Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:28
hume написав: zРадио написав:
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Еще одна загадка для экспердов - это Стэнфорд, где м2 начинается от 1350. С какими Перовами и шоссе будете сравнивать этот дом, имеющего даже более выгодную локацию, чем Диаданс?
Это цена пятикомнатной на третьем этаже. Цена однухи на 10ом 52 кгрн. При рассрочке дороже.
Мне кажется вы пытаетесь блеснуть в области о которой не имеете понятия.
Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:50
неплохой сюжет о Киеве Фейслиса
https://www.radiosvoboda.org/a/28522876.html
основной вывод, любой кассир АТБ сможет заработать на квартиру в Киеве, если будет работать в день на 2 часа больше
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:55
zРадио написав:
Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку
Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.
А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.
А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:55
Все правильно. Кредиты западным партнерам нужно отдавать.
А перед ослом всегда должна быть свежая морковка, дабы бежал резвее.
То что АТБшный кассир после смены просто валится с ног "свобода" политкорректно умалчивает
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:59
antey1969 Вы посмотрите сюжет, никто не валится, просто к работе нужно относится хорошо, даже если ты кассир АТБ
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