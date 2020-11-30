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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5745574657475748

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.4 5 16
1. Зросли більш, як на 30%
25%
4
2. Зросли на 20 - 30%
6%
1
3. Зросли на 10 - 20%
6%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
6%
1
6. Впали менш ніж на 10%
6%
1
7. Впали на 10 - 20%
13%
2
8. Впали на 20 - 30%
6%
1
9. Впали більш, як на 30%
31%
5
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:25

  Grand Touring написав:Bigor Новые проекты - хорошо, только куда деваются деньги от продажи котлованов?

Гроші виводяться за кордон, в офшори, і далі - в лондонську нерухомість, яхти і спорт-кари.
Укро-їліта повинна виконати свою історичну місію - повністю деіндустріалізувати територію і провести її депопуляцію. Повинен сказати, що укро-їліта успішно справляється)))
Ну і нарот, який обрав зеленого кокаїніста - теж достойний (((

  Grand Touring написав:неплохой сюжет о Киеве Фейслиса
https://www.radiosvoboda.org/a/28522876.html

основной вывод, любой кассир АТБ сможет заработать на квартиру в Киеве, если будет работать в день на 2 часа больше

Київ Фейслеса тріщить по всім швам))
Попит впав на послуги кав'ярних ларьків, їлітних будівельників і дорогих повій)))
Їлітні таксисти і електрики - також в дупі.
Найвигідніша справа зараз - збирати монети, радянські марки і етикетки з олії. Можна з часом перепродати олігархам і заробити мільйони!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:46

  hume написав:
  zРадио написав:
Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку


Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.

А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.

А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев.


«Ти йому сци між очі, а Він - то все божа роса:-)»

Реальний неадекват.

Простий приклад. Лун світить діброва 3к від 1560 тис грн. В реальному житті таких квартир не має. Є всього декілька квартир по 1710 тис грн і 1900 при 100% оплаті.

Про те що квартира в одному й тому ж комлексні по факту не є стандартизованим товаром а-ля акція епл взагалі осягнути не може. Макроекономіст:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:48

  Loft написав:При всем уважении к зрадио, таки котлованы выросли очень сильно. Пока нет того падения, который все так ждали.

P.S. и даже воздух Миракса за 3 года сделал почти Х2

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Зараз тобі викатять графік на якому як було 954 так і залишилося 953 за квадрат. Графіки не брешуть, коли відсутнє критичне мислення:-(
Всім процвітання!
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