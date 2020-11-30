Или работают удаленно, и да, при легком течении больничный не нужен, а тест и прочие формальности - только расходы денег и нервов. Я сам так переболел, сдавал только ИФА.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:35
Или работают удаленно, и да, при легком течении больничный не нужен, а тест и прочие формальности - только расходы денег и нервов. Я сам так переболел, сдавал только ИФА.
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:45
Почему вы всех по себе. Один на себя (сдал ради интереса, но мог бы не сдавать), один ушёл на больничный. Остальные это женщины и дети.
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:15
обсуждалось тут уже 100500 раз
"эксперты-новички" оценивают недвигу по ЛУНу(первичка) и ОЛХ(вторичка) и в общем по индексам, там все просто и понятно
но вот как только встает вопрос реальной покупки нужно уже ездить в ОП и на просмотры, и вот тут приходит понимание что индексы как правило не имеют отношения в конкретному объекту и информация на ЛУНе и ОЛХ далеко не всегда соответствует реалиям и осознание что покупаешь ты не индекс а конкретный объект
ну то такэ, приходит с опытом...
ничто не ново, новоявленные "диванные эксперты" продолжают славную традицию своих предшественников)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І шо?
Читайєм назву теми шевєля губами.
В ОП скажуть: надабрать-будетокадаражать. І в 2007 як попугаі, і в 2013, там вічний дорожай і какгарячієпіражкі.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:36
Не получится - слишком большой объем уже взятых обязательств (более 50 непостроенных домов), чтобы продавать мало. Продавать придется много одновременно потому что нужно строить, чтобы тебе продолжали нести деньги, и потому что нужно выполнять старые обязательства. Но продавая много, обвалятся цены. Поэтому единственное, на что приходится уповать, чтобы этого не произошло - расширение денежной базы покупанов за счет массового кредитования. А его, в свою очередь не будет, потому что нет инвесторов на дешевую и длинную гривну - даже Минфин, заемщик самого высокого класса в стране, никто дешевле 11% не кредитует и на средний срок...
Понимают ли эти взаимосвязи в Интергале - разумеется. Объясняют ли они это за чайком с конфетками покупанам, пусть даже оптовым - сильно сомневаюсь.
Что касается самой идеи покрытия государством разницы между коммерческой стоимостью фондирования и той, по которой ипотечный продукт можно массово впарить населению - в условиях высокой дефицитности Бюджета она провальна. Для одного единственного займа объемом миллион гривен услуга обойдется дороже 50 тыс грн в год. Это удел целевых программ Минсоцполитики, которые помаленьку финансируются из года в год, но погоды на РН не делают и осваиваются преимущественно в регионах.
Кстати, объемы жилищного строительства осенью снова обвалились - работает только "Велике будівництво", и то, относительно прошлых лет, его "велич" является слегка преувеличенной...
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:45
zРадио
я вижу вы продолжаете неравный бой с рылами и опешниками
они все еще всех уверяют в скором дорожае? или уже медленно бормочат про стабильность цен? скоро начнут мантрить про "небольшое" падение
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:49
Вы правы - бой неравный. Их сейчас 8 на меня одного. Нужно подождать, пока их станет 20 - тогда силы, возможно, и уравняются
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зато там дома бизнес класса и выше будут. Много платежеспособного населения - может и наличие разнообразных услуг и сервисов в этом районе будет хорошее и расчитанное на это платежеспособное население.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:05
Золотое гетто, любой начинающий воришка и лохотронщик теперь знает откуда начинать карьеру для максимального и быстрого эффекта, пора короче Максу сливать прелесть и цепляться зелёными когтями за кошерный район, пока ракета не отфутболила очередную ступень подъёма цены, вопреки графикам и логики))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:14
Есть надежда, что дбк и кгс не загадит сер милю современным зодчеством. Healthy city,кан, Тринити, Стиль, а136, TT и другие не менее интересные жк, в целом район интересный вырисовывается. Только цены уже не демократичные на котловане выкатывают
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