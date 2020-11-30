Додано: Вів 01 гру, 2020 12:13

Vlad442 написав: По моим наблюдениям переболело значительно больше. Переболела семья знакомых с симптомами ковида, тест сдавал только один, с остальными и так понятно. Человек переболел с потерей обоняния, спрашиваю, почему на антитела не сдаешь? Всего 200-400 грн. Отвечает "зачем, что это изменит".

Я болел, у меня и у семьи антитела, хотя у них симптомов почти не было. Не уверен, что мы попали в статистику. Сижу, выбираю куда бы слетать отдохнуть. По моим наблюдениям переболело значительно больше. Переболела семья знакомых с симптомами ковида, тест сдавал только один, с остальными и так понятно. Человек переболел с потерей обоняния, спрашиваю, почему на антитела не сдаешь? Всего 200-400 грн. Отвечает "зачем, что это изменит".Я болел, у меня и у семьи антитела, хотя у них симптомов почти не было. Не уверен, что мы попали в статистику. Сижу, выбираю куда бы слетать отдохнуть.

Ах, ну да - извините. Забыл, что в культуре этой ветки частные наблюдения превалируют. Что еще вам кажется? Поделитесь всем, что есть у вас в голове в контексте коронакризиса. Ну - чисто поржать.PS: а еще спасибо за предвосхищение моих прогнозов. Я уже понял, как вы будете отбрехиваться - "просто угадал". Да, так на самом деле и было. Решил пойти дальше ваших частных наблюдений и раскинул карты таро