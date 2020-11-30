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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:46
hume написав: zРадио написав:
Это цена двухкомнатной квартиры на низком этаже. Мне кажется, что вы много из себя строете. А еще, что вы - слишком заинтересованное лицо, чтобы брать ваши слова на поверку
Больше чем уверен, что 1350 вы скопипастили с луна. Только когда зайдёте в оп не смешите их ценой с луна. Она имеет к реальному рынку такое же отношение как и ваши графики, а именно - никакого.
А заинтересован я, чтоб цена обвалилась. И пока вы, как и в прошлый раз, будете надрачивать на всё пропало я же не откажусь приобрести ещё одну квартиру в центре за 65 куе.
А пока жду видовую на левобережке за 40, но она зараза уже 63. Ну ничего, я терпеливый, думаю ради такого снижения еще подожду оставшиеся 12ть месяцев.
«Ти йому сци між очі, а Він - то все божа роса:-)»
Реальний неадекват.
Простий приклад. Лун світить діброва 3к від 1560 тис грн. В реальному житті таких квартир не має. Є всього декілька квартир по 1710 тис грн і 1900 при 100% оплаті.
Про те що квартира в одному й тому ж комлексні по факту не є стандартизованим товаром а-ля акція епл взагалі осягнути не може. Макроекономіст:-)
Всім процвітання!
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:48
Loft написав:
При всем уважении к зрадио, таки котлованы выросли очень сильно. Пока нет того падения, который все так ждали.
P.S. и даже воздух Миракса за 3 года сделал почти Х2
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Зараз тобі викатять графік на якому як було 954 так і залишилося 953 за квадрат. Графіки не брешуть, коли відсутнє критичне мислення:-(
Всім процвітання!
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:45
BIGor написав:
Минус один скупщик квартир на Серебрянной Миле.
В этом сюжете все прекрасно.
1 Импотенция судебной системы. Заниматься таким промыслом и вкладываться в недвижимость, пусть и оформленную на родителей и жену. В любой нормальной стране (даже в свое время в СССР) это идет под конфискацию.
2 Чувство безнаказанности. Даже не нанял мальчика носить сумочки. Много болтал. Был уверен, что никто его разрабатывать не будет.
3 Что задержали это случай. Все знали, даже по телеку за год озвучивали его фамилию, но никто его не разрабатывал, пока бизнесмены не сдали. Никакая системная борьба с коррупцией не ведется.
4 Не платить налоги и воровать у государства это норма. Бизнесмены обиделись, когда их прижали на преступлении. Фиктивные сделки с карманной фирмой в оффшоре для уклонения от уплаты налогов. Они настолько ни во что не ставят государство, что считают это в порядке вещей.
5 У человека, у которого столько недвижимости, родители живут в панельке с убогой дверью родом из начала 90-ых. И ремонт там, наверняка, такой же. Даже не поселил их в одной из своих квартир для защиты от конфискации и из сыновьего долга.
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Vlad442
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:46
Первый написав: Loft написав:
При всем уважении к зрадио, таки котлованы выросли очень сильно. Пока нет того падения, который все так ждали.
P.S. и даже воздух Миракса за 3 года сделал почти Х2
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Зараз тобі викатять графік на якому як було 954 так і залишилося 953 за квадрат. Графіки не брешуть, коли відсутнє критичне мислення:-(
Зараз викотили локдаун, так що графічки скоро стануть цікаві.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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2
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:51
Первый написав:
Зараз тобі викатять графік на якому як було 954 так і залишилося 953 за квадрат. Графіки не брешуть, коли відсутнє критичне мислення:-(
Человек работает на работе, где графикам верят. Не понимает, что если в США вырос уровень безработицы, то люди уволены и сидят на пособии. Если в Украине, значит кассиров в супермаркете оформили ФОПами, а с налоговой порешали.
Сделал ошибку, считая, что цена состоит из квартиры и денег, которые зарабатывают, но не учел того, что в исключительных обстоятельствах зеленых и других денег могут напечатать. Теперь надеется и ждет, что будут "связывать ликвидность". Может будут, может нет. Может угадает, может не угадает.
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Vlad442
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:02
zРадио написав: Vlad442 написав:
С каждым днем увеличивается количество людей, которые переболели и они перестают держаться за заначки.
Это не так работает. Исходя из вашей логики, наибольшее количество держащихся за заначки должно было бы быть весной, когда переболевших еще не было.
Но это не так. Пока не было переболевших, не было и заболевших/умерших - т.е. никто еще не осознавал реального масштаба бедствия. Наивысший уровень страха наступает тогда, когда больных не принимают больницы и их приходится сортировать по шансам на выживание.
В Одессе это будет происходить уже начиная с текущей недели, в Киеве, вероятно, недели через 3. Затем полный локдаун, слегка уменьшится динамика, выход из него и снова рост до критической точки нагрузки медицинской системы. На сегодня переболело всего <5% населения даже с учетом недостаточно количества тестов.
И пандемию, и потребительские страхи остановит только вакцинация.
Но на нее понадобится минимум год с момента массовой доступности вакцин.
Параллельно с этими сложностями будут нарастать и общеэкономические
По моим наблюдениям переболело значительно больше. Переболела семья знакомых с симптомами ковида, тест сдавал только один, с остальными и так понятно. Человек переболел с потерей обоняния, спрашиваю, почему на антитела не сдаешь? Всего 200-400 грн. Отвечает "зачем, что это изменит".
Я болел, у меня и у семьи антитела, хотя у них симптомов почти не было. Не уверен, что мы попали в статистику. Сижу, выбираю куда бы слетать отдохнуть.
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Vlad442
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:19
Grand Touring написав:
Bigor Новые проекты - хорошо, только куда деваются деньги от продажи котлованов?
Гроші виводяться за кордон, в офшори, і далі - в лондонську нерухомість, яхти і спорт-кари.
Укро-їліта повинна виконати свою історичну місію - повністю деіндустріалізувати територію і провести її депопуляцію. Повинен сказати, що укро-їліта успішно справляється)))
Ну і нарот, який обрав зеленого кокаїніста - теж достойний (((
Київ Фейслеса тріщить по всім швам))
Попит впав на послуги кав'ярних ларьків, їлітних будівельників і дорогих повій)))
Їлітні таксисти і електрики - також в дупі.
Найвигідніша справа зараз - збирати монети, радянські марки і етикетки з олії. Можна з часом перепродати олігархам і заробити мільйони!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:39
zРадио написав:
Вы меня таки с кем-то путаете - я не надрачивал и не надрачиваю на столь любимый вами бетон. Из пассивных инструментов заработка предпочитаю корпоративные бонды, которые нельзя купить меньше, чем на 100 тыс долларов от одного эмитента и из одного выпуска. Т.е. порог входа гораздо выше, чем на КРЖН, и по сумме, и по уровню квалификации инвестора.
Это сообщение либо не полное либо вранье с понтами, что не раз уже было от данной учетки. Потому что зачастую корпоративные облигации можно купить на меньшие суммы. Но не буду развивать оффтоп.
По теме больше исследование ЛУНа с приносом на ветку "актуальных цен"
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Бывалый
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