Додано: Пон 30 лис, 2020 23:09

hume написав: zРадио написав:

Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку



Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.



А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.



А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев. Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев.

Вы меня таки с кем-то путаете - я не надрачивал и не надрачиваю на столь любимый вами бетон. Из пассивных инструментов заработка предпочитаю корпоративные бонды, которые нельзя купить меньше, чем на 100 тыс долларов от одного эмитента и из одного выпуска. Т.е. порог входа гораздо выше, чем на КРЖН, и по сумме, и по уровню квалификации инвестора. Эта ветка для меня - нечто вроде киберспорта. Но если так выйдет, что я кого-то предостерегу от необдуманных решений, принятых под давлением загонял "бери, а то проиграешь" (уловка т.н. последнего вагона уходящего поезда, используемая против пересичных со времен МММ) - будет еще и плюс мне в карму. Не покупать и отговаривать я при этом никого не собираюсь