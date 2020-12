Додано: Вів 01 гру, 2020 18:30

foxluck написав: airmax78 написав: Мне кажется на Сермиле уже сильный перебор по плотности застройки. Даже 10-этажной - это было бы довольно плотно. Но 24+ этажной... Мне кажется на Сермиле уже сильный перебор по плотности застройки. Даже 10-этажной - это было бы довольно плотно. Но 24+ этажной...

Зато там дома бизнес класса и выше будут. Много платежеспособного населения - может и наличие разнообразных услуг и сервисов в этом районе будет хорошее и расчитанное на это платежеспособное население. Зато там дома бизнес класса и выше будут. Много платежеспособного населения - может и наличие разнообразных услуг и сервисов в этом районе будет хорошее и расчитанное на это платежеспособное население.



100%, но это стало понятно еще лет 7-8 назад, когда там начали застраиваться первые пустыри и заброшенные промзоны, а на лыбедской вырос оушен

архиудобная с точки зрения транспорта локация, количество заброшенных промзон вокруг, тот факт что это все же центр, хоть и его край не оставляли в этом сомнений уже тогда и я помню как многие здесь еще презрительно отзывались о "промке возле лыбедской", пока другие усиленно скупали там коммерцию)

на сермиле будет беспрецедентная насыщенность платежеспособного населения и это скажется и на качестве и количестве услуг и сервисов и как следствие на ставках аренды) уже сказывается

ну а про количество трц на лыбедской и писать лень

как и о том, что в районе олимпийской уже отчетливо вырисовывается центр деловой активности, хотя наибольшая концентрация рабочих мест в городе по линиям б васильковской-антоновича и саксаганского-жилянской - и так давно известный факт

