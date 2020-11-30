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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5751575257535754>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:35

  Serg-ik написав:
  hume написав:Кстати по короне Влад прав. Родственники переболели уже, из 6ти человек в статистику попали только двое. Остальные тест не сдавали

значит больничный не нужен...на работу не ходят. Лендлорды?

Или работают удаленно, и да, при легком течении больничный не нужен, а тест и прочие формальности - только расходы денег и нервов. Я сам так переболел, сдавал только ИФА.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:45

  Serg-ik написав:
  hume написав:Кстати по короне Влад прав. Родственники переболели уже, из 6ти человек в статистику попали только двое. Остальные тест не сдавали

значит больничный не нужен...на работу не ходят. Лендлорды?

Почему вы всех по себе. Один на себя (сдал ради интереса, но мог бы не сдавать), один ушёл на больничный. Остальные это женщины и дети.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:15

  Faceless написав:
  zРадио написав:Если вам легче поверить в то, что у целой команды, работающей над продуктом по продаже первички, мотивации и ресурсов на его улучшение

Ви видимо вообще понятия не имеете, как эти процессы работают, если думаете, что мотивация и ресурсы некой команды исключают то, что у них могут быть неактуальныен данные, и не можете понять того, что не надо быть ни рылом, ни каким-то особым спецом, чтобы это обнаружить, зайдя или позвоня в ОП

обсуждалось тут уже 100500 раз
"эксперты-новички" оценивают недвигу по ЛУНу(первичка) и ОЛХ(вторичка) и в общем по индексам, там все просто и понятно
но вот как только встает вопрос реальной покупки нужно уже ездить в ОП и на просмотры, и вот тут приходит понимание что индексы как правило не имеют отношения в конкретному объекту и информация на ЛУНе и ОЛХ далеко не всегда соответствует реалиям и осознание что покупаешь ты не индекс а конкретный объект
ну то такэ, приходит с опытом...

ничто не ново, новоявленные "диванные эксперты" продолжают славную традицию своих предшественников)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

І шо?
Читайєм назву теми шевєля губами.

В ОП скажуть: надабрать-будетокадаражать. І в 2007 як попугаі, і в 2013, там вічний дорожай і какгарячієпіражкі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:36

  Vlad442 написав:Не вижу противоречия. Еще в 16-ом писал, что оставшиеся застройщики взвинтят цены. Верю, что Интергал может продавать дорого, по крайней мере в хороших локациях, потому что им несут деньги, а другим боятся. Большая прибыль на малых оборотах, но им хочется единолично развернуть массовое строительство и зарабатывать на объемах, а без внешнего вливания денег они этого сделать не смогут.


Не получится - слишком большой объем уже взятых обязательств (более 50 непостроенных домов), чтобы продавать мало. Продавать придется много одновременно потому что нужно строить, чтобы тебе продолжали нести деньги, и потому что нужно выполнять старые обязательства. Но продавая много, обвалятся цены. Поэтому единственное, на что приходится уповать, чтобы этого не произошло - расширение денежной базы покупанов за счет массового кредитования. А его, в свою очередь не будет, потому что нет инвесторов на дешевую и длинную гривну - даже Минфин, заемщик самого высокого класса в стране, никто дешевле 11% не кредитует и на средний срок...

Понимают ли эти взаимосвязи в Интергале - разумеется. Объясняют ли они это за чайком с конфетками покупанам, пусть даже оптовым - сильно сомневаюсь.

Что касается самой идеи покрытия государством разницы между коммерческой стоимостью фондирования и той, по которой ипотечный продукт можно массово впарить населению - в условиях высокой дефицитности Бюджета она провальна. Для одного единственного займа объемом миллион гривен услуга обойдется дороже 50 тыс грн в год. Это удел целевых программ Минсоцполитики, которые помаленьку финансируются из года в год, но погоды на РН не делают и осваиваются преимущественно в регионах.

Кстати, объемы жилищного строительства осенью снова обвалились - работает только "Велике будівництво", и то, относительно прошлых лет, его "велич" является слегка преувеличенной...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:45

zРадио
я вижу вы продолжаете неравный бой с рылами и опешниками :D
они все еще всех уверяют в скором дорожае? или уже медленно бормочат про стабильность цен? скоро начнут мантрить про "небольшое" падение
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:49

      jj1981ua написав:zРадио
    я вижу вы продолжаете неравный бой с рылами и опешниками :D
    они все еще всех уверяют в скором дорожае? или уже медленно бормочат про стабильность цен? скоро начнут мантрить про "небольшое" падение


    Вы правы - бой неравный. Их сейчас 8 на меня одного. Нужно подождать, пока их станет 20 - тогда силы, возможно, и уравняются :mrgreen:
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 17:56

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      airmax78 написав:Мне кажется на Сермиле уже сильный перебор по плотности застройки. Даже 10-этажной - это было бы довольно плотно. Но 24+ этажной...

    Зато там дома бизнес класса и выше будут. Много платежеспособного населения - может и наличие разнообразных услуг и сервисов в этом районе будет хорошее и расчитанное на это платежеспособное население.
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    Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:05

      foxluck написав:
      airmax78 написав:Мне кажется на Сермиле уже сильный перебор по плотности застройки. Даже 10-этажной - это было бы довольно плотно. Но 24+ этажной...

    Зато там дома бизнес класса и выше будут. Много платежеспособного населения - может и наличие разнообразных услуг и сервисов в этом районе будет хорошее и расчитанное на это платежеспособное население.

    Золотое гетто, любой начинающий воришка и лохотронщик теперь знает откуда начинать карьеру для максимального и быстрого эффекта, пора короче Максу сливать прелесть и цепляться зелёными когтями за кошерный район, пока ракета не отфутболила очередную ступень подъёма цены, вопреки графикам и логики))
    Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
    somilitark
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    Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:14

    Есть надежда, что дбк и кгс не загадит сер милю современным зодчеством. Healthy city,кан, Тринити, Стиль, а136, TT и другие не менее интересные жк, в целом район интересный вырисовывается. Только цены уже не демократичные на котловане выкатывают
    hume
     
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