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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5744574557465747>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 13
1. Зросли більш, як на 30%
31%
4
2. Зросли на 20 - 30%
0
0
3. Зросли на 10 - 20%
8%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
8%
1
6. Впали менш ніж на 10%
8%
1
7. Впали на 10 - 20%
8%
1
8. Впали на 20 - 30%
8%
1
9. Впали більш, як на 30%
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:28

  hume написав:
  zРадио написав:[


Еще одна загадка для экспердов - это Стэнфорд, где м2 начинается от 1350. С какими Перовами и шоссе будете сравнивать этот дом, имеющего даже более выгодную локацию, чем Диаданс?



Это цена пятикомнатной на третьем этаже. Цена однухи на 10ом 52 кгрн. При рассрочке дороже.

Мне кажется вы пытаетесь блеснуть в области о которой не имеете понятия.


Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:50

неплохой сюжет о Киеве Фейслиса
https://www.radiosvoboda.org/a/28522876.html

основной вывод, любой кассир АТБ сможет заработать на квартиру в Киеве, если будет работать в день на 2 часа больше
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:55

  zРадио написав:
Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку


Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.

А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.

А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:55

  Grand Touring написав:неплохой сюжет о Киеве Фейслиса
https://www.radiosvoboda.org/a/28522876.html

основной вывод, любой кассир АТБ сможет заработать на квартиру в Киеве, если будет работать в день на 2 часа больше

Все правильно. Кредиты западным партнерам нужно отдавать.
А перед ослом всегда должна быть свежая морковка, дабы бежал резвее.
То что АТБшный кассир после смены просто валится с ног "свобода" политкорректно умалчивает
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:59

antey1969 Вы посмотрите сюжет, никто не валится, просто к работе нужно относится хорошо, даже если ты кассир АТБ
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:09

  hume написав:
  zРадио написав:
Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку


Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.

А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.

А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев.


Вы меня таки с кем-то путаете - я не надрачивал и не надрачиваю на столь любимый вами бетон. Из пассивных инструментов заработка предпочитаю корпоративные бонды, которые нельзя купить меньше, чем на 100 тыс долларов от одного эмитента и из одного выпуска. Т.е. порог входа гораздо выше, чем на КРЖН, и по сумме, и по уровню квалификации инвестора. Эта ветка для меня - нечто вроде киберспорта. Но если так выйдет, что я кого-то предостерегу от необдуманных решений, принятых под давлением загонял "бери, а то проиграешь" (уловка т.н. последнего вагона уходящего поезда, используемая против пересичных со времен МММ) - будет еще и плюс мне в карму. Не покупать и отговаривать я при этом никого не собираюсь
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:15

  BIGor написав:Та ладно, КРЖН контролюють 10 найбільших забудовників, подивіться скільки комплексів в процесі будівництва у КМБ наприклад. І скільки він будинків здав в 2020 році? Вони домовилися затягувати будівництво роками, та і все. Це Вам не Польща, де на ринку присутні закордонні забудовники, і є система штрафів за затримку будівництва.


Я, как вложившийся в КМБ активно слежу за ними и могу констатировать, что со сдачей у них крайне плохо. В 2019 сдали один ЖК Лейпцигская (с задержкой более 2 лет), а в 2020 сдали ОДИН ЖК Каховская (с задержкой почти 2 года). Это ВСЕ за 2 года!!!

https://ktostroit.com/kmb#sdano

Уже должны сдать ПОЛНОСТЬЮ три ЖК: Манхеттен, Миракс и Медовый, но до сдачи там еще ого-го... Короче на знаю как остальные застройщики, но КМБ в полной Ж...
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Loft
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:20

hume

да, чуть не забыл...

И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа со стилем речи и набором клише олдскульного рыла, у меня нет ни малейших сомнений!

Если настаиваете на том, что их сервис - говно (а учитывая то, какие претензии вы кинули, по-другому это назвать сложно), я завтра позвоню давнему знакомому, работающему там, и попрошу прокомментировать это здесь
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:25

  Loft написав: как остальные застройщики, но КМБ в полной Ж...
просто так надежней, если медленно строить, бетон застывает как скала
практик Прохожий говорил, что сейчас застройщикам несут кучу денег и дефицит жуткий
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

При всем уважении к зрадио, таки котлованы выросли очень сильно. Пока нет того падения, который все так ждали.

P.S. и даже воздух Миракса за 3 года сделал почти Х2

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Loft
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