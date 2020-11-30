Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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основной вывод, любой кассир АТБ сможет заработать на квартиру в Киеве, если будет работать в день на 2 часа больше
Все правильно. Кредиты западным партнерам нужно отдавать. А перед ослом всегда должна быть свежая морковка, дабы бежал резвее. То что АТБшный кассир после смены просто валится с ног "свобода" политкорректно умалчивает
zРадио написав: Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку
Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.
А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.
А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев.
Вы меня таки с кем-то путаете - я не надрачивал и не надрачиваю на столь любимый вами бетон. Из пассивных инструментов заработка предпочитаю корпоративные бонды, которые нельзя купить меньше, чем на 100 тыс долларов от одного эмитента и из одного выпуска. Т.е. порог входа гораздо выше, чем на КРЖН, и по сумме, и по уровню квалификации инвестора. Эта ветка для меня - нечто вроде киберспорта. Но если так выйдет, что я кого-то предостерегу от необдуманных решений, принятых под давлением загонял "бери, а то проиграешь" (уловка т.н. последнего вагона уходящего поезда, используемая против пересичных со времен МММ) - будет еще и плюс мне в карму. Не покупать и отговаривать я при этом никого не собираюсь
BIGor написав:Та ладно, КРЖН контролюють 10 найбільших забудовників, подивіться скільки комплексів в процесі будівництва у КМБ наприклад. І скільки він будинків здав в 2020 році? Вони домовилися затягувати будівництво роками, та і все. Це Вам не Польща, де на ринку присутні закордонні забудовники, і є система штрафів за затримку будівництва.
Я, как вложившийся в КМБ активно слежу за ними и могу констатировать, что со сдачей у них крайне плохо. В 2019 сдали один ЖК Лейпцигская (с задержкой более 2 лет), а в 2020 сдали ОДИН ЖК Каховская (с задержкой почти 2 года). Это ВСЕ за 2 года!!!
И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа со стилем речи и набором клише олдскульного рыла, у меня нет ни малейших сомнений!
Если настаиваете на том, что их сервис - говно (а учитывая то, какие претензии вы кинули, по-другому это назвать сложно), я завтра позвоню давнему знакомому, работающему там, и попрошу прокомментировать это здесь