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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5742574357445745

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 11
1. Зросли більш, як на 30%
36%
4
2. Зросли на 20 - 30%
0
0
3. Зросли на 10 - 20%
9%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
9%
1
6. Впали менш ніж на 10%
0
0
7. Впали на 10 - 20%
9%
1
8. Впали на 20 - 30%
9%
1
9. Впали більш, як на 30%
27%
3
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:50

  flyman написав:
  rjkz написав:
  Faceless написав:Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой


У меня знакомые живут на Гетьмана, Шулявка - это только "вершина айсберга".
Окрестности НАУ, до кардач, Нархоз, политех. Арабы, африканцы, индусы и тд.

експати


Начиналось со студентов, потом "подобное" притянуло "подобное".
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:02

  rjkz написав:
  change_pm написав:
  rjkz написав:[
У меня знакомые живут на Гетьмана, Шулявка - это только "вершина айсберга".
Окрестности НАУ, до кардач, Нархоз, политех. Арабы, африканцы, индусы и тд.

і тд. Флайман )))

????

У флая ж мансардка + кладівочка на Кардачах.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:08

  change_pm написав: + кладівочка на Кардачах.

Кладівка на Жулянах2
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Но дело даже не в этом конкретном индексе - сегодня я привел сюда индекс Бомбера, а растишки отреагировали как обычно: "есть индекс, а есть реальный рынок". Реальной рынок при этом они воспринимают все по-разному, и как хотят и умеют - один Перова с Новолипками сравнивает, второго на трешках Эврики замкнуло, которых если есть 2 в продаже, то это уже счастье, третий вообще сравнивает котлован с монополитом..

спасибо что дал нам сирым свет, мы сами не можем посмотреть на индексы...
все очень польщены что САМ 3й из 5ярдной компании снизошел)

кстати, только вот настоящий "гуру-практик" может сравнивать Коновальца с ждшоссе...
но то такэ, пешите исчо, "эксперт", ваше мнение нам "очень важно" :mrgreen:

...хотя может из 2к с Минской за 200куе видней...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:35

  flyman написав:
  change_pm написав: + кладівочка на Кардачах.

Кладівка на Жулянах2

может быть востребована под аренду для закладок)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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