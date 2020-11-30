Почему именно на первых? В чем проблема подняться на второй и т.д. для таких "камерных встреч"?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему именно на первых? В чем проблема подняться на второй и т.д. для таких "камерных встреч"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:09
Рыба-сом потому шо лифты и потому шо люди иногда не желают в принципе ни с кем встречаться по пути на работу
кстати я сам привык к таким офисам в свое время и поработав некоторое время в бц очень сильно в них разочаровался
ну и вообще люди часто называют офисом просто место своей работы, например "офис" 95го квартала очень долго был рядом с моим объектом на антоновича и об этом не знали даже жители этого дома, а сейчас там медцентр
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 01 гру, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто мешает привлекать ресурс через механизм escrow счетов? Где есть понятный механизм и гарантии для инвестора.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:17
Ага, зато широкомыслящий практик умудрился уместить все множество факторов в своих тесных объектах на первых этажах. Мощно
Спрос на офисы уже упал и продолжает падать. Это неоспоримый факт! Что будет происходить с пустующими помещениями? Их что, будут сносить? Нет - сформируется профицит, даже в условиях корректировки формата. С одной стороны, возрастет ценовая конкуренция за арендатора, с другой - упадет инвестиционная привлекательность, что сильно затормозит темпы нового строительства.
На уменьшающемся трафике офисных работников будет уменьшаться и объем торговли/оказания услуг в местах концентрации офисов. За офисной недвижимостью последует и торговая - все то же усиление конкуренции и падение темпов строительства.
Я уже молчу, что туристические потоки восстановятся в лучшем случае к 2025-му, а миграционные - устремятся от мегаполисов, а не в них. Внутригородские потоки - знак вопроса, но если в центр не нужно ездить на работу ежедневно, то мотивация жить там падает, а не растет. Л - логика!
PS: ни одного драйвера роста спроса ты назвать так и не смог. В лучшем случае - его посковидного восстановления, но и это, по большей части, наполовину полный стакан, а не наполовину пустой...
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:29
zРадио
широкомыслящий практик с 20+ летним опытом работы с комм недвигой давно понял что дает максимальную рентабельность и наименьшую вакантность при любых раскладах - кризисов и пиков уже пережито немало)
кстати при этом я никогда не имел привычки переобувать кеды в прыжках и менять свои убеждения - старожилы форума не дадут соврать - и как то не помню за собой особых ошибок
зы: кстати чем "теснее" объект - тем дороже в нем метр - учись, студент
такие объекты - чистое золото, особенно во вторичке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы рассуждает сугубо рационально, а в плане места проживания много иррационального:
- множество людей (особенно если это "покорители столицы", для которых "жить в Киеве" - это само по себе достижение и предмет гордости) даже на ту самую зарплату не согласятся уехать из Киева "в провинцию";
- "жить в центре" - это вопрос не столько удобства или ещё чего, но и престижа;
- спальники в большинстве случаев умеют достачно унылую инфраструктуру, особенно касательно досуга - если есть ТРЦ, то чаще всего не самые "престижные". И т.п.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коронакризис переформатировал рынок, но, прогнозирую, что все вернется обратно достаточно быстро. Быстрей, чем все ожидают. Полгода люди привыкали к новому образу жизни, сейчас идет нагнетание - переполненные больницы, локдауны, удаленка. Я сам привык сторониться людей, избегать лишних встреч. Когда болел, смотрел фильмы и меня уже немного шокировал близкий контакт людей без масок. Потом, после выздоровления, потребовалась неделя чтобы снять постравматический синдром, понять, что для меня эта эпидемия закончилась и вернуться к старому образу жизни. Через полгода начнется вакцинация, плюс большинство людей увидят, что у 99% Ковид проходит легче, чем обычный грипп или даже простуда, и страх начнет сходить на нет, все вернется как было быстрей, чем все сейчас думают.
Думаю, что следующий деловой сезон следующей осенью все встретят в своих офисах, а удаленка останется для небольшого числа работников или легко болеющих, кто не хочет терять в ЗП. Может сейчас, под панические настроения, нужно ловить срочные продажи офисов, а не квартир. Где больше упало, там больше вырастет.
Также к следующему сентябрю думаю мы увидим хорошие скидки на загородные дачи и недорогие дома от которых начнет избавляться средний класс, который уже наиграется с этой недешевой идеей.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если банк замораживает деньги вкладчика, то застройщик должен строить за свои или привлекать кредитные. Своих нет, кредитные не дают, а если дают, то под такой процент, что, если строить как привыкли, можно и в трубу вылететь.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:50
К твоим объектам претензий нет - если говоришь, что они дают отдачу выше, чем рынок в среднем, я тебе верю. Спор не о них, а о перспективах рынка, которые ты видишь через призму самолюбия.
Знаешь, кстати, зачем компании нанимают внешних консультантов для разработки стратегии? Тех самых "теоретиков", к которым ты относишься так уничижительно? Затем что их менеджеры, "практики с надцатилетним стажем", всегда склонны переоценивать и собственные силы, и рыночный потенциал
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:55
Почему, я ведь и сам - обыватель с эмоциями ) Не скрываю, что время от времени мысли переезда в центр посещают. Но сейчас - гораздо реже. В офисе появляюсь раз в неделю, обходя часы пик. Этот опыт совсем не сопоставим с ежедневыми поездками утром туда, вечером - обратно ))
Со всем согласен, и говорю о том, что мотивация жить в центре уменьшится, а не исчезнет
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