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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:50
flyman написав: rjkz написав: Faceless написав:
Все это сильно преувеличено, такое впечатление может сложится у тех, для кого вся шулявка это только базар и киоски с шаурмой
У меня знакомые живут на Гетьмана, Шулявка - это только "вершина айсберга".
Окрестности НАУ, до кардач, Нархоз, политех. Арабы, африканцы, индусы и тд.
експати
Начиналось со студентов, потом "подобное" притянуло "подобное".
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:02
rjkz написав: change_pm написав: rjkz написав:
[
У меня знакомые живут на Гетьмана, Шулявка - это только "вершина айсберга".
Окрестности НАУ, до кардач
, Нархоз, политех. Арабы, африканцы, индусы
и тд.
і тд. Флайман )))
????
У флая ж мансардка + кладівочка на Кардачах.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:08
change_pm написав:
+ кладівочка на Кардачах.
Кладівка на Жулянах2
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:20
zРадио написав:
Но дело даже не в этом конкретном индексе - сегодня я привел сюда индекс Бомбера
, а растишки отреагировали как обычно: "есть индекс, а есть реальный рынок". Реальной рынок при этом они воспринимают все по-разному, и как хотят и умеют - один Перова с Новолипками сравнивает, второго на трешках Эврики замкнуло, которых если есть 2 в продаже, то это уже счастье, третий вообще сравнивает котлован с монополитом..
спасибо что дал нам сирым свет, мы сами не можем посмотреть на индексы...
все очень польщены что САМ 3й из 5ярдной компании снизошел)
кстати, только вот настоящий "гуру-практик" может сравнивать Коновальца с ждшоссе...
но то такэ, пешите исчо, "эксперт", ваше мнение нам "очень важно"
...хотя может из 2к с Минской за 200куе видней...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:35
flyman написав: change_pm написав:
+ кладівочка на Кардачах.
Кладівка на Жулянах2
может быть востребована под аренду для закладок)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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