Додано: Вів 01 гру, 2020 19:59

теоретики, офисы - это далеко не только огромные корпоративные загоны, к которым так привычен офисный планктон)

людям нужны помещения для работы и встреч несмотря на пандемию, да научитесь вы наконец шире смотреть на вещи

и сейчас люди переносят даже "офисы закрытого типа" в небольшие помещения на первых этажах, а незначительную офисную шелупонь выгоняют на удаленку - уже много раз об этом писалось как и о том шо переход всех на удаленку - фантазии и мифы

но и стандартных клиентов на подобные объекты никто не отменял и менять их на офисы могут лишь те, кто излишне пожадничал и не сделал скидки и каникулы арендаторам, оставшись в итоге ни с чем и судорожно ищущие замену

и кстати офисы в жилом фонде, на которые так любит надрачивать зрадио - это в подавляющем большинстве 3+ комнатный неликвид, который нифига не изменит на рынке жилья, если полнстью освободится

на улицу выходите почаще - там все не так, как в ваших диванных фантазиях)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.