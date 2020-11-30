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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5750575157525753

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 19
1. Зросли більш, як на 30%
21%
4
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
16%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
11%
2
8. Впали на 20 - 30%
11%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Эмоциональная покупка.
и такой же ремонт: с формированием в стене проёма для двери и последующими проблемами в штукатурке на этой стене

Про ремонт - не скажу. Вам виднее.
airmax78
 
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  #<1 ... 5750575157525753
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