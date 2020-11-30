Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А зачем на ветку недвиги тулить эти тупые заигрывания и разговоры в пользу бедных? Вы такой понимающий вроде, а верите в галимый разводня. Будет как год назад, все пипилы и всё рушится,а тут бац и присел в ракету за 200 кило. Может сейчас в импатеку с Доллярчиком сядете? Ведь одно другому не мешает)))
Безопаснее, чем на трамвае. В ЕС – бум на старые авто из-за COVID-19
В странах Европейского Союза растет спрос на бюджетные автомобили возрастом 15 лет и старше. Старые авто расцениваются как альтернатива общественному транспорту в эпоху пандемии COVID-19, сообщает Reuters.
Анализ компании IHS Markit показал, что в третьем квартале 2020 года во Франции на 16% выросло количество проданных старых авто. В Испании рост продаж составил почти 25%. По данным сервиса продаж автомобилей AutoScout24, с лета количество поисковых запросов на такие автомобили резко выросло в Австрии, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах.
В AutoScout24 сообщили, что количество интернет-запросов выросло на 80% во Франции, на 77% в Нидерландах и на 59% в Бельгии.
Цветущий по словам Конга Интергал продолжает клянчить у государства деньги.
Введение программ доступной ипотеки со сниженной процентной ставкой для приобретения жилья позволит провести эффективную реновацию устаревшего жилого фонда в Украине, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" (Киев) Анна Лаевская
"Ни одна программа по реновации или восстановлению "хрущевок" и изношенных панелек в Украине не работает, так что ситуация будет лишь ухудшаться, а доступная ипотека – ключ к решению этой проблемы, особенно в районных центрах, где к тому же появится рынок для крупных застройщиков, которые будут строить качественное жилье по современным технологиям и из качественных стройматериалов", – цитирует Лаевскую пресс-служба "Интергал-Буда".
На ее взгляд, проблему реновации можно решить лишь при условии сотрудничества застройщиков и государства, так как на обновление устаревшего жилья, составляющего 73% от общего жилого фонда Украины, потребуется до 500 млрд грн.
zРадио написав:Цветущий по словам Конга Интергал продолжает клянчить у государства деньги.
Введение программ доступной ипотеки со сниженной процентной ставкой для приобретения жилья позволит провести эффективную реновацию устаревшего жилого фонда в Украине, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" (Киев) Анна Лаевская
"Ни одна программа по реновации или восстановлению "хрущевок" и изношенных панелек в Украине не работает, так что ситуация будет лишь ухудшаться, а доступная ипотека – ключ к решению этой проблемы, особенно в районных центрах, где к тому же появится рынок для крупных застройщиков, которые будут строить качественное жилье по современным технологиям и из качественных стройматериалов", – цитирует Лаевскую пресс-служба "Интергал-Буда".
я что-то не улавливаю или у них оговорочка ? Начали с реновации, а закончили строительством нового жилья. Или они надеются, что обновлённый хрущ купит бомж, а хрущевладелец переедет в новый дом и всё ъто под займ за 3%?
zРадио Возможно, что каждый прав. Менеджеры правы, потому что им зарплата стабильно капает и всё- в шоколаде. Собственники Интергала-в шоколаде, потому что нал ( а то и биткоин) попадает в карман. Тревога только у директора, который хочет до всех донести инфу, что скоро-кирдык
Но никто не хочет и думать об этом пока Титаник плывёт
Не вижу противоречия. Еще в 16-ом писал, что оставшиеся застройщики взвинтят цены. Верю, что Интергал может продавать дорого, по крайней мере в хороших локациях, потому что им несут деньги, а другим боятся. Большая прибыль на малых оборотах, но им хочется единолично развернуть массовое строительство и зарабатывать на объемах, а без внешнего вливания денег они этого сделать не смогут.
zРадио написав:Если вам легче поверить в то, что у целой команды, работающей над продуктом по продаже первички, мотивации и ресурсов на его улучшение
Ви видимо вообще понятия не имеете, как эти процессы работают, если думаете, что мотивация и ресурсы некой команды исключают то, что у них могут быть неактуальныен данные, и не можете понять того, что не надо быть ни рылом, ни каким-то особым спецом, чтобы это обнаружить, зайдя или позвоня в ОП