Додано: Вів 01 гру, 2020 08:45

BIGor написав: Минус один скупщик квартир на Серебрянной Миле.

Минус один скупщик квартир на Серебрянной Миле.

В этом сюжете все прекрасно.1 Импотенция судебной системы. Заниматься таким промыслом и вкладываться в недвижимость, пусть и оформленную на родителей и жену. В любой нормальной стране (даже в свое время в СССР) это идет под конфискацию.2 Чувство безнаказанности. Даже не нанял мальчика носить сумочки. Много болтал. Был уверен, что никто его разрабатывать не будет.3 Что задержали это случай. Все знали, даже по телеку за год озвучивали его фамилию, но никто его не разрабатывал, пока бизнесмены не сдали. Никакая системная борьба с коррупцией не ведется.4 Не платить налоги и воровать у государства это норма. Бизнесмены обиделись, когда их прижали на преступлении. Фиктивные сделки с карманной фирмой в оффшоре для уклонения от уплаты налогов. Они настолько ни во что не ставят государство, что считают это в порядке вещей.5 У человека, у которого столько недвижимости, родители живут в панельке с убогой дверью родом из начала 90-ых. И ремонт там, наверняка, такой же. Даже не поселил их в одной из своих квартир для защиты от конфискации и из сыновьего долга.