Faceless написав:

zРадио написав: А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица? А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У меня чуть другие профессиональные обязанности, чем ездить по ОП и сверять цены с ЛУНом. Подобные расхождения озвучивались неоднократно и разными людьми. А у вас явная профдеформация - вы формальностям и мнимым авторитетам верите больше, чем реальным фактам, причем не удосуживаетесь эти формальности как-то верифицировать. Госстат сказал, что инфляция Х, а ЗП - Y, значит так и есть, берете на веру. Домик нарисовал какой-то график - значит ему верить надо, уважаемая ж контора. А то, что ряд отслеживаемых объектов в одном статусе (т.е. не смотрим на динамику того, что в процессе стройки) показывают другую картину, это от лукавого - нет лычки "уважаемая контора сказала". ЛУН "с крутой командой" написал, что в таком то ЖК ценник за треху - 1,3 ляма, значит там 1,3, даже если в ОП шаром покати.