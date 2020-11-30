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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:01
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Эмоциональная покупка.
и такой же ремонт: с формированием в стене проёма для двери и последующими проблемами в штукатурке на этой стене
Про ремонт - не скажу. Вам виднее.
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