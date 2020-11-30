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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5749575057515752

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 19
1. Зросли більш, як на 30%
21%
4
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
11%
2
8. Впали на 20 - 30%
11%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:47

  airmax78 написав:Зебилыблд: https://censor.net/ru/news/3234251/vved ... imatelyami
А то сразу было непонятно.

А зачем на ветку недвиги тулить эти тупые заигрывания и разговоры в пользу бедных?
Вы такой понимающий вроде, а верите в галимый разводня.
Будет как год назад, все пипилы и всё рушится,а тут бац и присел в ракету за 200 кило.
Может сейчас в импатеку с Доллярчиком сядете? Ведь одно другому не мешает)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:48

  flyman написав:ут в пацанів сама свіжа інфа із перших рук з відділу аналітики домік.нет, благовіста і ВП КМБ,

а ви їм графіки Держстата і НБУ тицяєте

Флаймен, як ситуація з підвальними кавалірками навколо Стокгольма?
Вже купив з десяток?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати по короне Влад прав. Родственники переболели уже, из 6ти человек в статистику попали только двое. Остальные тест не сдавали

значит больничный не нужен...на работу не ходят. Лендлорды?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:57

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Зебилыблд: https://censor.net/ru/news/3234251/vved ... imatelyami
А то сразу было непонятно.

А зачем на ветку недвиги тулить эти тупые заигрывания и разговоры в пользу бедных?
Вы такой понимающий вроде, а верите в галимый разводня.
Будет как год назад, все пипилы и всё рушится,а тут бац и присел в ракету за 200 кило.
Может сейчас в импатеку с Доллярчиком сядете? Ведь одно другому не мешает)))

Ничего не поделаешь. Эмоциональная покупка.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Извиняюсь за оффтоп, но как тут ранее обсуждалось - из-за чего в Киеве тоже могли увеличится заторы:
https://biz.liga.net/ekonomika/avto/nov ... a-covid-19
Безопаснее, чем на трамвае. В ЕС – бум на старые авто из-за COVID-19

В странах Европейского Союза растет спрос на бюджетные автомобили возрастом 15 лет и старше. Старые авто расцениваются как альтернатива общественному транспорту в эпоху пандемии COVID-19, сообщает Reuters.

Анализ компании IHS Markit показал, что в третьем квартале 2020 года во Франции на 16% выросло количество проданных старых авто. В Испании рост продаж составил почти 25%. По данным сервиса продаж автомобилей AutoScout24, с лета количество поисковых запросов на такие автомобили резко выросло в Австрии, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах.

В AutoScout24 сообщили, что количество интернет-запросов выросло на 80% во Франции, на 77% в Нидерландах и на 59% в Бельгии.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Эмоциональная покупка.
и такой же ремонт: с формированием в стене проёма для двери и последующими проблемами в штукатурке на этой стене
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:16

Цветущий по словам Конга Интергал продолжает клянчить у государства деньги.

Введение программ доступной ипотеки со сниженной процентной ставкой для приобретения жилья позволит провести эффективную реновацию устаревшего жилого фонда в Украине, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" (Киев) Анна Лаевская

"Ни одна программа по реновации или восстановлению "хрущевок" и изношенных панелек в Украине не работает, так что ситуация будет лишь ухудшаться, а доступная ипотека – ключ к решению этой проблемы, особенно в районных центрах, где к тому же появится рынок для крупных застройщиков, которые будут строить качественное жилье по современным технологиям и из качественных стройматериалов", – цитирует Лаевскую пресс-служба "Интергал-Буда".

На ее взгляд, проблему реновации можно решить лишь при условии сотрудничества застройщиков и государства, так как на обновление устаревшего жилья, составляющего 73% от общего жилого фонда Украины, потребуется до 500 млрд грн.

https://interfax.com.ua/news/economic/706839.html
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