Додано: Вів 01 гру, 2020 20:17

kingkongovets написав: теоретики, офисы - это далеко не только огромные корпоративные загоны, к которым так привычен офисный планктон)

людям нужны помещения для работы и встреч несмотря на пандемию, да научитесь вы наконец шире смотреть на вещи

и сейчас люди переносят даже "офисы закрытого типа" в небольшие помещения на первых этажах, а незначительную офисную шелупонь выгоняют на удаленку - уже много раз об этом писалось как и о том шо переход всех на удаленку - фантазии и мифы

но и стандартных клиентов на подобные объекты никто не отменял и менять их на офисы могут лишь те, кто излишне пожадничал и не сделал скидки и каникулы арендаторам, оставшись в итоге ни с чем и судорожно ищущие замену

и кстати офисы в жилом фонде, на которые так любит надрачивать зрадио - это в подавляющем большинстве 3+ комнатный неликвид, который нифига не изменит на рынке жилья, если полнстью освободится

на улицу выходите почаще - там все не так, как в ваших диванных фантазиях) теоретики, офисы - это далеко не только огромные корпоративные загоны, к которым так привычен офисный планктон)людям нужны помещения для работы и встреч несмотря на пандемию, да научитесь вы наконец шире смотреть на вещии сейчас люди переносят даже "офисы закрытого типа" в небольшие помещения на первых этажах, а незначительную офисную шелупонь выгоняют на удаленку - уже много раз об этом писалось как и о том шо переход всех на удаленку - фантазии и мифыно и стандартных клиентов на подобные объекты никто не отменял и менять их на офисы могут лишь те, кто излишне пожадничал и не сделал скидки и каникулы арендаторам, оставшись в итоге ни с чем и судорожно ищущие заменуи кстати офисы в жилом фонде, на которые так любит надрачивать зрадио - это в подавляющем большинстве 3+ комнатный неликвид, который нифига не изменит на рынке жилья, если полнстью освободитсяна улицу выходите почаще - там все не так, как в ваших диванных фантазиях)

Ага, зато широкомыслящий практик умудрился уместить все множество факторов в своих тесных объектах на первых этажах. МощноСпрос на офисы уже упал и продолжает падать. Это неоспоримый факт! Что будет происходить с пустующими помещениями? Их что, будут сносить? Нет - сформируется профицит, даже в условиях корректировки формата. С одной стороны, возрастет ценовая конкуренция за арендатора, с другой - упадет инвестиционная привлекательность, что сильно затормозит темпы нового строительства.На уменьшающемся трафике офисных работников будет уменьшаться и объем торговли/оказания услуг в местах концентрации офисов. За офисной недвижимостью последует и торговая - все то же усиление конкуренции и падение темпов строительства.Я уже молчу, что туристические потоки восстановятся в лучшем случае к 2025-му, а миграционные - устремятся от мегаполисов, а не в них. Внутригородские потоки - знак вопроса, но если в центр не нужно ездить на работу ежедневно, то мотивация жить там падает, а не растет. Л - логика!PS: ни одного драйвера роста спроса ты назвать так и не смог. В лучшем случае - его посковидного восстановления, но и это, по большей части, наполовину полный стакан, а не наполовину пустой...