди прочего, на ней занят
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:35
zРадио написав: Faceless написав:
zРадио написав:Не судите да не будете судимы - я, и правда, в онлайне почти все время, которое бодрствую, но это не значит, что плохо делаю свою работу, часть которой состоит в анализе макроэкономики
Извините, боюсь, вы неправильно меня поняли - на форуме я не делаю работы, в отличие от многих )) Для меня это хобби, или спорт. Человек жестко оффтопил, что я, видите ли, плохой сотрудник на работе - я ему и ответил, чем, среди прочего, на ней занят
То есть часть вашей работы не состоит в анализе макроэкономики, или таки состоит? Или вы этот анализ делаете как хобби? Или анализ делаете, но не считаете себя аналитиком? Да, действительно, сложно понять
Касательно разоблачений домика - это не одна ссылка, это растянутые во времени дискуссии, в частности можете поискать по форуму сочетание "рылы рисуют" авторства zahar_, если действительно интересно. Но разбирать ошибки, махинации и противоречия индексов, то, как они задним числом меняли данные, чтобы всегда показывать нужную динамику (особенно ярко этим занимались SV Development) - это совсем не тема ветки
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:37
барабашов написав: hume написав: BIGor написав:
Интересно, какие лохи купят?
Возможно купят те, кто не сможет заплатить па 4-6куе в жк Krauss gallery. Не забывайте, что это самый центр. Посмотрим, что выкатит интергал на старонаводницкой за нормальные однухи (не апартаменты)
Пс
В оушен плаза бросается в глаза большое количество арабов.
А по таким ценам этот Краусс берут и берут ли вообще такое под аренду? Тем более в площадях больших чем 100 метров. Хотя и по интергалу тоже при цене на высокий этаж под 100000грн/метр такой же вопрос - а накуа оно такое бетонное кому надо?
Ну как кому? А зелёной молодой команде жилищные условия разве не нужно успеть улучшить?
Вот состояли бы вы в наблюдательном совете какого нибудь государственного монстра, типа Укроборонпрома, Нафтогаза, Укрпочты или ином "сладком" месте, с месячной зарплатой 10-20-30 куе, то почему бы и не купить такое?
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Пон 30 лис, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:08
Faceless написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
По факту шулявка уже наполовину арабский квартал. Задача - найдите на шулявке заведение без hookah.
Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе?
В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.
Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой
У меня знакомые живут на Гетьмана, Шулявка - это только "вершина айсберга".
Окрестности НАУ, до кардач, Нархоз, политех. Арабы, африканцы, индусы и тд.
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rjkz
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:22
rjkz написав:
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У меня знакомые живут на Гетьмана, Шулявка - это только "вершина айсберга".
Окрестности НАУ, до кардач
, Нархоз, политех. Арабы, африканцы, индусы
и тд.
і тд. Флайман )))
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:26
rjkz написав: Faceless написав: Vlad442 написав:
Тогда оттуда нужно бежать. Пока арабов мало, они вежливые и уступчивые. Когда накопилась критическая масса они становятся наглыми и не признают ни полицию (особенно нашу), ни местных законов. К этому добавляется рассовая ненависть от того, что они долгое время были тут людьми второго сорта - много ли арабов работают в украинских компаниях на высокооплачиваемой должности? Есть ли у них лифт наверх в нашем обществе?
В таких кварталах девушке становится опасно ходить по ночам, приличные люди начинают съезжать. В Европе это уже свершившийся факт, у нас только начинается, но первые звоночки есть.
Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой
У меня знакомые живут на Гетьмана, Шулявка - это только "вершина айсберга".
Окрестности НАУ, до кардач, Нархоз, политех. Арабы, африканцы, индусы и тд.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:46
change_pm написав: rjkz написав:
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У меня знакомые живут на Гетьмана, Шулявка - это только "вершина айсберга".
Окрестности НАУ, до кардач
, Нархоз, политех. Арабы, африканцы, индусы
и тд.
і тд. Флайман )))
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