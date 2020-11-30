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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:43
Sidus написав:
Это пока...сейчас все еще идет этап вымывания остатков сбережений, которые перетекают из депо в недвигу (в виду низких ставок на депо), но этот этап подходит к концу.
А кол-во людей с деньгими не увеличиться, а скорее наоборот сильно уменьшится (в виде спада экономики из-за пандемии). Это все в ближ. будущем отразится на продажах недвиги
Приплюсуйте сюда фактор коррупционеров зелёных мастей и иностранцев, я думаю для центра этого хватит, может ещё богатые аграрии подтянуться и будет комплект.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:46
somilitark написав:
Приплюсуйте сюда фактор коррупционеров зелёных мастей и иностранцев, я думаю для центра этого хватит, может ещё богатые аграрии подтянуться и будет комплект.
Богатые аграрии и иностранцы до сих пор Тетрис не могут из ОП раскупить...
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:49
somilitark написав: Sidus написав:
Это пока...сейчас все еще идет этап вымывания остатков сбережений, которые перетекают из депо в недвигу (в виду низких ставок на депо), но этот этап подходит к концу.
А кол-во людей с деньгими не увеличиться, а скорее наоборот сильно уменьшится (в виде спада экономики из-за пандемии). Это все в ближ. будущем отразится на продажах недвиги
Приплюсуйте сюда фактор коррупционеров зелёных мастей и иностранцев, я думаю для центра этого хватит, может ещё богатые аграрии подтянуться и будет комплект.
Кстати об аграриях, мы ж забыли огромный новый фактор - рынок земли, который оттянет часть инвестиций от КРЖН в 2021году...и фактор не маленький, так как земля обещает больший рост, чем может выдать полуживой КРЖН
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Sidus
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:58
somilitark написав:
В центре будет жить богема, которая может себе это позволить, не факт что из Украины, будут наезжать со всего мира арабы и прочие за "Наташами", будет обеспечен им соответствующий уровень инфраструктурой, центр везде для туризма и богачей, крестьянам туда соваться нечего хоть бы с окраин не выперли, кто не имеет своего угла.
Кто конечно зацепился (имел ресурсы) и не побоялся, тот молодец, поезд ушёл, скорее всего цены в центре и на окраинах будут жить своей жизнью, каждому своё короче.
Тем более правильно вы когда-то говорили, ипеня стенами можно застроить, с центром такого фокуса не получится.
С одной стороны конечно может кому и обидно, но это суровый оскал капитализма и свободного рынка, ничего не поделать, у кого есть деньги тот и заказывает музыку.
До недавнего времени с ценообразованием на недвигу был цирк. Неоднократно на этих страницах форумчане на это обращали внимание. Разница в цене центра и других районов доходила до смешных 20%. На данный момент ситуация не сильно изменилась, условный пох стоит немногим дешевле сер мили. Хотя мы все понимаем, что промзоны центра не вечны. А новые котлованы на сер мили всё дороже и дороже.
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hume
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:06
Sidus написав:
Кстати об аграриях, мы ж забыли огромный новый фактор - рынок земли, который оттянет часть инвестиций от КРЖН в 2021году...и фактор не маленький, так как земля обещает больший рост, чем может выдать полуживой КРЖН
На радость растишкам, выступлю на их поле - этот фактор вряд ли будет иметь негативный эффект на КРЖН. Он в принципе сильно переоценен. Вся распаеванная земля находится в долгосрочной аренде, она попросту неликвидна, и на свободном рынке не окажется еще много лет. А с землей госрезерва, банк которой оценивали в 12 млн га, еще придется разобраться. Нынешняя администрация утверждает, что ее тоже уже разворовали по юридически-грамотным схемам и доступной остается менее 2 млн га. Это ни о чем даже в контексте валютного рынка. А уж в КРЖН - вообще сомнительно, что что-либо прибудет, или убудет...
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:08
somilitark написав: hume написав: somilitark написав:
Золотое гетто, любой начинающий воришка и лохотронщик теперь знает откуда начинать карьеру для максимального и быстрого эффекта, пора короче Максу сливать прелесть и цепляться зелёными когтями за кошерный район, пока ракета не отфутболила очередную ступень подъёма цены, вопреки графикам и логики))
Так согласно графику можно взять па 1350 уе бизнес класс в двух минутах хотьбы от палаца украина.
Даже Драгон на Оболони за такую цену шлёт лесом.
Не надо троллить, все понимают, что сейчас как никогда ярко закрепляется классовое неравенство.
В центре будет жить богема, которая может себе это позволить, не факт что из Украины, будут наезжать со всего мира арабы и прочие за "Наташами", будет обеспечен им соответствующий уровень инфраструктурой, центр везде для туризма и богачей, крестьянам туда соваться нечего хоть бы с окраин не выперли, кто не имеет своего угла.
Кто конечно зацепился (имел ресурсы) и не побоялся, тот молодец, поезд ушёл, скорее всего цены в центре и на окраинах будут жить своей жизнью, каждому своё короче.
Тем более правильно вы когда-то говорили, ипеня стенами можно застроить, с центром такого фокуса не получится.
С одной стороны конечно может кому и обидно, но это суровый оскал капитализма и свободного рынка, ничего не поделать, у кого есть деньги тот и заказывает музыку.
вы это серьезно?
В Киеве центр застроен по самое нимагу, но уплотнять не перестают.
Такое себе удоводьствие жить в такой плотности. Мож в Адессе по-другому?
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rjkz
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:10
hume написав: somilitark написав:
В центре будет жить богема, которая может себе это позволить, не факт что из Украины, будут наезжать со всего мира арабы и прочие за "Наташами", будет обеспечен им соответствующий уровень инфраструктурой, центр везде для туризма и богачей, крестьянам туда соваться нечего хоть бы с окраин не выперли, кто не имеет своего угла.
Кто конечно зацепился (имел ресурсы) и не побоялся, тот молодец, поезд ушёл, скорее всего цены в центре и на окраинах будут жить своей жизнью, каждому своё короче.
Тем более правильно вы когда-то говорили, ипеня стенами можно застроить, с центром такого фокуса не получится.
С одной стороны конечно может кому и обидно, но это суровый оскал капитализма и свободного рынка, ничего не поделать, у кого есть деньги тот и заказывает музыку.
До недавнего времени с ценообразованием на недвигу был цирк. Неоднократно на этих страницах форумчане на это обращали внимание. Разница в цене центра и других районов доходила до смешных 20%. На данный момент ситуация не сильно изменилась, условный пох стоит немногим дешевле сер мили. Хотя мы все понимаем, что промзоны центра не вечны. А новые котлованы на сер мили всё дороже и дороже.
Це ви про Сінгапур, чи ГонКонг?
В Києві мало промки в центрі?
Рилі?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:20
flyman написав:
Це ви про Сінгапур, чи ГонКонг?
В Києві мало промки в центрі?
Рилі?
сравни количество промок и пустырей в центре 7-8 лет назад и сейчас
даже эпичные недострои все либо подостраивали, либо они находятся уже на этапе подготовки к сдаче
ты в центре то хоть иногда бываешь?)
центр не резиновый и когда тут наведут порядок с парковками и его узкие улочки превратятся в оживленные пешеходные потоки аренда коммерции на них вообще взлетит до небес
а это рано или поздно все равно произойдет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:27
kingkongovets написав: flyman написав:
Це ви про Сінгапур, чи ГонКонг?
В Києві мало промки в центрі?
Рилі?
сравни количество промок и пустырей в центре 7-8 лет назад и сейчас
даже эпичные недострои все либо подостраивали, либо они находятся уже на этапе подготовки к сдаче
ты в центре то хоть иногда бываешь?)
центр не резиновый и когда тут наведут порядок с парковками и его узкие улочки превратятся в оживленные пешеходные потоки аренда коммерции на них вообще взлетит до небес
а это рано или поздно все равно произойдет
Не будет такого в ближ. десятилетии, это огромная титаническая комплексная работа: парковки, общественный траспорт, налог на авто, эвакуация авто нарушителей....а пока если так сделать - Киев встанет многовенно, до этого уровня еще как до неба пешком
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Sidus
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:32
rjkz написав:
вы это серьезно?
В Киеве центр застроен по самое нимагу, но уплотнять не перестают.
Такое себе удоводьствие жить в такой плотности. Мож в Адессе по-другому?
А почему Вы думаете, что многие, даже с деньгами, воспринимают это как проблему?
Для одних достаточно будет престижности.
Другие, может, вспомнят картинку Манхеттена и подумают "так и нужно".
Третьи, особенно если человек взлетел ракетой откуда-то из провинции, вообще подумают, что это классно и модно. Есть люди, которые лифт увидели впервые в жизни, только приехав в Киев. Кто-то, думаю, про обхаянный многократно Мордор думает, что это футуристический современный дом, "здание - космический корабль". Ну, это, конечно, другая по деньгам аудитория, но всё же.
Плюс "а какая альтернатива"? Как уже в теме заявлялось, многие, даже имея деньги, в частный дом в пригороде переселяться не хотят. Левый берег - некошерно, сталинки - немодно, совмин - аналогично. Что остаётся?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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