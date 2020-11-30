Serg-ik написав:
Влад, не перегибайте
Кассиров не хватает. ФОП, независимо от результатат работы, должен платить ЕСВ от минимальной зарплаты ( это минимум) и 5% с оборота.
Каждому ФОПу надо подать отчетность и делать это будет не кассир, а бухгалтер. Если на буха навесить 30 ФОПов, он где-то ошибётся и будет штраф. Учитывая то, что экономия между вариантами "ФОП на минималке" и "наёмный работник" будем в несколько сот гривен ( которую нивелирует зарплата бухгалтера по ФОП и возможные штрафы за ошибки), такой ерундой на уровне кассиров никто не занимается
Я привел как пример, а не призыв к действию, но у нас, если порешать с налоговой и местными властями, теоретически можно супермаркет оформить как крытый рынок, а продавцов туда фопами на первой группе без всяких кассовых, учета и с копеечными налогами.