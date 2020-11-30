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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57575758575957605761>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.5 5 21
1. Зросли більш, як на 30%
24%
5
2. Зросли на 20 - 30%
5%
1
3. Зросли на 10 - 20%
5%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
14%
3
6. Впали менш ніж на 10%
5%
1
7. Впали на 10 - 20%
10%
2
8. Впали на 20 - 30%
10%
2
9. Впали більш, як на 30%
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:23

  Долярчик написав:Ну що лендлорди, трЄппЄщітЄ! :)
Їду з Києва(був на Податковому Майдані)
Тепер я підкований ;)

Будете платить налоги, когда начнете сдавать квартиру в аренду?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Серед моїх знайомих хто працює віддалено, від нікого не чув, що хочу в офіс.
Навпаки, кажуть, що якщо будуть заганяти назад в стойло, шукатимуть варіанти із віддаленою зайнятістю.

Их кто-то будет спрашивать? Кто платит, тот и заказывает музыку. Если должность допускает удаленную работу, то работодатель будет платить за нее на 5000 меньше, исходя из того, что работник сидит в своей квартире в каком-нибудь райцентре. Или, если для выполнения этой работы не нужен человек именно в команде, будет отдавать ее на аутсорс.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:24

Гіганти 30+

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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:26

  flyman написав:Але все одно, для чого кінконговець переживає, КРЖН буде дорожати при будь-яких розкладах. Це ж КИЇВ. Біля метро! Тиха гавань на віки.


для начала приведи мне хоть одну мою цитату, где я говорю о дорожае
я наоборот с весны 19го говорил и говорю шо нас ждет опа и глубину ее сложно предсказать

что же касается прогнозов и дорожая - скажу так:
чем цивилизованнее будет становиться Украина, тем дороже будет в ней недвига и тем меньше будет вследствии этого ее рентабельность в аренде
сегодняшня заоблачная рентабельность, немыслимая в цивилизованном мире, обусловлена лишь ее беспрецедентно низкой стоимостью
но так будет не всегда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:27

  Natt написав:
  Долярчик написав:Ну що лендлорди, трЄппЄщітЄ! :)
Їду з Києва(був на Податковому Майдані)
Тепер я підкований ;)

Будете платить налоги, когда начнете сдавать квартиру в аренду?

На це питання я вже відповідав!
Якщо зобов'яжуть всіх лендлордів платити - то і я буду платити, а ні - то #яжнелох! :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:27

  Vlad442 написав:Их кто-то будет спрашивать? Кто платит, тот и заказывает музыку. Если должность допускает удаленную работу, то работодатель будет платить за нее на 5000 меньше, исходя из того, что работник сидит в своей квартире в каком-нибудь райцентре.


И такое исследование я уже показывал - 60% не будут менять условия оплаты. Не фонтанируйте предположениями там, где есть информация поточнее

  Vlad442 написав:В 15-16-ом люди считали, что падение было вечным. Сейчас думают, что если каждый день становится хуже, то так будет годами


В 15-16-ом люди считали, что падение было вечным. Сейчас думают, что рост будет вечным

Как-то так ваша мысль звучала бы органичней. Но какая-то неведомая сила не позволила вам это написать :lol:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 гру, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Ну що лендлорди, трЄппЄщітЄ!
Їду з Києва(був на Податковому Майдані)

Чем же вас не устраивает кассовый аппарат? Единый налог не отменили, лимиты, слышал, повысили, программку для смартфона разработали.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:32

  zРадио написав:спор начался с утверждения Конга о будущем взлете цен в центре. Вот я и попросил привести предпосылки. Не дождался, потому что из носа их не выковырять - их просто нет.


я же писал, но до тебя видно не дошло с первого раза
самая дорогая комм недвига там, где на улицах много пешеходов, причем платежеспособных пешеходов, а не там, где много авто
а люди рано или поздно начнут передвигаться в центре пешком и раньше всего это произойдет на сермиле - там просто выхода другого нет, но вначале канешна там будет коллапс из авто
читай внимательнее если действительно хочешь шото узнать, аналитик :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И такое исследование я уже показывал - 60% не будут менять условия оплаты. Не фонтанируйте предположениями там, где есть информация поточнее

60 >< 100. Арифметика.
Намерения работодателей тоже не всегда имеет значение. Рынок. Если должность можно перевести на удаленку, значит расширится круг соискателей и у них будут меньшие требования.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:34

  Долярчик написав:Ну що лендлорди, трЄппЄщітЄ! :)
Їду з Києва(був на Податковому Майдані)
Тепер я підкований ;)
Оце, вдалечині - Башні Таряна?
А їх не має бути три? Чи ще 1 будують? :)

Ось башти Тарьяна:
Зображення
Всі три одна до одної, як в аптеці.
Що, Долярек, Зелю гєть?
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