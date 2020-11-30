Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:тре добавити до 3х законів Трибеки. І да, в колекції кавалірок комірка виглядає діамантом в перловому намисті.
добавь тогда еще одно правило - недвига не работает сама, ею надо уметь управлять это далеко не пассивная инвестиция а тут у тебя самое слабое место: твоя ца - это самые проблемные и неплатежеспособные люди, нормальный человек не станет жить в подобном "жилье" и это перечеркивает всю твою "стратегию" я кстати не спорю с тем, что трущобы могут давать норм прибыль, я просто очень сомневаюсь, что ты отдаешь себе отчет в том, что тебя ждет при работе с твоими потенциальными арендаторами)
зы: муха, а ты шо на полном серьезе воспринимаешь пургу, которую несет брежнев?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
flyman написав:тре добавити до 3х законів Трибеки. І да, в колекції кавалірок комірка виглядає діамантом в перловому намисті.
добавь тогда еще одно правило - недвига не работает сама, ею надо уметь управлять это далеко не пассивная инвестиция а тут у тебя самое слабое место: твоя ца - это самые проблемные и неплатежеспособные люди, нормальный человек не станет жить в подобном "жилье" и это перечеркивает всю твою "стратегию" я кстати не спорю с тем, что трущобы могут давать норм прибыль, я просто очень сомневаюсь, что ты отдаешь себе отчет в том, что тебя ждет при работе с твоими потенциальными арендаторами)
зы: муха, а ты шо на полном серьезе воспринимаешь пургу, которую несет брежнев?
Нею розбавляю пургу що несуть тут рили і растішки. Так сказати, вакцинуюсь.
Щодо кавалірок ідея до була мати можливість мігрувати між різними локаціями, так, щоб менше витрачати часу на дорогу в офіс. З коронокризою, може вийти що тема нерухомості в Києві мені взагалі стане не актуальною, так як нема потреби (і не буде) їздити в Київ (за три місяці з"їздив кілька разів - взяти техніку в офісі, ще раз підписати папери, і ще раз в банк).
Почекаю, там буде видно, може, дійсно, все вернеться до того як було. Але все одно, для чого кінконговець переживає, КРЖН буде дорожати при будь-яких розкладах. Це ж КИЇВ. Біля метро! Тиха гавань на віки.
flyman написав:То що Алекс Брєжнєв вернувся з США не означає, що основна маса так зробить. Так і тут іде проекція особистих переживань Влада на посткоронний устрій світу.
В 15-16-ом люди считали, что падение было вечным. Сейчас думают, что если каждый день становится хуже, то так будет годами. На самом деле все может закончится в обозримой перспективе. Через год максимум тема ковида уйдет с заголовков. Сместится туда, где сейчас война на Донбассе. Тогда работодатели внезапно обнаружат, что сотрудники в офисе это намного удобней, чем непонятно чем занимаются дома и изредка мелькают в зуме.
Finanziere написав:Кто мешает привлекать ресурс через механизм escrow счетов? Где есть понятный механизм и гарантии для инвестора.
Если банк замораживает деньги вкладчика, то застройщик должен строить за свои или привлекать кредитные. Своих нет, кредитные не дают, а если дают, то под такой процент, что, если строить как привыкли, можно и в трубу вылететь.
То есть во всем мире можно, а у нас нельзя ))) Зачем такие застройщики?
zРадио написав:Спрос на офисы уже упал и продолжает падать. Это неоспоримый факт! Что будет происходить с пустующими помещениями? Их что, будут сносить? Нет - сформируется профицит, даже в условиях корректировки формата. С одной стороны, возрастет ценовая конкуренция за арендатора, с другой - упадет инвестиционная привлекательность, что сильно затормозит темпы нового строительства.
На уменьшающемся трафике офисных работников будет уменьшаться и объем торговли/оказания услуг в местах концентрации офисов. За офисной недвижимостью последует и торговая - все то же усиление конкуренции и падение темпов строительства.
Если где-то упадет, то где-то - наоборот отрастет. Может, коммерция просто последует за людьми туда, где они теперь станут тратить деньги? Сами же писали о кластеризации, о том, что люди будут тусить в спальниках, окруженные всей необходимой инфраструктурой? Ведь Вам неоднократно говорили, что коммнедвига - это не только офисы (хотя в спальниках офисы могут переформатироваться в коворкинги, которые раньше не особо приживались...) Уже сейчас в жилых комплексах не зря 1-й, а иногда и 1-2 этажи сразу проектируют коммерческими. Все ИМХО.
Востаннє редагувалось Natt в Вів 01 гру, 2020 22:10, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:То що Алекс Брєжнєв вернувся з США не означає, що основна маса так зробить. Так і тут іде проекція особистих переживань Влада на посткоронний устрій світу.
В 15-16-ом люди считали, что падение было вечным. Сейчас думают, что если каждый день становится хуже, то так будет годами. На самом деле все может закончится в обозримой перспективе. Через год максимум тема ковида уйдет с заголовков. Сместится туда, где сейчас война на Донбассе. Тогда работодатели внезапно обнаружат, что сотрудники в офисе это намного удобней, чем непонятно чем занимаются дома и изредка мелькают в зуме.
Думаю буде як з гастарбайтерами - виїхали і з кінцями.
zРадио написав:Спрос на офисы уже упал и продолжает падать. Это неоспоримый факт! Что будет происходить с пустующими помещениями? Их что, будут сносить? Нет - сформируется профицит, даже в условиях корректировки формата. С одной стороны, возрастет ценовая конкуренция за арендатора, с другой - упадет инвестиционная привлекательность, что сильно затормозит темпы нового строительства.
На уменьшающемся трафике офисных работников будет уменьшаться и объем торговли/оказания услуг в местах концентрации офисов. За офисной недвижимостью последует и торговая - все то же усиление конкуренции и падение темпов строительства.
Вам неоднократно говорили, что коммнедвига - это не только офисы. Может, коммерция просто последует за людьми? И если где-то упадет, то где-то - наоборот отрастет. Сами же писали о кластеризации, о том, что люди будут тусить в спальниках, окруженные всей необходимой инфраструктурой? Уже сейчас в жилых комплексах не зря 1-й, а иногда и 1-2 этажи сразу проектируют коммерческими. Хотя в спальниках они могут переформатироваться в коворкинги, которые раньше не особо приживались. Все ИМХО.
Серед моїх знайомих хто працює віддалено, від нікого не чув, що хочу в офіс. Навпаки, кажуть, що якщо будуть заганяти назад в стойло, шукатимуть варіанти із віддаленою зайнятістю.
А друге, в Києві ціна впаде, а в умовній Бородянці виросте.
Тільки в Києві впаде, умовно, на $40 на м2 оренда, а в Бородянці виросте на $10 м2.
Аналогічно ціна в Києві впаде на $400 м2, а в Бородянці виросте на $100.
Natt написав:Если где-то упадет, то где-то - наоборот отрастет. Может, коммерция просто последует за людьми туда, где они теперь станут тратить деньги?
Разумеется, последует. Только она на ножках не ходит )) В этом и есть проблема. А спор начался с утверждения Конга о будущем взлете цен в центре. Вот я и попросил привести предпосылки. Не дождался, потому что из носа их не выковырять - их просто нет. У коммерческой недвижимости в спальниках в нынешних условиях перспектив гораздо больше
Natt написав:Ведь Вам неоднократно говорили, что коммнедвига - это не только офисы (хотя в спальниках офисы могут переформатироваться в коворкинги, которые раньше не особо приживались...)
Мне не нужно неоднократно повторять очевидные вещи. Даже один раз не нужно, в том числе с целью самоутверждения. Относительно форматов - тоже все выше по тексту разобрал, включая коворкинги
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 гру, 2020 22:24, всього редагувалось 2 разів.