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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:34
Sidus написав:
Не будет такого в ближ. десятилетии, это огромная титаническая комплексная работа: парковки, общественный траспорт, налог на авто, эвакуация авто нарушителей....а пока если так сделать - Киев встанет многовенно, до этого уровня еще как до неба пешком
во-первых бизнес рантье - это вообще не про сегодня/завтра, это планы с прицелом на десятилетия, а во-вторых это уже происходит - обратите внимание на растущую популярность вело- и электросамокатного шеринга - да и сермиля и ее окрестности скоро окончательно задохнутся от переизбытка авто и ее жители будут искать им альтернативу, а велосипед то давно уже придуман) я в широком смысле, ессно
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:39
kingkongovets написав: flyman написав:
Це ви про Сінгапур, чи ГонКонг?
В Києві мало промки в центрі?
Рилі?
сравни количество промок и пустырей в центре 7-8 лет назад и сейчас
даже эпичные недострои все либо подостраивали, либо они находятся уже на этапе подготовки к сдаче
ты в центре то хоть иногда бываешь?)
центр не резиновый и когда тут наведут порядок с парковками и его узкие улочки превратятся в оживленные пешеходные потоки аренда коммерции на них вообще взлетит до небес
а это рано или поздно все равно произойдет
Якщо буваю в центрі, то "центровий мужик", а якщо не буваю "то лох".
Це так тре розуміти?
В центрі що там находить благодать?
Аура очищується?
Фіалками пахне?
А що є центр, коло навколо Майдана радіусом 1 км, чи трикутник Олімпійська-Либідьська-Дружби Народів?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:40
kingkongovets написав: Sidus написав:
Не будет такого в ближ. десятилетии, это огромная титаническая комплексная работа: парковки, общественный траспорт, налог на авто, эвакуация авто нарушителей....а пока если так сделать - Киев встанет многовенно, до этого уровня еще как до неба пешком
во-первых бизнес рантье - это вообще не про сегодня/завтра, это планы с прицелом на десятилетия, а во-вторых это уже происходит - обратите внимание на растущую популярность вело- и электросамокатного шеринга - да и сермиля и ее окрестности скоро окончательно задохнутся от переизбытка авто и ее жители будут искать им альтернативу, а велосипед то давно уже придуман) я в широком смысле, ессно
Мне почему-то кажется, что для определенного типажа "хозяев жизни" пересесть с "крузака" или ещё чего покруче на велик - это такой же жёсткий дауншифтинг как для успешного покорителя столицы - вернуться в родные Черкассы. Не то, что это плохо или неудобно, а чисто психологическая травма.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:41
Рыба-сом написав:
Плюс "а какая альтернатива"? Как уже в теме заявлялось, многие, даже имея деньги, в частный дом в пригороде переселяться не хотят. Левый берег - некошерно, сталинки - немодно, совмин - аналогично. Что остаётся?
давно уже хотел прокомментировать этот застарелый штамп про "альтернативу")
да нет никакой альтернативы на самом деле - люди с деньгами не выбирают между загородним домом и квартирой в центре) они имеют и то и то)
дом - как дачу для уикендов и холидеев, квартиру - как основное место жительства
или наоборот - для более старшего поколения - квартиру в центре (часто именно в сталинке/совмине) для нечастых наездов в город и дом как место постоянной дислокации
и зачастую квартира в городе у таких людей далеко не одна - и спадщина, и квартиры купленные впрок для детей, и просто под сдачу
вот так на самом деле все обычно обстоит)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 01 гру, 2020 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:42
kingkongovets написав:
сравни количество промок и пустырей в центре 7-8 лет назад и сейчас
даже эпичные недострои все либо подостраивали, либо они находятся уже на этапе подготовки к сдаче
ты в центре то хоть иногда бываешь?)
центр не резиновый и когда тут наведут порядок с парковками и его узкие улочки превратятся в оживленные пешеходные потоки аренда коммерции на них вообще взлетит до небес
а это рано или поздно все равно произойдет
Драйверы назови. По центру коронакризис ударит сильнее всего - гостиницы пустуют в отсутствие туристов, вакантность офисов растет в условиях развития удаленной работы. Одновременно с этим падает мотивация жить вблизи делового центра, а с ней - и востребованность коммерции.
Намного более вероятно, что Киев пойдет по пути кластеризации, в рамках которой 90%+ времени жители кластеров будут проводить внутри них, а выезжать за пределы - только по случаю. Внутри кластеров будет полной набор инфраструктуры для получения большинства услуг, а логистика будет радикально перестроена и подчинена on-site философии
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:42
kingkongovets написав: Sidus написав:
Не будет такого в ближ. десятилетии, это огромная титаническая комплексная работа: парковки, общественный траспорт, налог на авто, эвакуация авто нарушителей....а пока если так сделать - Киев встанет многовенно, до этого уровня еще как до неба пешком
во-первых бизнес рантье - это вообще не про сегодня/завтра, это планы с прицелом на десятилетия, а во-вторых это уже происходит - обратите внимание на растущую популярность вело- и электросамокатного шеринга - да и сермиля и ее окрестности скоро окончательно задохнутся от переизбытка авто и ее жители будут искать им альтернативу, а велосипед то давно уже придуман) я в широком смысле, ессно
Ще один мрійник футуріст, аірмакса уже мало.
І балкони не будуть склити, і фасади будуть як в центрі Праги.
І пішохідна зона від Майдана до Планетарія.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:45
zРадио теоретик, во-первых пандемия не будет вечной, во-вторых знаешь каким спросом пользуются сейчас небольшие офисы, куда можно дойти от дома пешком?)
продолжаешь витать в облаках и смешить)
а про твои бредни по поводу массовой удаленки тебе уже достаточно насыпали и без меня
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 01 гру, 2020 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:49
kingkongovets написав:zРадио
теоретик, во-первых пандемия не будет вечной, во-вторых знаешь каким спросом пользуются сейчас небольшие офисы, куда можно дойти от дома пешком?)
продолжаешь витать в облаках и смешить)
у нас уже об"явили, що замість закріплених місць в офісі, будуть мобільні, щось як коворкінг, і їх буде, думаю, в 10 разів менше, від того що тре для повного штатного розпису.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 01 гру, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:49
kingkongovets написав:zРадио
теоретик, во-первых пандемия не будет вечной, во-вторых знаешь каким спросом пользуются сейчас небольшие офисы, куда можно дойти от дома пешком?)
продолжаешь витать в облаках и смешить)
В офисной недвижимости ты сам теоретик - твои же слова, что ты ей не занимаешься. И перестань сикаться на аргументы, которые тебе не нравятся. Назови драйверы роста спроса на недвижимость в центре, повторяю вопрос! Спасибо
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:59
теоретики, офисы - это далеко не только огромные корпоративные загоны, к которым так привычен офисный планктон)
людям нужны помещения для работы и встреч несмотря на пандемию, да научитесь вы наконец шире смотреть на вещи
и сейчас люди переносят даже "офисы закрытого типа" в небольшие помещения на первых этажах, а незначительную офисную шелупонь выгоняют на удаленку - уже много раз об этом писалось как и о том шо переход всех на удаленку - фантазии и мифы
но и стандартных клиентов на подобные объекты никто не отменял и менять их на офисы могут лишь те, кто излишне пожадничал и не сделал скидки и каникулы арендаторам, оставшись в итоге ни с чем и судорожно ищущие замену
и кстати офисы в жилом фонде, на которые так любит надрачивать зрадио - это в подавляющем большинстве 3+ комнатный неликвид, который нифига не изменит на рынке жилья, если полнстью освободится
на улицу выходите почаще - там все не так, как в ваших диванных фантазиях)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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