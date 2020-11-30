Или работают удаленно, и да, при легком течении больничный не нужен, а тест и прочие формальности - только расходы денег и нервов. Я сам так переболел, сдавал только ИФА.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:35
Или работают удаленно, и да, при легком течении больничный не нужен, а тест и прочие формальности - только расходы денег и нервов. Я сам так переболел, сдавал только ИФА.
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:45
Почему вы всех по себе. Один на себя (сдал ради интереса, но мог бы не сдавать), один ушёл на больничный. Остальные это женщины и дети.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:15
обсуждалось тут уже 100500 раз
"эксперты-новички" оценивают недвигу по ЛУНу(первичка) и ОЛХ(вторичка) и в общем по индексам, там все просто и понятно
но вот как только встает вопрос реальной покупки нужно уже ездить в ОП и на просмотры, и вот тут приходит понимание что индексы как правило не имеют отношения в конкретному объекту и информация на ЛУНе и ОЛХ далеко не всегда соответствует реалиям и осознание что покупаешь ты не индекс а конкретный объект
ну то такэ, приходит с опытом...
ничто не ново, новоявленные "диванные эксперты" продолжают славную традицию своих предшественников)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І шо?
Читайєм назву теми шевєля губами.
В ОП скажуть: надабрать-будетокадаражать. І в 2007 як попугаі, і в 2013, там вічний дорожай і какгарячієпіражкі.
https://fi202x.blogspot.com/
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