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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:25
Grand Touring написав:
Bigor Новые проекты - хорошо, только куда деваются деньги от продажи котлованов?
Гроші виводяться за кордон, в офшори, і далі - в лондонську нерухомість, яхти і спорт-кари.
Укро-їліта повинна виконати свою історичну місію - повністю деіндустріалізувати територію і провести її депопуляцію. Повинен сказати, що укро-їліта успішно справляється)))
Ну і нарот, який обрав зеленого кокаїніста - теж достойний (((
Київ Фейслеса тріщить по всім швам))
Попит впав на послуги кав'ярних ларьків, їлітних будівельників і дорогих повій)))
Їлітні таксисти і електрики - також в дупі.
Найвигідніша справа зараз - збирати монети, радянські марки і етикетки з олії. Можна з часом перепродати олігархам і заробити мільйони!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:46
hume написав: zРадио написав:
Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку
Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.
А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.
А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев.
«Ти йому сци між очі, а Він - то все божа роса:-)»
Реальний неадекват.
Простий приклад. Лун світить діброва 3к від 1560 тис грн. В реальному житті таких квартир не має. Є всього декілька квартир по 1710 тис грн і 1900 при 100% оплаті.
Про те що квартира в одному й тому ж комлексні по факту не є стандартизованим товаром а-ля акція епл взагалі осягнути не може. Макроекономіст:-)
Всім процвітання!
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:48
Loft написав:
При всем уважении к зрадио, таки котлованы выросли очень сильно. Пока нет того падения, который все так ждали.
P.S. и даже воздух Миракса за 3 года сделал почти Х2
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Зараз тобі викатять графік на якому як було 954 так і залишилося 953 за квадрат. Графіки не брешуть, коли відсутнє критичне мислення:-(
Всім процвітання!
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