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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5746574757485749

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.6 5 18
1. Зросли більш, як на 30%
22%
4
2. Зросли на 20 - 30%
6%
1
3. Зросли на 10 - 20%
6%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
11%
2
6. Впали менш ніж на 10%
6%
1
7. Впали на 10 - 20%
11%
2
8. Впали на 20 - 30%
11%
2
9. Впали більш, як на 30%
28%
5
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:45

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:если в США вырос уровень безработицы, то люди уволены и сидят на пособии. Если в Украине, значит кассиров в супермаркете оформили ФОПами, а с налоговой порешали.

Влад, не перегибайте
Кассиров не хватает. ФОП, независимо от результатат работы, должен платить ЕСВ от минимальной зарплаты ( это минимум) и 5% с оборота.
Каждому ФОПу надо подать отчетность и делать это будет не кассир, а бухгалтер. Если на буха навесить 30 ФОПов, он где-то ошибётся и будет штраф. Учитывая то, что экономия между вариантами "ФОП на минималке" и "наёмный работник" будем в несколько сот гривен ( которую нивелирует зарплата бухгалтера по ФОП и возможные штрафы за ошибки), такой ерундой на уровне кассиров никто не занимается

Я привел как пример, а не призыв к действию, но у нас, если порешать с налоговой и местными властями, теоретически можно супермаркет оформить как крытый рынок, а продавцов туда фопами на первой группе без всяких кассовых, учета и с копеечными налогами.
Vlad442
 
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