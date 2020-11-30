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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5749575057515752>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 19
1. Зросли більш, як на 30%
21%
4
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
11%
2
8. Впали на 20 - 30%
11%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:57

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  foxluck написав:Кому хочется на сер.миле - скоро еще один котлован начнут продавать.
Возле Бульвара Фонтанов и Престиж Холла.
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-triiinit ... attributes
Тринити от Seven Hills

ЖК Park Avenue возле Демеевки у этого застройщика в принципе неплохой получился для своего времени (больше 10 лет назад начали строить).

Жаль шо достойні сини землі обетованної будуть будувати, а не дбк 4.
Доступного житла на срібній милі для касира атб від них не дочекаєшся...

Зи. Бульдозери працюють там знатно.

Мне кажется на Сермиле уже сильный перебор по плотности застройки. Даже 10-этажной - это было бы довольно плотно. Но 24+ этажной...

Всему виной дорогая земля. В Нью-Йорке на Манхеттене тоже самое.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:00

Кстати по короне Влад прав. Родственники переболели уже, из 6ти человек в статистику попали только двое. Остальные тест не сдавали
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:13

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У меня чуть другие профессиональные обязанности, чем ездить по ОП и сверять цены с ЛУНом. Подобные расхождения озвучивались неоднократно и разными людьми. А у вас явная профдеформация - вы формальностям и мнимым авторитетам верите больше, чем реальным фактам, причем не удосуживаетесь эти формальности как-то верифицировать. Госстат сказал, что инфляция Х, а ЗП - Y, значит так и есть, берете на веру. Домик нарисовал какой-то график - значит ему верить надо, уважаемая ж контора. А то, что ряд отслеживаемых объектов в одном статусе (т.е. не смотрим на динамику того, что в процессе стройки) показывают другую картину, это от лукавого - нет лычки "уважаемая контора сказала". ЛУН "с крутой командой" написал, что в таком то ЖК ценник за треху - 1,3 ляма, значит там 1,3, даже если в ОП шаром покати.


Нет реальных фактов - вот, в чем проблема. Есть малограмотный, зачастую бессвязный треп лиц, не вызывающих доверия. Поэтому приходится строить допущения. Если вам легче поверить в то, что у целой команды, работающей над продуктом по продаже первички, мотивации и ресурсов на его улучшение меньше, чем у какого-то одиночного перекупа/рыла - времени на бесконечное посещение отделов продаж, что ж, я разочарован, но не смею мешать )


Цікавий персонаж. Люба людина що цікавиться нерухомістю у нього перекур/рил.
Тобі корона не сильно жме?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:14

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Я всерьез пишу о том, что актуальность информации на Луне выше, чем у непонятного физлица. А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У вас есть деньги на телефоне? Выше привели несколько примеров. Зачем стучать по клавишам, если это время можно потратить на звонок в ОП и потом с фактами рассказать тут про рыл и непонятных физлиц (раньше это называли операторами учетки).


Вы знакомы с научной аналогией под названием "чайник Рассела"? Если нет - обогатите себя, и вам сразу станет понятно, кто должен звонить и доказывать свои слова :)

https://en.wikipedia.org/wiki/Russell%27s_teapot

Конечно вы. Ведь вы первым сослались на наличие определенных квартир по определенным ценам, базируясь на данных сайта Лун.
Логика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:19

  hume написав:Кстати по короне Влад прав. Родственники переболели уже, из 6ти человек в статистику попали только двое. Остальные тест не сдавали


Я итак накинул к официальным 2% еще 3% (т.е. всего 5%), что более, чем адекватно. В Словакии тотальное тестирование показывает 4%. Но откуда вам об этом знать - вы ходите верою, а не видением (с) :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:21

  hume написав:Кстати по короне Влад прав. Родственники переболели уже, из 6ти человек в статистику попали только двое. Остальные тест не сдавали


Так це всім зрозуміло. Навіщо платити від 800 до 2700 за кожного? Тим більше процедура не сама приємна, та й не кожен хоче викладувати такі гроші за тест.

Зи. У мене деякі знайомі за наявності ознак спецом не здавали - щоб не потрапити на бабло по зп.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:23

  zРадио написав:Есть малограмотный, зачастую бессвязный треп лиц, не вызывающих доверия.
Це і є будь який форум. Зокрема, з обговорення нерухомості.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 01 гру, 2020 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зебилыблд: https://censor.net/ru/news/3234251/vved ... imatelyami
А то сразу было непонятно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:38

  Faceless написав:
  zРадио написав:А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У меня чуть другие профессиональные обязанности, чем ездить по ОП и сверять цены с ЛУНом. Подобные расхождения озвучивались неоднократно и разными людьми. А у вас явная профдеформация - вы формальностям и мнимым авторитетам верите больше, чем реальным фактам, причем не удосуживаетесь эти формальности как-то верифицировать. Госстат сказал, что инфляция Х, а ЗП - Y, значит так и есть, берете на веру. Домик нарисовал какой-то график - значит ему верить надо, уважаемая ж контора. А то, что ряд отслеживаемых объектов в одном статусе (т.е. не смотрим на динамику того, что в процессе стройки) показывают другую картину, это от лукавого - нет лычки "уважаемая контора сказала". ЛУН "с крутой командой" написал, что в таком то ЖК ценник за треху - 1,3 ляма, значит там 1,3, даже если в ОП шаром покати.

Первое правило конфликтологии: не становитесь на чью-то сторону, оставайтесь невовлеченным арбитром.
Если вовлекаешься - становишься участником конфликта и априори не в состоянии его решить.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:40

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?

У меня чуть другие профессиональные обязанности, чем ездить по ОП и сверять цены с ЛУНом. Подобные расхождения озвучивались неоднократно и разными людьми. А у вас явная профдеформация - вы формальностям и мнимым авторитетам верите больше, чем реальным фактам, причем не удосуживаетесь эти формальности как-то верифицировать. Госстат сказал, что инфляция Х, а ЗП - Y, значит так и есть, берете на веру. Домик нарисовал какой-то график - значит ему верить надо, уважаемая ж контора. А то, что ряд отслеживаемых объектов в одном статусе (т.е. не смотрим на динамику того, что в процессе стройки) показывают другую картину, это от лукавого - нет лычки "уважаемая контора сказала". ЛУН "с крутой командой" написал, что в таком то ЖК ценник за треху - 1,3 ляма, значит там 1,3, даже если в ОП шаром покати.


Нет реальных фактов - вот, в чем проблема. Есть малограмотный, зачастую бессвязный треп лиц, не вызывающих доверия. Поэтому приходится строить допущения. Если вам легче поверить в то, что у целой команды, работающей над продуктом по продаже первички, мотивации и ресурсов на его улучшение меньше, чем у какого-то одиночного перекупа/рыла - времени на бесконечное посещение отделов продаж, что ж, я разочарован, но не смею мешать )

тут в пацанів сама свіжа інфа із перших рук з відділу аналітики домік.нет, благовіста і ВП КМБ,

а ви їм графіки Держстата і НБУ тицяєте
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