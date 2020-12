Додано: Вів 01 гру, 2020 20:09

Рыба-сом потому шо лифты и потому шо люди иногда не желают в принципе ни с кем встречаться по пути на работу

кстати я сам привык к таким офисам в свое время и поработав некоторое время в бц очень сильно в них разочаровался

ну и вообще люди часто называют офисом просто место своей работы, например "офис" 95го квартала очень долго был рядом с моим объектом на антоновича и об этом не знали даже жители этого дома, а сейчас там медцентр

