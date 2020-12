Додано: Вів 01 гру, 2020 22:26

flyman написав: Але все одно, для чого кінконговець переживає, КРЖН буде дорожати при будь-яких розкладах. Це ж КИЇВ. Біля метро! Тиха гавань на віки. Але все одно, для чого кінконговець переживає, КРЖН буде дорожати при будь-яких розкладах. Це ж КИЇВ. Біля метро! Тиха гавань на віки.



для начала приведи мне хоть одну мою цитату, где я говорю о дорожае

я наоборот с весны 19го говорил и говорю шо нас ждет опа и глубину ее сложно предсказать



что же касается прогнозов и дорожая - скажу так:

чем цивилизованнее будет становиться Украина, тем дороже будет в ней недвига и тем меньше будет вследствии этого ее рентабельность в аренде

сегодняшня заоблачная рентабельность, немыслимая в цивилизованном мире, обусловлена лишь ее беспрецедентно низкой стоимостью

