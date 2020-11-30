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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5751575257535754

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:19

  somilitark написав:Золотое гетто, любой начинающий воришка и лохотронщик теперь знает откуда начинать карьеру для максимального и быстрого эффекта, пора короче Максу сливать прелесть и цепляться зелёными когтями за кошерный район, пока ракета не отфутболила очередную ступень подъёма цены, вопреки графикам и логики))


Так согласно графику можно взять па 1350 уе бизнес класс в двух минутах хотьбы от палаца украина.

Даже Драгон на Оболони за такую цену шлёт лесом.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:30

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Мне кажется на Сермиле уже сильный перебор по плотности застройки. Даже 10-этажной - это было бы довольно плотно. Но 24+ этажной...

Зато там дома бизнес класса и выше будут. Много платежеспособного населения - может и наличие разнообразных услуг и сервисов в этом районе будет хорошее и расчитанное на это платежеспособное население.


100%, но это стало понятно еще лет 7-8 назад, когда там начали застраиваться первые пустыри и заброшенные промзоны, а на лыбедской вырос оушен
архиудобная с точки зрения транспорта локация, количество заброшенных промзон вокруг, тот факт что это все же центр, хоть и его край не оставляли в этом сомнений уже тогда и я помню как многие здесь еще презрительно отзывались о "промке возле лыбедской", пока другие усиленно скупали там коммерцию)
на сермиле будет беспрецедентная насыщенность платежеспособного населения и это скажется и на качестве и количестве услуг и сервисов и как следствие на ставках аренды) уже сказывается
ну а про количество трц на лыбедской и писать лень
как и о том, что в районе олимпийской уже отчетливо вырисовывается центр деловой активности, хотя наибольшая концентрация рабочих мест в городе по линиям б васильковской-антоновича и саксаганского-жилянской - и так давно известный факт
так что все логично и предсказуемо)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 01 гру, 2020 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:35

  hume написав:
  somilitark написав:Золотое гетто, любой начинающий воришка и лохотронщик теперь знает откуда начинать карьеру для максимального и быстрого эффекта, пора короче Максу сливать прелесть и цепляться зелёными когтями за кошерный район, пока ракета не отфутболила очередную ступень подъёма цены, вопреки графикам и логики))


Так согласно графику можно взять па 1350 уе бизнес класс в двух минутах хотьбы от палаца украина.

Даже Драгон на Оболони за такую цену шлёт лесом.


Это пока...сейчас все еще идет этап вымывания остатков сбережений, которые перетекают из депо в недвигу (в виду низких ставок на депо), но этот этап подходит к концу.
А кол-во людей с деньгими не увеличиться, а скорее наоборот сильно уменьшится (в виде спада экономики из-за пандемии). Это все в ближ. будущем отразится на продажах недвиги
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:42

  hume написав:
  somilitark написав:Золотое гетто, любой начинающий воришка и лохотронщик теперь знает откуда начинать карьеру для максимального и быстрого эффекта, пора короче Максу сливать прелесть и цепляться зелёными когтями за кошерный район, пока ракета не отфутболила очередную ступень подъёма цены, вопреки графикам и логики))


Так согласно графику можно взять па 1350 уе бизнес класс в двух минутах хотьбы от палаца украина.

Даже Драгон на Оболони за такую цену шлёт лесом.

Не надо троллить, все понимают, что сейчас как никогда ярко закрепляется классовое неравенство.
В центре будет жить богема, которая может себе это позволить, не факт что из Украины, будут наезжать со всего мира арабы и прочие за "Наташами", будет обеспечен им соответствующий уровень инфраструктурой, центр везде для туризма и богачей, крестьянам туда соваться нечего хоть бы с окраин не выперли, кто не имеет своего угла.
Кто конечно зацепился (имел ресурсы) и не побоялся, тот молодец, поезд ушёл, скорее всего цены в центре и на окраинах будут жить своей жизнью, каждому своё короче.
Тем более правильно вы когда-то говорили, ипеня стенами можно застроить, с центром такого фокуса не получится.
С одной стороны конечно может кому и обидно, но это суровый оскал капитализма и свободного рынка, ничего не поделать, у кого есть деньги тот и заказывает музыку.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:43

  Sidus написав:
Это пока...сейчас все еще идет этап вымывания остатков сбережений, которые перетекают из депо в недвигу (в виду низких ставок на депо), но этот этап подходит к концу.
А кол-во людей с деньгими не увеличиться, а скорее наоборот сильно уменьшится (в виде спада экономики из-за пандемии). Это все в ближ. будущем отразится на продажах недвиги

Приплюсуйте сюда фактор коррупционеров зелёных мастей и иностранцев, я думаю для центра этого хватит, может ещё богатые аграрии подтянуться и будет комплект.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:46

  somilitark написав:Приплюсуйте сюда фактор коррупционеров зелёных мастей и иностранцев, я думаю для центра этого хватит, может ещё богатые аграрии подтянуться и будет комплект.

Богатые аграрии и иностранцы до сих пор Тетрис не могут из ОП раскупить...
fasser
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:49

  somilitark написав:
  Sidus написав:
Это пока...сейчас все еще идет этап вымывания остатков сбережений, которые перетекают из депо в недвигу (в виду низких ставок на депо), но этот этап подходит к концу.
А кол-во людей с деньгими не увеличиться, а скорее наоборот сильно уменьшится (в виде спада экономики из-за пандемии). Это все в ближ. будущем отразится на продажах недвиги

Приплюсуйте сюда фактор коррупционеров зелёных мастей и иностранцев, я думаю для центра этого хватит, может ещё богатые аграрии подтянуться и будет комплект.

Кстати об аграриях, мы ж забыли огромный новый фактор - рынок земли, который оттянет часть инвестиций от КРЖН в 2021году...и фактор не маленький, так как земля обещает больший рост, чем может выдать полуживой КРЖН
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:58

  somilitark написав:В центре будет жить богема, которая может себе это позволить, не факт что из Украины, будут наезжать со всего мира арабы и прочие за "Наташами", будет обеспечен им соответствующий уровень инфраструктурой, центр везде для туризма и богачей, крестьянам туда соваться нечего хоть бы с окраин не выперли, кто не имеет своего угла.
Кто конечно зацепился (имел ресурсы) и не побоялся, тот молодец, поезд ушёл, скорее всего цены в центре и на окраинах будут жить своей жизнью, каждому своё короче.
Тем более правильно вы когда-то говорили, ипеня стенами можно застроить, с центром такого фокуса не получится.
С одной стороны конечно может кому и обидно, но это суровый оскал капитализма и свободного рынка, ничего не поделать, у кого есть деньги тот и заказывает музыку.

До недавнего времени с ценообразованием на недвигу был цирк. Неоднократно на этих страницах форумчане на это обращали внимание. Разница в цене центра и других районов доходила до смешных 20%. На данный момент ситуация не сильно изменилась, условный пох стоит немногим дешевле сер мили. Хотя мы все понимаем, что промзоны центра не вечны. А новые котлованы на сер мили всё дороже и дороже.
hume
 
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