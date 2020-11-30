Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А зачем на ветку недвиги тулить эти тупые заигрывания и разговоры в пользу бедных? Вы такой понимающий вроде, а верите в галимый разводня. Будет как год назад, все пипилы и всё рушится,а тут бац и присел в ракету за 200 кило. Может сейчас в импатеку с Доллярчиком сядете? Ведь одно другому не мешает)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
А зачем на ветку недвиги тулить эти тупые заигрывания и разговоры в пользу бедных? Вы такой понимающий вроде, а верите в галимый разводня. Будет как год назад, все пипилы и всё рушится,а тут бац и присел в ракету за 200 кило. Может сейчас в импатеку с Доллярчиком сядете? Ведь одно другому не мешает)))
Безопаснее, чем на трамвае. В ЕС – бум на старые авто из-за COVID-19
В странах Европейского Союза растет спрос на бюджетные автомобили возрастом 15 лет и старше. Старые авто расцениваются как альтернатива общественному транспорту в эпоху пандемии COVID-19, сообщает Reuters.
Анализ компании IHS Markit показал, что в третьем квартале 2020 года во Франции на 16% выросло количество проданных старых авто. В Испании рост продаж составил почти 25%. По данным сервиса продаж автомобилей AutoScout24, с лета количество поисковых запросов на такие автомобили резко выросло в Австрии, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах.
В AutoScout24 сообщили, что количество интернет-запросов выросло на 80% во Франции, на 77% в Нидерландах и на 59% в Бельгии.
Цветущий по словам Конга Интергал продолжает клянчить у государства деньги.
Введение программ доступной ипотеки со сниженной процентной ставкой для приобретения жилья позволит провести эффективную реновацию устаревшего жилого фонда в Украине, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" (Киев) Анна Лаевская
"Ни одна программа по реновации или восстановлению "хрущевок" и изношенных панелек в Украине не работает, так что ситуация будет лишь ухудшаться, а доступная ипотека – ключ к решению этой проблемы, особенно в районных центрах, где к тому же появится рынок для крупных застройщиков, которые будут строить качественное жилье по современным технологиям и из качественных стройматериалов", – цитирует Лаевскую пресс-служба "Интергал-Буда".
На ее взгляд, проблему реновации можно решить лишь при условии сотрудничества застройщиков и государства, так как на обновление устаревшего жилья, составляющего 73% от общего жилого фонда Украины, потребуется до 500 млрд грн.