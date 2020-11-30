Додано: Вів 01 гру, 2020 17:36

Vlad442 написав: Не вижу противоречия. Еще в 16-ом писал, что оставшиеся застройщики взвинтят цены. Верю, что Интергал может продавать дорого, по крайней мере в хороших локациях, потому что им несут деньги, а другим боятся. Большая прибыль на малых оборотах, но им хочется единолично развернуть массовое строительство и зарабатывать на объемах, а без внешнего вливания денег они этого сделать не смогут. Не вижу противоречия. Еще в 16-ом писал, что оставшиеся застройщики взвинтят цены. Верю, что Интергал может продавать дорого, по крайней мере в хороших локациях, потому что им несут деньги, а другим боятся., но им хочется единолично развернуть массовое строительство и зарабатывать на объемах, а без внешнего вливания денег они этого сделать не смогут.

Не получится - слишком большой объем уже взятых обязательств (более 50 непостроенных домов), чтобы продавать мало. Продавать придется много одновременно потому что нужно строить, чтобы тебе продолжали нести деньги, и потому что нужно выполнять старые обязательства. Но продавая много, обвалятся цены. Поэтому единственное, на что приходится уповать, чтобы этого не произошло - расширение денежной базы покупанов за счет массового кредитования. А его, в свою очередь не будет, потому что нет инвесторов на дешевую и длинную гривну - даже Минфин, заемщик самого высокого класса в стране, никто дешевле 11% не кредитует и на средний срок...Понимают ли эти взаимосвязи в Интергале - разумеется. Объясняют ли они это за чайком с конфетками покупанам, пусть даже оптовым - сильно сомневаюсь.Что касается самой идеи покрытия государством разницы между коммерческой стоимостью фондирования и той, по которой ипотечный продукт можно массово впарить населению - в условиях высокой дефицитности Бюджета она провальна. Для одного единственного займа объемом миллион гривен услуга обойдется дороже 50 тыс грн в год. Это удел целевых программ Минсоцполитики, которые помаленьку финансируются из года в год, но погоды на РН не делают и осваиваются преимущественно в регионах.Кстати, объемы жилищного строительства осенью снова обвалились - работает только "Велике будівництво", и то, относительно прошлых лет, его "велич" является слегка преувеличенной...