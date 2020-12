Додано: Вів 01 гру, 2020 19:20

flyman написав: Це ви про Сінгапур, чи ГонКонг?

В Києві мало промки в центрі?

сравни количество промок и пустырей в центре 7-8 лет назад и сейчас

даже эпичные недострои все либо подостраивали, либо они находятся уже на этапе подготовки к сдаче

ты в центре то хоть иногда бываешь?)

центр не резиновый и когда тут наведут порядок с парковками и его узкие улочки превратятся в оживленные пешеходные потоки аренда коммерции на них вообще взлетит до небес

