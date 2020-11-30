Будете платить налоги, когда начнете сдавать квартиру в аренду?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:23
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Их кто-то будет спрашивать? Кто платит, тот и заказывает музыку. Если должность допускает удаленную работу, то работодатель будет платить за нее на 5000 меньше, исходя из того, что работник сидит в своей квартире в каком-нибудь райцентре. Или, если для выполнения этой работы не нужен человек именно в команде, будет отдавать ее на аутсорс.
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:24
Гіганти 30+
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:26
для начала приведи мне хоть одну мою цитату, где я говорю о дорожае
я наоборот с весны 19го говорил и говорю шо нас ждет опа и глубину ее сложно предсказать
что же касается прогнозов и дорожая - скажу так:
чем цивилизованнее будет становиться Украина, тем дороже будет в ней недвига и тем меньше будет вследствии этого ее рентабельность в аренде
сегодняшня заоблачная рентабельность, немыслимая в цивилизованном мире, обусловлена лишь ее беспрецедентно низкой стоимостью
но так будет не всегда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:27
На це питання я вже відповідав!
Якщо зобов'яжуть всіх лендлордів платити - то і я буду платити, а ні - то #яжнелох!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:27
И такое исследование я уже показывал - 60% не будут менять условия оплаты. Не фонтанируйте предположениями там, где есть информация поточнее
В 15-16-ом люди считали, что падение было вечным. Сейчас думают, что рост будет вечным
Как-то так ваша мысль звучала бы органичней. Но какая-то неведомая сила не позволила вам это написать
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 гру, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:32
я же писал, но до тебя видно не дошло с первого раза
самая дорогая комм недвига там, где на улицах много пешеходов, причем платежеспособных пешеходов, а не там, где много авто
а люди рано или поздно начнут передвигаться в центре пешком и раньше всего это произойдет на сермиле - там просто выхода другого нет, но вначале канешна там будет коллапс из авто
читай внимательнее если действительно хочешь шото узнать, аналитик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
60 >< 100. Арифметика.
Намерения работодателей тоже не всегда имеет значение. Рынок. Если должность можно перевести на удаленку, значит расширится круг соискателей и у них будут меньшие требования.
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:34
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