Зараз тобі викатять графік на якому як було 954 так і залишилося 953 за квадрат. Графіки не брешуть, коли відсутнє критичне мислення:-(
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Додано: Вів 01 гру, 2020 07:48
Зараз тобі викатять графік на якому як було 954 так і залишилося 953 за квадрат. Графіки не брешуть, коли відсутнє критичне мислення:-(
Всім процвітання!
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:45
В этом сюжете все прекрасно.
1 Импотенция судебной системы. Заниматься таким промыслом и вкладываться в недвижимость, пусть и оформленную на родителей и жену. В любой нормальной стране (даже в свое время в СССР) это идет под конфискацию.
2 Чувство безнаказанности. Даже не нанял мальчика носить сумочки. Много болтал. Был уверен, что никто его разрабатывать не будет.
3 Что задержали это случай. Все знали, даже по телеку за год озвучивали его фамилию, но никто его не разрабатывал, пока бизнесмены не сдали. Никакая системная борьба с коррупцией не ведется.
4 Не платить налоги и воровать у государства это норма. Бизнесмены обиделись, когда их прижали на преступлении. Фиктивные сделки с карманной фирмой в оффшоре для уклонения от уплаты налогов. Они настолько ни во что не ставят государство, что считают это в порядке вещей.
5 У человека, у которого столько недвижимости, родители живут в панельке с убогой дверью родом из начала 90-ых. И ремонт там, наверняка, такой же. Даже не поселил их в одной из своих квартир для защиты от конфискации и из сыновьего долга.
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:46
Зараз викотили локдаун, так що графічки скоро стануть цікаві.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Человек работает на работе, где графикам верят. Не понимает, что если в США вырос уровень безработицы, то люди уволены и сидят на пособии. Если в Украине, значит кассиров в супермаркете оформили ФОПами, а с налоговой порешали.
Сделал ошибку, считая, что цена состоит из квартиры и денег, которые зарабатывают, но не учел того, что в исключительных обстоятельствах зеленых и других денег могут напечатать. Теперь надеется и ждет, что будут "связывать ликвидность". Может будут, может нет. Может угадает, может не угадает.
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:02
По моим наблюдениям переболело значительно больше. Переболела семья знакомых с симптомами ковида, тест сдавал только один, с остальными и так понятно. Человек переболел с потерей обоняния, спрашиваю, почему на антитела не сдаешь? Всего 200-400 грн. Отвечает "зачем, что это изменит".
Я болел, у меня и у семьи антитела, хотя у них симптомов почти не было. Не уверен, что мы попали в статистику. Сижу, выбираю куда бы слетать отдохнуть.
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:39
Это сообщение либо не полное либо вранье с понтами, что не раз уже было от данной учетки. Потому что зачастую корпоративные облигации можно купить на меньшие суммы. Но не буду развивать оффтоп.
По теме больше исследование ЛУНа с приносом на ветку "актуальных цен"
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вывод: застройщики, которые за деньги продвигают свой товар через ЛУН, никак не могут отвыкнуть от банального вранья. Ничем не отличаются от самопровозглашённых риелторов со стандартными фразами "эту вчера продали/сняли, но есть другая, подороже"
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:18
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Гроші виводяться за кордон, в офшори, і далі - в лондонську нерухомість, яхти і спорт-кари.
Укро-їліта повинна виконати свою історичну місію - повністю деіндустріалізувати територію і провести її депопуляцію. Повинен сказати, що укро-їліта успішно справляється)))
Ну і нарот, який обрав зеленого кокаїніста - теж достойний свого керівництва(((
Київ Фейслеса тріщить по всім швам))
Попит впав на послуги кав'ярних ларьків, їлітних будівельників і дорогих повій)))
Їлітні таксисти і електрики - також в дупі.
Найвигідніша справа зараз - збирати монети, радянські марки і етикетки з олії. Можна з часом перепродати олігархам і заробити мільйони!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, не перегибайте
Кассиров не хватает. ФОП, независимо от результатат работы, должен платить ЕСВ от минимальной зарплаты ( это минимум) и 5% с оборота.
Каждому ФОПу надо подать отчетность и делать это будет не кассир, а бухгалтер. Если на буха навесить 30 ФОПов, он где-то ошибётся и будет штраф. Учитывая то, что экономия между вариантами "ФОП на минималке" и "наёмный работник" будем в несколько сот гривен ( которую нивелирует зарплата бухгалтера по ФОП и возможные штрафы за ошибки), такой ерундой на уровне кассиров никто не занимается
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:30
Не понял, это сарказм?
По ссылке "Люксовий автопарк працівників управління захисту економіки СБУ (розслідування)".
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