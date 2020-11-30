somilitark написав:

hume написав: somilitark написав: Золотое гетто, любой начинающий воришка и лохотронщик теперь знает откуда начинать карьеру для максимального и быстрого эффекта, пора короче Максу сливать прелесть и цепляться зелёными когтями за кошерный район, пока ракета не отфутболила очередную ступень подъёма цены, вопреки графикам и логики)) Золотое гетто, любой начинающий воришка и лохотронщик теперь знает откуда начинать карьеру для максимального и быстрого эффекта, пора короче Максу сливать прелесть и цепляться зелёными когтями за кошерный район, пока ракета не отфутболила очередную ступень подъёма цены, вопреки графикам и логики))



Так согласно графику можно взять па 1350 уе бизнес класс в двух минутах хотьбы от палаца украина.



Даже Драгон на Оболони за такую цену шлёт лесом. Так согласно графику можно взять па 1350 уе бизнес класс в двух минутах хотьбы от палаца украина.Даже Драгон на Оболони за такую цену шлёт лесом.

Не надо троллить, все понимают, что сейчас как никогда ярко закрепляется классовое неравенство.В центре будет жить богема, которая может себе это позволить, не факт что из Украины, будут наезжать со всего мира арабы и прочие за "Наташами", будет обеспечен им соответствующий уровень инфраструктурой, центр везде для туризма и богачей, крестьянам туда соваться нечего хоть бы с окраин не выперли, кто не имеет своего угла.Кто конечно зацепился (имел ресурсы) и не побоялся, тот молодец, поезд ушёл, скорее всего цены в центре и на окраинах будут жить своей жизнью, каждому своё короче.Тем более правильно вы когда-то говорили, ипеня стенами можно застроить, с центром такого фокуса не получится.С одной стороны конечно может кому и обидно, но это суровый оскал капитализма и свободного рынка, ничего не поделать, у кого есть деньги тот и заказывает музыку.