Флаймен, як ситуація з підвальними кавалірками навколо Стокгольма?
Вже купив з десяток?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:48
Флаймен, як ситуація з підвальними кавалірками навколо Стокгольма?
Вже купив з десяток?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:57
Ничего не поделаешь. Эмоциональная покупка.
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Извиняюсь за оффтоп, но как тут ранее обсуждалось - из-за чего в Киеве тоже могли увеличится заторы:
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:16
Цветущий по словам Конга Интергал продолжает клянчить у государства деньги.
Введение программ доступной ипотеки со сниженной процентной ставкой для приобретения жилья позволит провести эффективную реновацию устаревшего жилого фонда в Украине, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" (Киев) Анна Лаевская
"Ни одна программа по реновации или восстановлению "хрущевок" и изношенных панелек в Украине не работает, так что ситуация будет лишь ухудшаться, а доступная ипотека – ключ к решению этой проблемы, особенно в районных центрах, где к тому же появится рынок для крупных застройщиков, которые будут строить качественное жилье по современным технологиям и из качественных стройматериалов", – цитирует Лаевскую пресс-служба "Интергал-Буда".
На ее взгляд, проблему реновации можно решить лишь при условии сотрудничества застройщиков и государства, так как на обновление устаревшего жилья, составляющего 73% от общего жилого фонда Украины, потребуется до 500 млрд грн.
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:29
я что-то не улавливаю или у них оговорочка ?
Начали с реновации, а закончили строительством нового жилья.
Или они надеются, что обновлённый хрущ купит бомж, а хрущевладелец переедет в новый дом и всё ъто под займ за 3%?
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
так как на обновление устаревшего жилья, составляющего 73%
опять 73%
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
zРадио
Возможно, что каждый прав.
Менеджеры правы, потому что им зарплата стабильно капает и всё- в шоколаде.
Собственники Интергала-в шоколаде, потому что нал ( а то и биткоин) попадает в карман.
Тревога только у директора, который хочет до всех донести инфу, что скоро-кирдык
Но никто не хочет и думать об этом пока Титаник плывёт
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:49
Не вижу противоречия. Еще в 16-ом писал, что оставшиеся застройщики взвинтят цены. Верю, что Интергал может продавать дорого, по крайней мере в хороших локациях, потому что им несут деньги, а другим боятся. Большая прибыль на малых оборотах, но им хочется единолично развернуть массовое строительство и зарабатывать на объемах, а без внешнего вливания денег они этого сделать не смогут.
|