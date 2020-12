Додано: Вів 01 гру, 2020 21:45

flyman написав: тре добавити до 3х законів Трибеки.

І да, в колекції кавалірок комірка виглядає діамантом в перловому намисті. тре добавити до 3х законів Трибеки.І да, в колекції кавалірок комірка виглядає діамантом в перловому намисті.



добавь тогда еще одно правило - недвига не работает сама, ею надо уметь управлять

это далеко не пассивная инвестиция

а тут у тебя самое слабое место: твоя ца - это самые проблемные и неплатежеспособные люди, нормальный человек не станет жить в подобном "жилье" и это перечеркивает всю твою "стратегию"

я кстати не спорю с тем, что трущобы могут давать норм прибыль, я просто очень сомневаюсь, что ты отдаешь себе отчет в том, что тебя ждет при работе с твоими потенциальными арендаторами)



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.