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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и сейчас люди переносят даже "офисы закрытого типа" в небольшие помещения на первых этажах

Почему именно на первых? В чем проблема подняться на второй и т.д. для таких "камерных встреч"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:09

Рыба-сом потому шо лифты и потому шо люди иногда не желают в принципе ни с кем встречаться по пути на работу
кстати я сам привык к таким офисам в свое время и поработав некоторое время в бц очень сильно в них разочаровался
ну и вообще люди часто называют офисом просто место своей работы, например "офис" 95го квартала очень долго был рядом с моим объектом на антоновича и об этом не знали даже жители этого дома, а сейчас там медцентр
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 01 гру, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Не вижу противоречия. Еще в 16-ом писал, что оставшиеся застройщики взвинтят цены. Верю, что Интергал может продавать дорого, по крайней мере в хороших локациях, потому что им несут деньги, а другим боятся. Большая прибыль на малых оборотах, но им хочется единолично развернуть массовое строительство и зарабатывать на объемах, а без внешнего вливания денег они этого сделать не смогут.
Кто мешает привлекать ресурс через механизм escrow счетов? Где есть понятный механизм и гарантии для инвестора.


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Finanziere
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:17

  kingkongovets написав:теоретики, офисы - это далеко не только огромные корпоративные загоны, к которым так привычен офисный планктон)
людям нужны помещения для работы и встреч несмотря на пандемию, да научитесь вы наконец шире смотреть на вещи
и сейчас люди переносят даже "офисы закрытого типа" в небольшие помещения на первых этажах, а незначительную офисную шелупонь выгоняют на удаленку - уже много раз об этом писалось как и о том шо переход всех на удаленку - фантазии и мифы
но и стандартных клиентов на подобные объекты никто не отменял и менять их на офисы могут лишь те, кто излишне пожадничал и не сделал скидки и каникулы арендаторам, оставшись в итоге ни с чем и судорожно ищущие замену
и кстати офисы в жилом фонде, на которые так любит надрачивать зрадио - это в подавляющем большинстве 3+ комнатный неликвид, который нифига не изменит на рынке жилья, если полнстью освободится
на улицу выходите почаще - там все не так, как в ваших диванных фантазиях)


Ага, зато широкомыслящий практик умудрился уместить все множество факторов в своих тесных объектах на первых этажах. Мощно :mrgreen:

Спрос на офисы уже упал и продолжает падать. Это неоспоримый факт! Что будет происходить с пустующими помещениями? Их что, будут сносить? Нет - сформируется профицит, даже в условиях корректировки формата. С одной стороны, возрастет ценовая конкуренция за арендатора, с другой - упадет инвестиционная привлекательность, что сильно затормозит темпы нового строительства.

На уменьшающемся трафике офисных работников будет уменьшаться и объем торговли/оказания услуг в местах концентрации офисов. За офисной недвижимостью последует и торговая - все то же усиление конкуренции и падение темпов строительства.

Я уже молчу, что туристические потоки восстановятся в лучшем случае к 2025-му, а миграционные - устремятся от мегаполисов, а не в них. Внутригородские потоки - знак вопроса, но если в центр не нужно ездить на работу ежедневно, то мотивация жить там падает, а не растет. Л - логика!

PS: ни одного драйвера роста спроса ты назвать так и не смог. В лучшем случае - его посковидного восстановления, но и это, по большей части, наполовину полный стакан, а не наполовину пустой...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:29

zРадио
широкомыслящий практик с 20+ летним опытом работы с комм недвигой давно понял что дает максимальную рентабельность и наименьшую вакантность при любых раскладах - кризисов и пиков уже пережито немало)
кстати при этом я никогда не имел привычки переобувать кеды в прыжках и менять свои убеждения - старожилы форума не дадут соврать - и как то не помню за собой особых ошибок

зы: кстати чем "теснее" объект - тем дороже в нем метр - учись, студент :mrgreen:
такие объекты - чистое золото, особенно во вторичке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я уже молчу, что туристические потоки восстановятся в лучшем случае к 2025-му, а миграционные - устремятся от мегаполисов, а не в них. Внутригородские потоки - знак вопроса, но если в центр не нужно ездить на работу ежедневно, то мотивация жить в центре падает, а не растет. Л - логика!

Вы рассуждает сугубо рационально, а в плане места проживания много иррационального:
- множество людей (особенно если это "покорители столицы", для которых "жить в Киеве" - это само по себе достижение и предмет гордости) даже на ту самую зарплату не согласятся уехать из Киева "в провинцию";
- "жить в центре" - это вопрос не столько удобства или ещё чего, но и престижа;
- спальники в большинстве случаев умеют достачно унылую инфраструктуру, особенно касательно досуга - если есть ТРЦ, то чаще всего не самые "престижные". И т.п.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коронакризис переформатировал рынок, но, прогнозирую, что все вернется обратно достаточно быстро. Быстрей, чем все ожидают. Полгода люди привыкали к новому образу жизни, сейчас идет нагнетание - переполненные больницы, локдауны, удаленка. Я сам привык сторониться людей, избегать лишних встреч. Когда болел, смотрел фильмы и меня уже немного шокировал близкий контакт людей без масок. Потом, после выздоровления, потребовалась неделя чтобы снять постравматический синдром, понять, что для меня эта эпидемия закончилась и вернуться к старому образу жизни. Через полгода начнется вакцинация, плюс большинство людей увидят, что у 99% Ковид проходит легче, чем обычный грипп или даже простуда, и страх начнет сходить на нет, все вернется как было быстрей, чем все сейчас думают.
Думаю, что следующий деловой сезон следующей осенью все встретят в своих офисах, а удаленка останется для небольшого числа работников или легко болеющих, кто не хочет терять в ЗП. Может сейчас, под панические настроения, нужно ловить срочные продажи офисов, а не квартир. Где больше упало, там больше вырастет.
Также к следующему сентябрю думаю мы увидим хорошие скидки на загородные дачи и недорогие дома от которых начнет избавляться средний класс, который уже наиграется с этой недешевой идеей.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Finanziere написав:Кто мешает привлекать ресурс через механизм escrow счетов? Где есть понятный механизм и гарантии для инвестора.

Если банк замораживает деньги вкладчика, то застройщик должен строить за свои или привлекать кредитные. Своих нет, кредитные не дают, а если дают, то под такой процент, что, если строить как привыкли, можно и в трубу вылететь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:50

  kingkongovets написав:zРадио
широкомыслящий практик с 20+ летним опытом работы с комм недвигой давно понял что дает максимальную рентабельность и наименьшую вакантность при любых раскладах - кризисов и пиков уже пережито немало)
кстати при этом я никогда не имел привычки переобувать кеды в прыжках и менять свои убеждения - старожилы форума не дадут соврать - и как то не помню за собой особых ошибок

зы: кстати чем "теснее" объект - тем дороже в нем метр, учись, студент :mrgreen:
такие объекты - чистое золото, особенно во вторичке


К твоим объектам претензий нет - если говоришь, что они дают отдачу выше, чем рынок в среднем, я тебе верю. Спор не о них, а о перспективах рынка, которые ты видишь через призму самолюбия.

Знаешь, кстати, зачем компании нанимают внешних консультантов для разработки стратегии? Тех самых "теоретиков", к которым ты относишься так уничижительно? Затем что их менеджеры, "практики с надцатилетним стажем", всегда склонны переоценивать и собственные силы, и рыночный потенциал
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:55

  Рыба-сом написав:Вы рассуждает сугубо рационально, а в плане места проживания много иррационального


Почему, я ведь и сам - обыватель с эмоциями ) Не скрываю, что время от времени мысли переезда в центр посещают. Но сейчас - гораздо реже. В офисе появляюсь раз в неделю, обходя часы пик. Этот опыт совсем не сопоставим с ежедневыми поездками утром туда, вечером - обратно ))

  Рыба-сом написав:- множество людей (особенно если это "покорители столицы", для которых "жить в Киеве" - это само по себе достижение и предмет гордости) даже на ту самую зарплату не согласятся уехать из Киева "в провинцию";
- "жить в центре" - это вопрос не столько удобства или ещё чего, но и престижа;
- спальники в большинстве случаев умеют достачно унылую инфраструктуру, особенно касательно досуга - если есть ТРЦ, то чаще всего не самые "престижные". И т.п.


Со всем согласен, и говорю о том, что мотивация жить в центре уменьшится, а не исчезнет
zРадио
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