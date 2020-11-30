Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Зараз викотили локдаун, так що графічки скоро стануть цікаві.
По вторичке: проадвцы отложат продажу до более спокойных времён, исчезнут объявления. Те, кто останется, поднимут цену. Покупатели отложат решения до более спокойных времён и не будут ездить на просмотры. Штиль. На первичке будет то, что в апреле-мае, если не подорожает бакс до 30.
И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа со стилем речи и набором клише олдскульного рыла, у меня нет ни малейших сомнений!
Если настаиваете на том, что их сервис - говно (а учитывая то, какие претензии вы кинули, по-другому это назвать сложно), я завтра позвоню давнему знакомому, работающему там, и попрошу прокомментировать это здесь
Зззд у тебя явные проблемы с самооценкой. Ты через сообщение пытаешься показать свою значимость, на сколько тысяч ты покупаешь корпоративные бонды, какой ты третий в пятиярдной, какой у тебя изысканный стиль речи,параллельно при этом всем тыкая. Опять хамить зачем то начинаешь. Ну ок, поедь купи за цены с луна.
Не знаю почему ты это делаешь..но выглядит довольно весело.
Vlad442 написав:По моим наблюдениям переболело значительно больше. Переболела семья знакомых с симптомами ковида, тест сдавал только один, с остальными и так понятно. Человек переболел с потерей обоняния, спрашиваю, почему на антитела не сдаешь? Всего 200-400 грн. Отвечает "зачем, что это изменит". Я болел, у меня и у семьи антитела, хотя у них симптомов почти не было. Не уверен, что мы попали в статистику. Сижу, выбираю куда бы слетать отдохнуть.
Ах, ну да - извините. Забыл, что в культуре этой ветки частные наблюдения превалируют. Что еще вам кажется? Поделитесь всем, что есть у вас в голове в контексте коронакризиса. Ну - чисто поржать.
PS: а еще спасибо за предвосхищение моих прогнозов. Я уже понял, как вы будете отбрехиваться - "просто угадал". Да, так на самом деле и было. Решил пойти дальше ваших частных наблюдений и раскинул карты таро
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 гру, 2020 12:14, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442 написав:..... Я привел как пример, а не призыв к действию, но у нас, если порешать с налоговой и местными властями, теоретически можно супермаркет оформить как крытый рынок, а продавцов туда фопами на первой группе без всяких кассовых, учета и с копеечными налогами.
Исключительно теоретически, т.к. такое "решение" будет стоить дороже, чем нормальная работа.
zРадио написав:И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа
То есть когда ЛУН светит одну цену, а приходя в ОП вы видите, что таких цен нет, то не надо верить глазам своим, ведь у ЛУН такая профессиональная команда и такие классные отношения с застройщиками. Или может можно прям через ЛУН купить по их ценникам? Вы вообще всерьез такое пишете, или это уже профессиональная деформация после "макроэкономического анализа по работе"?
Vlad442 написав:..... Я привел как пример, а не призыв к действию, но у нас, если порешать с налоговой и местными властями, теоретически можно супермаркет оформить как крытый рынок, а продавцов туда фопами на первой группе без всяких кассовых, учета и с копеечными налогами.
Исключительно теоретически, т.к. такое "решение" будет стоить дороже, чем нормальная работа.
С кем вы спорите? Это рылы-всезнайки, они вам любую экономическую проблему в 2 счета разрулят - и безработицу, и отрицательный торговой баланс, и коллапс платежей в энергетике...
Бывалый написав:Это сообщение либо не полное либо вранье с понтами, что не раз уже было от данной учетки. Потому что зачастую корпоративные облигации можно купить на меньшие суммы. Но не буду развивать оффтоп. По теме больше исследование ЛУНа с приносом на ветку "актуальных цен"
Вот это сообщение уж точно либо неполное, либо с откровенным вранье в попытках изображения из себя арбитра Здесь, во-первых, не с кем говорить о бондах, во-вторых, это оффтоп, поэтому если у вас остались вопросы - пишите в личку
zРадио написав:И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа
То есть когда ЛУН светит одну цену, а приходя в ОП вы видите, что таких цен нет, то не надо верить глазам своим, ведь у ЛУН такая профессиональная команда и такие классные отношения с застройщиками. Или может можно прям через ЛУН купить по их ценникам? Вы вообще всерьез такое пишете, или это уже профессиональная деформация после "макроэкономического анализа по работе"?
Я всерьез пишу о том, что актуальность информации на Луне выше, чем у непонятного физлица. А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?
zРадио написав:Ах, ну да - извините. Забыл, что в культуре этой ветки частные наблюдения превалируют. Что еще вам кажется? Поделитесь всем, что есть у вас в голове в контексте коронакризиса. Ну - чисто поржать.
У вас проблема в том, что вы паталогически верите всему написанному, поэтому часто заблуждаетесь. Когда вам пытаются указать, что реальная жизнь отличается, что в ценах на Лун, что в статистике по короновирусу, это почему-то вызывает неприятие и вы начинаете всех вокруг обвинять.
zРадио написав:Я всерьез пишу о том, что актуальность информации на Луне выше, чем у непонятного физлица. А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?
У вас есть деньги на телефоне? Выше привели несколько примеров. Зачем стучать по клавишам, если это время можно потратить на звонок в ОП и потом с фактами рассказать тут про рыл и непонятных физлиц (раньше это называли операторами учетки).