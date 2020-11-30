Почему именно на первых? В чем проблема подняться на второй и т.д. для таких "камерных встреч"?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему именно на первых? В чем проблема подняться на второй и т.д. для таких "камерных встреч"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:09
Рыба-сом потому шо лифты и потому шо люди иногда не желают в принципе ни с кем встречаться по пути на работу
кстати я сам привык к таким офисам в свое время и поработав некоторое время в бц очень сильно в них разочаровался
ну и вообще люди часто называют офисом просто место своей работы, например "офис" 95го квартала очень долго был рядом с моим объектом на антоновича и об этом не знали даже жители этого дома, а сейчас там медцентр
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 01 гру, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто мешает привлекать ресурс через механизм escrow счетов? Где есть понятный механизм и гарантии для инвестора.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:17
Ага, зато широкомыслящий практик умудрился уместить все множество факторов в своих тесных объектах на первых этажах. Мощно
Спрос на офисы уже упал и продолжает падать. Это неоспоримый факт! Что будет происходить с пустующими помещениями? Их что, будут сносить? Нет - сформируется профицит, даже в условиях корректировки формата. С одной стороны, возрастет ценовая конкуренция за арендатора, с другой - упадет инвестиционная привлекательность, что сильно затормозит темпы нового строительства.
На уменьшающемся трафике офисных работников будет уменьшаться и объем торговли/оказания услуг в местах концентрации офисов. За офисной недвижимостью последует и торговая - все то же усиление конкуренции и падение темпов строительства.
Я уже молчу, что туристические потоки восстановятся в лучшем случае к 2025-му, а миграционные - устремятся от мегаполисов, а не в них. Внутригородские потоки - знак вопроса, но если в центр не нужно ездить на работу ежедневно, то мотивация жить там падает, а не растет. Л - логика!
PS: ни одного драйвера роста спроса ты назвать так и не смог. В лучшем случае - его посковидного восстановления, но и это, по большей части, наполовину полный стакан, а не наполовину пустой...
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:29
zРадио
широкомыслящий практик с 20+ летним опытом работы с комм недвигой давно понял что дает максимальную рентабельность и наименьшую вакантность при любых раскладах - кризисов и пиков уже пережито немало)
кстати при этом я никогда не имел привычки переобувать кеды в прыжках и менять своих убеждений - старожилы форума не дадут соврать - и как то не помню за собой особых ошибок
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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