RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5747574857495750

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 19
1. Зросли більш, як на 30%
21%
4
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
11%
2
8. Впали на 20 - 30%
11%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Жаль шо достойні сини землі обетованної будуть будувати, а не дбк 4.
Доступного житла на срібній милі для касира атб від них не дочекаєшся...

Зи. Бульдозери працюють там знатно.


Бульдозери працюють знатно.
Сумлінно риє екскаватор
за задумом-палац будують
А буде другий "Навігатор"
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11503
З нами з: 10.06.11
Подякував: 203 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:На однухи юнит хоум тоже лун светит 1600))

То есть застройщики выживают только за счёт продажи однух? На трёхи 1450-1500 не ставят?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11503
З нами з: 10.06.11
Подякував: 203 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:34

  Vlad442 написав:У вас проблема в том, что вы паталогически верите всему написанному, поэтому часто заблуждаетесь. Когда вам пытаются указать, что реальная жизнь отличается, что в ценах на Лун, что в статистике по короновирусу, это почему-то вызывает неприятие и вы начинаете всех вокруг обвинять.


Во-первых, не стоит использовать слова, лексическое значение и правила написания которых вы не знаете, а во-вторых, именно то, что я не верю словам, а ищу подтверждения, или опровержения им, свидетельствует о необъективности ваших оценок. Собственно, о них свидетельствует не только это - у вас еще и конфликт интересов, почему вы и выпрыгиваете из штанов, чтобы обесценить мои прогнозы
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 3562 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У меня чуть другие профессиональные обязанности, чем ездить по ОП и сверять цены с ЛУНом. Подобные расхождения озвучивались неоднократно и разными людьми. А у вас явная профдеформация - вы формальностям и мнимым авторитетам верите больше, чем реальным фактам, причем не удосуживаетесь эти формальности как-то верифицировать. Госстат сказал, что инфляция Х, а ЗП - Y, значит так и есть, берете на веру. Домик нарисовал какой-то график - значит ему верить надо, уважаемая ж контора. А то, что ряд отслеживаемых объектов в одном статусе (т.е. не смотрим на динамику того, что в процессе стройки) показывают другую картину, это от лукавого - нет лычки "уважаемая контора сказала". ЛУН "с крутой командой" написал, что в таком то ЖК ценник за треху - 1,3 ляма, значит там 1,3, даже если в ОП шаром покати.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28195
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 6784 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:38

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Я всерьез пишу о том, что актуальность информации на Луне выше, чем у непонятного физлица. А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У вас есть деньги на телефоне? Выше привели несколько примеров. Зачем стучать по клавишам, если это время можно потратить на звонок в ОП и потом с фактами рассказать тут про рыл и непонятных физлиц (раньше это называли операторами учетки).


Вы знакомы с научной аналогией под названием "чайник Рассела"? Если нет - обогатите себя, и вам сразу станет понятно, кто должен звонить и доказывать свои слова :)

https://en.wikipedia.org/wiki/Russell%27s_teapot
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 3562 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:у вас еще и конфликт интересов, почему вы и выпрыгиваете из штанов, чтобы обесценить мои прогнозы

Женская логика - на замечание реагировать "а на себя посмотри".

Какой же у меня конфликт интересов? Сижу тихо, ничего не продаю и не покупаю. И никому тут не советую сейчас продавать или покупать, разве что уж очень хороший вариант подвернется.
Vlad442
 
Повідомлень: 7443
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:46

  Serg-ik написав:
  hume написав:На однухи юнит хоум тоже лун светит 1600))

То есть застройщики выживают только за счёт продажи однух? На трёхи 1450-1500 не ставят?

От 1600, судя по телеграмму многие в юните для себя берут.
hume
 
Повідомлень: 6870
З нами з: 27.12.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:48

  Faceless написав:
  zРадио написав:А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У меня чуть другие профессиональные обязанности, чем ездить по ОП и сверять цены с ЛУНом. Подобные расхождения озвучивались неоднократно и разными людьми. А у вас явная профдеформация - вы формальностям и мнимым авторитетам верите больше, чем реальным фактам, причем не удосуживаетесь эти формальности как-то верифицировать. Госстат сказал, что инфляция Х, а ЗП - Y, значит так и есть, берете на веру. Домик нарисовал какой-то график - значит ему верить надо, уважаемая ж контора. А то, что ряд отслеживаемых объектов в одном статусе (т.е. не смотрим на динамику того, что в процессе стройки) показывают другую картину, это от лукавого - нет лычки "уважаемая контора сказала". ЛУН "с крутой командой" написал, что в таком то ЖК ценник за треху - 1,3 ляма, значит там 1,3, даже если в ОП шаром покати.


Нет реальных фактов - вот, в чем проблема. Есть малограмотный, зачастую бессвязный треп лиц, не вызывающих доверия. Поэтому приходится строить допущения. Если вам легче поверить в то, что у целой команды, работающей над продуктом по продаже первички, мотивации и ресурсов на его улучшение меньше, чем у какого-то одиночного перекупа/рыла - времени на бесконечное посещение отделов продаж, что ж, я разочарован, но не смею мешать )
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8552
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 3562 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:53

  Первый написав:
  foxluck написав:Кому хочется на сер.миле - скоро еще один котлован начнут продавать.
Возле Бульвара Фонтанов и Престиж Холла.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-triiinit ... attributes
Тринити от Seven Hills

ЖК Park Avenue возле Демеевки у этого застройщика в принципе неплохой получился для своего времени (больше 10 лет назад начали строить).

Жаль шо достойні сини землі обетованної будуть будувати, а не дбк 4.
Доступного житла на срібній милі для касира атб від них не дочекаєшся...

Зи. Бульдозери працюють там знатно.

Мне кажется на Сермиле уже сильный перебор по плотности застройки. Даже 10-этажной - это было бы довольно плотно. Но 24+ этажной...
airmax78
 
Повідомлень: 36742
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:55

Теперь я понял как была куплена квартира на Минской за 200 куе. Рылы скинули графики, что цена средняя по району и клиент созрел.))
hume
 
Повідомлень: 6870
З нами з: 27.12.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5747574857495750
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1956, 1957, 1958
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19576 3278199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 20:18
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26767)
01.12.2020 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.