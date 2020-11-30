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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5750575157525753

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:35

  Serg-ik написав:
  hume написав:Кстати по короне Влад прав. Родственники переболели уже, из 6ти человек в статистику попали только двое. Остальные тест не сдавали

значит больничный не нужен...на работу не ходят. Лендлорды?

Или работают удаленно, и да, при легком течении больничный не нужен, а тест и прочие формальности - только расходы денег и нервов. Я сам так переболел, сдавал только ИФА.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:45

  Serg-ik написав:
  hume написав:Кстати по короне Влад прав. Родственники переболели уже, из 6ти человек в статистику попали только двое. Остальные тест не сдавали

значит больничный не нужен...на работу не ходят. Лендлорды?

Почему вы всех по себе. Один на себя (сдал ради интереса, но мог бы не сдавать), один ушёл на больничный. Остальные это женщины и дети.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:15

  Faceless написав:
  zРадио написав:Если вам легче поверить в то, что у целой команды, работающей над продуктом по продаже первички, мотивации и ресурсов на его улучшение

Ви видимо вообще понятия не имеете, как эти процессы работают, если думаете, что мотивация и ресурсы некой команды исключают то, что у них могут быть неактуальныен данные, и не можете понять того, что не надо быть ни рылом, ни каким-то особым спецом, чтобы это обнаружить, зайдя или позвоня в ОП

обсуждалось тут уже 100500 раз
"эксперты-новички" оценивают недвигу по ЛУНу(первичка) и ОЛХ(вторичка) и в общем по индексам, там все просто и понятно
но вот как только встает вопрос реальной покупки нужно уже ездить в ОП и на просмотры, и вот тут приходит понимание что индексы как правило не имеют отношения в конкретному объекту и информация на ЛУНе и ОЛХ далеко не всегда соответствует реалиям и осознание что покупаешь ты не индекс а конкретный объект
ну то такэ, приходит с опытом...

ничто не ново, новоявленные "диванные эксперты" продолжают славную традицию своих предшественников)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І шо?
Читайєм назву теми шевєля губами.

В ОП скажуть: надабрать-будетокадаражать. І в 2007 як попугаі, і в 2013, там вічний дорожай і какгарячієпіражкі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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