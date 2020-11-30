Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Loft написав: как остальные застройщики, но КМБ в полной Ж...
просто так надежней, если медленно строить, бетон застывает как скала практик Прохожий говорил, что сейчас застройщикам несут кучу денег и дефицит жуткий
Деньги может и несут, но явно нужно осознавать, что: 1. К обешщанному сроку нужно добавлять минимум 2 года 2. Нездоровая тенденция у КМБ по росту количества проектов, что сильно усугубилось ещё и наследием Укрбуд
BIGor написав:Та ладно, КРЖН контролюють 10 найбільших забудовників, подивіться скільки комплексів в процесі будівництва у КМБ наприклад. І скільки він будинків здав в 2020 році? Вони домовилися затягувати будівництво роками, та і все. Це Вам не Польща, де на ринку присутні закордонні забудовники, і є система штрафів за затримку будівництва.
Я, как вложившийся в КМБ активно слежу за ними и могу констатировать, что со сдачей у них крайне плохо. В 2019 сдали один ЖК Лейпцигская (с задержкой более 2 лет), а в 2020 сдали ОДИН ЖК Каховская (с задержкой почти 2 года). Это ВСЕ за 2 года!!!