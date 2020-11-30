Vlad442 написав:

Коронакризис переформатировал рынок, но, прогнозирую, что все вернется обратно достаточно быстро. Быстрей, чем все ожидают. Полгода люди привыкали к новому образу жизни, сейчас идет нагнетание - переполненные больницы, локдауны, удаленка. Я сам привык сторониться людей, избегать лишних встреч. Когда болел, смотрел фильмы и меня уже немного шокировал близкий контакт людей без масок. Потом, после выздоровления, потребовалась неделя чтобы снять постравматический синдром, понять, что для меня эта эпидемия закончилась и вернуться к старому образу жизни. Через полгода начнется вакцинация, плюс большинство людей увидят, что у 99% Ковид проходит легче, чем обычный грипп или даже простуда, и страх начнет сходить на нет, все вернется как было быстрей, чем все сейчас думают.Думаю, что следующий деловой сезон следующей осенью все встретят в своих офисах, а удаленка останется для небольшого числа работников или легко болеющих, кто не хочет терять в ЗП. Может сейчас, под панические настроения, нужно ловить срочные продажи офисов, а не квартир. Где больше упало, там больше вырастет.Также к следующему сентябрю думаю мы увидим хорошие скидки на загородные дачи и недорогие дома от которых начнет избавляться средний класс, который уже наиграется с этой недешевой идеей.