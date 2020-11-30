Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:У вас проблема в том, что вы паталогически верите всему написанному, поэтому часто заблуждаетесь. Когда вам пытаются указать, что реальная жизнь отличается, что в ценах на Лун, что в статистике по короновирусу, это почему-то вызывает неприятие и вы начинаете всех вокруг обвинять.
Во-первых, не стоит использовать слова, лексическое значение и правила написания которых вы не знаете, а во-вторых, именно то, что я не верю словам, а ищу подтверждения, или опровержения им, свидетельствует о необъективности ваших оценок. Собственно, о них свидетельствует не только это - у вас еще и конфликт интересов, почему вы и выпрыгиваете из штанов, чтобы обесценить мои прогнозы
zРадио написав:А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?
У меня чуть другие профессиональные обязанности, чем ездить по ОП и сверять цены с ЛУНом. Подобные расхождения озвучивались неоднократно и разными людьми. А у вас явная профдеформация - вы формальностям и мнимым авторитетам верите больше, чем реальным фактам, причем не удосуживаетесь эти формальности как-то верифицировать. Госстат сказал, что инфляция Х, а ЗП - Y, значит так и есть, берете на веру. Домик нарисовал какой-то график - значит ему верить надо, уважаемая ж контора. А то, что ряд отслеживаемых объектов в одном статусе (т.е. не смотрим на динамику того, что в процессе стройки) показывают другую картину, это от лукавого - нет лычки "уважаемая контора сказала". ЛУН "с крутой командой" написал, что в таком то ЖК ценник за треху - 1,3 ляма, значит там 1,3, даже если в ОП шаром покати.
zРадио написав:Я всерьез пишу о том, что актуальность информации на Луне выше, чем у непонятного физлица. А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?
У вас есть деньги на телефоне? Выше привели несколько примеров. Зачем стучать по клавишам, если это время можно потратить на звонок в ОП и потом с фактами рассказать тут про рыл и непонятных физлиц (раньше это называли операторами учетки).
Вы знакомы с научной аналогией под названием "чайник Рассела"? Если нет - обогатите себя, и вам сразу станет понятно, кто должен звонить и доказывать свои слова
zРадио написав:А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?
У меня чуть другие профессиональные обязанности, чем ездить по ОП и сверять цены с ЛУНом. Подобные расхождения озвучивались неоднократно и разными людьми. А у вас явная профдеформация - вы формальностям и мнимым авторитетам верите больше, чем реальным фактам, причем не удосуживаетесь эти формальности как-то верифицировать. Госстат сказал, что инфляция Х, а ЗП - Y, значит так и есть, берете на веру. Домик нарисовал какой-то график - значит ему верить надо, уважаемая ж контора. А то, что ряд отслеживаемых объектов в одном статусе (т.е. не смотрим на динамику того, что в процессе стройки) показывают другую картину, это от лукавого - нет лычки "уважаемая контора сказала". ЛУН "с крутой командой" написал, что в таком то ЖК ценник за треху - 1,3 ляма, значит там 1,3, даже если в ОП шаром покати.
Нет реальных фактов - вот, в чем проблема. Есть малограмотный, зачастую бессвязный треп лиц, не вызывающих доверия. Поэтому приходится строить допущения. Если вам легче поверить в то, что у целой команды, работающей над продуктом по продаже первички, мотивации и ресурсов на его улучшение меньше, чем у какого-то одиночного перекупа/рыла - времени на бесконечное посещение отделов продаж, что ж, я разочарован, но не смею мешать )