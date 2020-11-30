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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5753575457555756

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и сейчас люди переносят даже "офисы закрытого типа" в небольшие помещения на первых этажах

Почему именно на первых? В чем проблема подняться на второй и т.д. для таких "камерных встреч"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:09

Рыба-сом потому шо лифты и потому шо люди иногда не желают в принципе ни с кем встречаться по пути на работу
кстати я сам привык к таким офисам в свое время и поработав некоторое время в бц очень сильно в них разочаровался
ну и вообще люди часто называют офисом просто место своей работы, например "офис" 95го квартала очень долго был рядом с моим объектом на антоновича и об этом не знали даже жители этого дома, а сейчас там медцентр
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 01 гру, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Не вижу противоречия. Еще в 16-ом писал, что оставшиеся застройщики взвинтят цены. Верю, что Интергал может продавать дорого, по крайней мере в хороших локациях, потому что им несут деньги, а другим боятся. Большая прибыль на малых оборотах, но им хочется единолично развернуть массовое строительство и зарабатывать на объемах, а без внешнего вливания денег они этого сделать не смогут.
Кто мешает привлекать ресурс через механизм escrow счетов? Где есть понятный механизм и гарантии для инвестора.


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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:17

  kingkongovets написав:теоретики, офисы - это далеко не только огромные корпоративные загоны, к которым так привычен офисный планктон)
людям нужны помещения для работы и встреч несмотря на пандемию, да научитесь вы наконец шире смотреть на вещи
и сейчас люди переносят даже "офисы закрытого типа" в небольшие помещения на первых этажах, а незначительную офисную шелупонь выгоняют на удаленку - уже много раз об этом писалось как и о том шо переход всех на удаленку - фантазии и мифы
но и стандартных клиентов на подобные объекты никто не отменял и менять их на офисы могут лишь те, кто излишне пожадничал и не сделал скидки и каникулы арендаторам, оставшись в итоге ни с чем и судорожно ищущие замену
и кстати офисы в жилом фонде, на которые так любит надрачивать зрадио - это в подавляющем большинстве 3+ комнатный неликвид, который нифига не изменит на рынке жилья, если полнстью освободится
на улицу выходите почаще - там все не так, как в ваших диванных фантазиях)


Ага, зато широкомыслящий практик умудрился уместить все множество факторов в своих тесных объектах на первых этажах. Мощно :mrgreen:

Спрос на офисы уже упал и продолжает падать. Это неоспоримый факт! Что будет происходить с пустующими помещениями? Их что, будут сносить? Нет - сформируется профицит, даже в условиях корректировки формата. С одной стороны, возрастет ценовая конкуренция за арендатора, с другой - упадет инвестиционная привлекательность, что сильно затормозит темпы нового строительства.

На уменьшающемся трафике офисных работников будет уменьшаться и объем торговли/оказания услуг в местах концентрации офисов. За офисной недвижимостью последует и торговая - все то же усиление конкуренции и падение темпов строительства.

Я уже молчу, что туристические потоки восстановятся в лучшем случае к 2025-му, а миграционные - устремятся от мегаполисов, а не в них. Внутригородские потоки - знак вопроса, но если в центр не нужно ездить на работу ежедневно, то мотивация жить там падает, а не растет. Л - логика!

PS: ни одного драйвера роста спроса ты назвать так и не смог. В лучшем случае - его посковидного восстановления, но и это, по большей части, наполовину полный стакан, а не наполовину пустой...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:29

zРадио
широкомыслящий практик с 20+ летним опытом работы с комм недвигой давно понял что дает максимальную рентабельность и наименьшую вакантность при любых раскладах - кризисов и пиков уже пережито немало)
кстати при этом я никогда не имел привычки переобувать кеды в прыжках и менять своих убеждений - старожилы форума не дадут соврать - и как то не помню за собой особых ошибок
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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