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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:57
zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав:
И в том, что у Lun - проекта с профессиональной командой, зарабатывающей с реальных сделок, отношения с застройщиками по обмену информацией лучше, чем у какого-то непонятного персонажа
То есть когда ЛУН светит одну цену, а приходя в ОП вы видите, что таких цен нет, то не надо верить глазам своим, ведь у ЛУН такая профессиональная команда и такие классные отношения с застройщиками. Или может можно прям через ЛУН купить по их ценникам? Вы вообще всерьез такое пишете, или это уже профессиональная деформация после "макроэкономического анализа по работе"?
Я всерьез пишу о том, что актуальность информации на Луне выше, чем у непонятного физлица. А к вам будет встречный вопрос - вы сами столкнулись с ситуацией, когда смотришь на Луне одну цену, а приезжаешь к застройщику и видишь другую, или взяли на поверку от этого же непонятного физлица?
Если бы вы хоть раз после луна сходили в оп, вы бы тоже убедились
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:16
kingkongovets написав: flyman написав:
Це ви про Сінгапур, чи ГонКонг?
В Києві мало промки в центрі?
Рилі?
сравни количество промок и пустырей в центре 7-8 лет назад и сейчас
даже эпичные недострои все либо подостраивали, либо они находятся уже на этапе подготовки к сдаче
ты в центре то хоть иногда бываешь?)
центр не резиновый и когда тут наведут порядок с парковками и его узкие улочки превратятся в оживленные пешеходные потоки аренда коммерции на них вообще взлетит до небес
а это рано или поздно все равно произойдет
Но не в районе лыбедской
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:17
Рыба-сом написав:
- множество людей (особенно если это "покорители столицы", для которых "жить в Киеве" - это само по себе достижение и предмет гордости) даже на ту самую зарплату не согласятся уехать из Киева "в провинцию";
- "жить в центре" - это вопрос не столько удобства или ещё чего, но и престижа;
- спальники в большинстве случаев умеют достачно унылую инфраструктуру, особенно касательно досуга - если есть ТРЦ, то чаще всего не самые "престижные". И т.п.
В жизни не видел таких идейных.
А для жизни в центре надо по доходам конкурировать с такими персонажами как тот налоговик-фармацевт, средняя месячная взятка которого составляет 200 куе.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:19
Kostia написав: kingkongovets написав: flyman написав:
Це ви про Сінгапур, чи ГонКонг?
В Києві мало промки в центрі?
Рилі?
сравни количество промок и пустырей в центре 7-8 лет назад и сейчас
даже эпичные недострои все либо подостраивали, либо они находятся уже на этапе подготовки к сдаче
ты в центре то хоть иногда бываешь?)
центр не резиновый и когда тут наведут порядок с парковками и его узкие улочки превратятся в оживленные пешеходные потоки аренда коммерции на них вообще взлетит до небес
а это рано или поздно все равно произойдет
Но не в районе лыбедской
Кстати, трамвайное депо около физкультуры уже застроили? Или технологии не позволяют?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:29
kingkongovets написав:zРадио
широкомыслящий практик с 20+ летним опытом работы с комм недвигой давно понял что дает максимальную рентабельность и наименьшую вакантность при любых раскладах - кризисов и пиков уже пережито немало)
кстати при этом я никогда не имел привычки переобувать кеды в прыжках и менять свои убеждения - старожилы форума не дадут соврать - и как то не помню за собой особых ошибок
зы: кстати чем "теснее" объект - тем дороже в нем метр - учись, студент
такие объекты - чистое золото, особенно во вторичке
тре добавити до 3х законів Трибеки.
І да, в колекції кавалірок комірка виглядає діамантом в перловому намисті.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:33
BIGor написав: Рыба-сом написав:
- множество людей (особенно если это "покорители столицы", для которых "жить в Киеве" - это само по себе достижение и предмет гордости) даже на ту самую зарплату не согласятся уехать из Киева "в провинцию";
- "жить в центре" - это вопрос не столько удобства или ещё чего, но и престижа;
- спальники в большинстве случаев умеют достачно унылую инфраструктуру, особенно касательно досуга - если есть ТРЦ, то чаще всего не самые "престижные". И т.п.
В жизни не видел таких идейных.
А для жизни в центре надо по доходам конкурировать с такими персонажами как тот налоговик-фармацевт, средняя месячная взятка которого составляет 200 куе.
Я как раз таких персонажей встречал часто, особенно на бывшей работе в банке. Одна сотрудница из села в Житомирской области без ума от ПОХа была )))
А самый дикий (ну, с моей т.з.) случай, это когда молодая семья с дочкой (жена познакомилась с ними на детской площадке) снимали комнату (sic!) в двушке в "чешке", да и то им родители денег подкидывают. Она в налоговой работает на низовых позициях, он - тоже что-то слабое по деньгам офисное. Перспектив улучшения особо на горизонте нет. При этом, их родители - фермеры, т.е. можно б с ними работать, продолжать семейный бизнес, есть там где жить, но - нет. Киев онли.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:33
Vlad442 написав:
Коронакризис переформатировал рынок, но, прогнозирую, что все вернется обратно достаточно быстро. Быстрей, чем все ожидают. Полгода люди привыкали к новому образу жизни, сейчас идет нагнетание - переполненные больницы, локдауны, удаленка. Я сам привык сторониться людей, избегать лишних встреч. Когда болел, смотрел фильмы и меня уже немного шокировал близкий контакт людей без масок. Потом, после выздоровления, потребовалась неделя чтобы снять постравматический синдром, понять, что для меня эта эпидемия закончилась и вернуться к старому образу жизни. Через полгода начнется вакцинация, плюс большинство людей увидят, что у 99% Ковид проходит легче, чем обычный грипп или даже простуда, и страх начнет сходить на нет, все вернется как было быстрей, чем все сейчас думают.
Думаю, что следующий деловой сезон следующей осенью все встретят в своих офисах, а удаленка останется для небольшого числа работников или легко болеющих, кто не хочет терять в ЗП. Может сейчас, под панические настроения, нужно ловить срочные продажи офисов, а не квартир. Где больше упало, там больше вырастет.
Также к следующему сентябрю думаю мы увидим хорошие скидки на загородные дачи и недорогие дома от которых начнет избавляться средний класс, который уже наиграется с этой недешевой идеей.
То що Алекс Брєжнєв вернувся з США не означає, що основна маса так зробить.
Так і тут іде проекція особистих переживань Влада на посткоронний устрій світу.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:35
BIGor написав:
Кстати, трамвайное депо около физкультуры уже застроили? Или технологии не позволяют?
Будет ЖК Венеция, по секрету сообщили.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:37
Рыба-сом написав: BIGor написав: Рыба-сом написав:
- множество людей (особенно если это "покорители столицы", для которых "жить в Киеве" - это само по себе достижение и предмет гордости) даже на ту самую зарплату не согласятся уехать из Киева "в провинцию";
- "жить в центре" - это вопрос не столько удобства или ещё чего, но и престижа;
- спальники в большинстве случаев умеют достачно унылую инфраструктуру, особенно касательно досуга - если есть ТРЦ, то чаще всего не самые "престижные". И т.п.
В жизни не видел таких идейных.
А для жизни в центре надо по доходам конкурировать с такими персонажами как тот налоговик-фармацевт, средняя месячная взятка которого составляет 200 куе.
Я как раз таких персонажей встречал часто, особенно на бывшей работе в банке. Одна сотрудница из села в Житомирской области без ума от ПОХа была )))
А самый дикий (ну, с моей т.з.) случай, это когда молодая семья с дочкой (жена познакомилась с ними на детской площадке) снимали комнату (sic!) в двушке в "чешке", да и то им родители денег подкидывают. Она в налоговой работает на низовых позициях, он - тоже что-то слабое по деньгам офисное. Перспектив улучшения особо на горизонте нет. При этом, их родители - фермеры, т.е. можно б с ними работать, продолжать семейный бизнес, есть там где жить, но - нет. Киев онли.
Тут інше - в селі пахати треба з ранку до ночі,
а так комфортних умовах в офісі з 9 до 6 перекладаєш папірчики.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:42
flyman написав: Рыба-сом написав: BIGor написав:
[quote="5111749:Рыба-сом"- множество людей (особенно если это "покорители столицы", для которых "жить в Киеве" - это само по себе достижение и предмет гордости) даже на ту самую зарплату не согласятся уехать из Киева "в провинцию";
- "жить в центре" - это вопрос не столько удобства или ещё чего, но и престижа;
- спальники в большинстве случаев умеют достачно унылую инфраструктуру, особенно касательно досуга - если есть ТРЦ, то чаще всего не самые "престижные". И т.п.[/quote
В жизни не видел таких идейных.
А для жизни в центре надо по доходам конкурировать с такими персонажами как тот налоговик-фармацевт, средняя месячная взятка которого составляет 200 куе.
Я как раз таких персонажей встречал часто, особенно на бывшей работе в банке. Одна сотрудница из села в Житомирской области без ума от ПОХа была )))
А самый дикий (ну, с моей т.з.) случай, это когда молодая семья с дочкой (жена познакомилась с ними на детской площадке) снимали комнату (sic!) в двушке в "чешке", да и то им родители денег подкидывают. Она в налоговой работает на низовых позициях, он - тоже что-то слабое по деньгам офисное. Перспектив улучшения особо на горизонте нет. При этом, их родители - фермеры, т.е. можно б с ними работать, продолжать семейный бизнес, есть там где жить, но - нет. Киев онли.
Тут інше - в селі пахати треба з ранку до ночі,
а так комфортних умовах в офісі з 9 до 6 перекладаєш папірчики.
"Фермери" - це не картоху виростив і на газельці на базар, а трахтор, наймані працівники і т.д.
Ну і ок, нехай: краще жити в орендній кімнаті та підсосі у батьків із сумними перспективами, але працювати в охвісі?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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