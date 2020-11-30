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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5744574557465747

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 13
1. Зросли більш, як на 30%
31%
4
2. Зросли на 20 - 30%
0
0
3. Зросли на 10 - 20%
8%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
8%
1
6. Впали менш ніж на 10%
8%
1
7. Впали на 10 - 20%
8%
1
8. Впали на 20 - 30%
8%
1
9. Впали більш, як на 30%
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  Loft написав: как остальные застройщики, но КМБ в полной Ж...
просто так надежней, если медленно строить, бетон застывает как скала
практик Прохожий говорил, что сейчас застройщикам несут кучу денег и дефицит жуткий
Деньги может и несут, но явно нужно осознавать, что:
1. К обешщанному сроку нужно добавлять минимум 2 года
2. Нездоровая тенденция у КМБ по росту количества проектов, что сильно усугубилось ещё и наследием Укрбуд

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Loft
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:43

  Loft написав:
  BIGor написав:Та ладно, КРЖН контролюють 10 найбільших забудовників, подивіться скільки комплексів в процесі будівництва у КМБ наприклад. І скільки він будинків здав в 2020 році? Вони домовилися затягувати будівництво роками, та і все. Це Вам не Польща, де на ринку присутні закордонні забудовники, і є система штрафів за затримку будівництва.


Я, как вложившийся в КМБ активно слежу за ними и могу констатировать, что со сдачей у них крайне плохо. В 2019 сдали один ЖК Лейпцигская (с задержкой более 2 лет), а в 2020 сдали ОДИН ЖК Каховская (с задержкой почти 2 года). Это ВСЕ за 2 года!!!

https://ktostroit.com/kmb#sdano

Уже должны сдать ПОЛНОСТЬЮ три ЖК: Манхеттен, Миракс и Медовый, но до сдачи там еще ого-го... Короче на знаю как остальные застройщики, но КМБ в полной Ж...

Печаль, по инфе луна у КГС https://lun.ua/ru/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0 ... 0%B5%D0%B2
103 дома в процессе в 31 ЖК За 2 года 2 дома из 103.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кому хочется на сер.миле - скоро еще один котлован начнут продавать.
Возле Бульвара Фонтанов и Престиж Холла.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-triiinit ... attributes
Тринити от Seven Hills

ЖК Park Avenue возле Демеевки у этого застройщика в принципе неплохой получился для своего времени (больше 10 лет назад начали строить).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:50

Bigor Новые проекты - хорошо, только куда деваются деньги от продажи котлованов?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:00

  foxluck написав:Кому хочется на сер.миле - скоро еще один котлован начнут продавать.
Возле Бульвара Фонтанов и Престиж Холла.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-triiinit ... attributes
Тринити от Seven Hills

ЖК Park Avenue возле Демеевки у этого застройщика в принципе неплохой получился для своего времени (больше 10 лет назад начали строить).


Да, неплохой, только цены в Тринити боюсь не порадуют. У Севен Хилса по другому не бывает.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:00

  Grand Touring написав:Bigor Новые проекты - хорошо, только куда деваются деньги от продажи котлованов?

Говорят директор КМБ строится капитально в Маями (строит особняк). Так сейчас все дорого (Ейр подтвердит) - наверное все уходит на стройку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:15

BIGor с ним там строится все управление сбу))) если брать новые котлованы и ничего не сдавать, строительная пирамида превращается в строительный пылесос
Grand Touring
 
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