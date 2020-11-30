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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5747574857495750>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 19
1. Зросли більш, як на 30%
21%
4
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
11%
2
8. Впали на 20 - 30%
11%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Зараз викотили локдаун, так що графічки скоро стануть цікаві.

По вторичке: проадвцы отложат продажу до более спокойных времён, исчезнут объявления. Те, кто останется, поднимут цену.
Покупатели отложат решения до более спокойных времён и не будут ездить на просмотры.
Штиль.
На первичке будет то, что в апреле-мае, если не подорожает бакс до 30.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:03

  foxluck написав:Кому хочется на сер.миле - скоро еще один котлован начнут продавать.
Возле Бульвара Фонтанов и Престиж Холла.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-triiinit ... attributes
Тринити от Seven Hills

ЖК Park Avenue возле Демеевки у этого застройщика в принципе неплохой получился для своего времени (больше 10 лет назад начали строить).

Жаль шо достойні сини землі обетованної будуть будувати, а не дбк 4.
Доступного житла на срібній милі для касира атб від них не дочекаєшся...

Зи. Бульдозери працюють там знатно.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:12

  zРадио написав:hume

да, чуть не забыл...

И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа со стилем речи и набором клише олдскульного рыла, у меня нет ни малейших сомнений!

Если настаиваете на том, что их сервис - говно (а учитывая то, какие претензии вы кинули, по-другому это назвать сложно), я завтра позвоню давнему знакомому, работающему там, и попрошу прокомментировать это здесь


Зззд у тебя явные проблемы с самооценкой. Ты через сообщение пытаешься показать свою значимость, на сколько тысяч ты покупаешь корпоративные бонды, какой ты третий в пятиярдной, какой у тебя изысканный стиль речи,параллельно при этом всем тыкая. Опять хамить зачем то начинаешь. Ну ок, поедь купи за цены с луна.

Не знаю почему ты это делаешь..но выглядит довольно весело.

Пс
На однухи юнит хоум тоже лун светит 1600))
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:13

  Vlad442 написав:По моим наблюдениям переболело значительно больше. Переболела семья знакомых с симптомами ковида, тест сдавал только один, с остальными и так понятно. Человек переболел с потерей обоняния, спрашиваю, почему на антитела не сдаешь? Всего 200-400 грн. Отвечает "зачем, что это изменит".
Я болел, у меня и у семьи антитела, хотя у них симптомов почти не было. Не уверен, что мы попали в статистику. Сижу, выбираю куда бы слетать отдохнуть.


Ах, ну да - извините. Забыл, что в культуре этой ветки частные наблюдения превалируют. Что еще вам кажется? Поделитесь всем, что есть у вас в голове в контексте коронакризиса. Ну - чисто поржать.

PS: а еще спасибо за предвосхищение моих прогнозов. Я уже понял, как вы будете отбрехиваться - "просто угадал". Да, так на самом деле и было. Решил пойти дальше ваших частных наблюдений и раскинул карты таро :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 гру, 2020 12:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:13

  Vlad442 написав:.....
Я привел как пример, а не призыв к действию, но у нас, если порешать с налоговой и местными властями, теоретически можно супермаркет оформить как крытый рынок, а продавцов туда фопами на первой группе без всяких кассовых, учета и с копеечными налогами.

Исключительно теоретически, т.к. такое "решение" будет стоить дороже, чем нормальная работа. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа

То есть когда ЛУН светит одну цену, а приходя в ОП вы видите, что таких цен нет, то не надо верить глазам своим, ведь у ЛУН такая профессиональная команда и такие классные отношения с застройщиками. Или может можно прям через ЛУН купить по их ценникам? Вы вообще всерьез такое пишете, или это уже профессиональная деформация после "макроэкономического анализа по работе"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:23

  ЛАД написав:
  Vlad442 написав:.....
Я привел как пример, а не призыв к действию, но у нас, если порешать с налоговой и местными властями, теоретически можно супермаркет оформить как крытый рынок, а продавцов туда фопами на первой группе без всяких кассовых, учета и с копеечными налогами.

Исключительно теоретически, т.к. такое "решение" будет стоить дороже, чем нормальная работа. :)


С кем вы спорите? :D Это рылы-всезнайки, они вам любую экономическую проблему в 2 счета разрулят - и безработицу, и отрицательный торговой баланс, и коллапс платежей в энергетике...

  Бывалый написав:Это сообщение либо не полное либо вранье с понтами, что не раз уже было от данной учетки. Потому что зачастую корпоративные облигации можно купить на меньшие суммы. Но не буду развивать оффтоп.
По теме больше исследование ЛУНа с приносом на ветку "актуальных цен" :D


Вот это сообщение уж точно либо неполное, либо с откровенным вранье в попытках изображения из себя арбитра :mrgreen: Здесь, во-первых, не с кем говорить о бондах, во-вторых, это оффтоп, поэтому если у вас остались вопросы - пишите в личку
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:27

  Faceless написав:
  zРадио написав:И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа

То есть когда ЛУН светит одну цену, а приходя в ОП вы видите, что таких цен нет, то не надо верить глазам своим, ведь у ЛУН такая профессиональная команда и такие классные отношения с застройщиками. Или может можно прям через ЛУН купить по их ценникам? Вы вообще всерьез такое пишете, или это уже профессиональная деформация после "макроэкономического анализа по работе"?


Я всерьез пишу о том, что актуальность информации на Луне выше, чем у непонятного физлица. А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ах, ну да - извините. Забыл, что в культуре этой ветки частные наблюдения превалируют. Что еще вам кажется? Поделитесь всем, что есть у вас в голове в контексте коронакризиса. Ну - чисто поржать.

У вас проблема в том, что вы паталогически верите всему написанному, поэтому часто заблуждаетесь. Когда вам пытаются указать, что реальная жизнь отличается, что в ценах на Лун, что в статистике по короновирусу, это почему-то вызывает неприятие и вы начинаете всех вокруг обвинять.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я всерьез пишу о том, что актуальность информации на Луне выше, чем у непонятного физлица. А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У вас есть деньги на телефоне? Выше привели несколько примеров. Зачем стучать по клавишам, если это время можно потратить на звонок в ОП и потом с фактами рассказать тут про рыл и непонятных физлиц (раньше это называли операторами учетки).
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