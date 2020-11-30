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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:43
Vlad442 написав: zРадио написав:
И такое исследование я уже показывал - 60% не будут менять условия оплаты. Не фонтанируйте предположениями там, где есть информация поточнее
60 >< 100. Арифметика.
Намерения работодателей тоже не всегда имеет значение. Рынок. Если должность можно перевести на удаленку, значит расширится круг соискателей и у них будут меньшие требования.
Намерение 60% работодателей - и есть рынок. Которому придется подчиниться и оставшимся 40%.
То же самое с форматом работы. Аренда - это материальная часть себестоимости. И если ваш конкурент выигрывает у вас в ней, экономя 70% расходов на аренду путем перехода в смешанный удаленно-стациональный формат офиса, вы либо подчинитесь, либо покинете рынок
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:45
kingkongovets написав: flyman написав:
Але все одно, для чого кінконговець переживає, КРЖН буде дорожати при будь-яких розкладах. Це ж КИЇВ. Біля метро! Тиха гавань на віки.
для начала приведи мне хоть одну мою цитату, где я говорю о дорожае
я наоборот с весны 19го говорил и говорю шо нас ждет опа и глубину ее сложно предсказать
что же касается прогнозов и дорожая - скажу так:
чем цивилизованнее будет становиться Украина, тем дороже будет в ней недвига и тем меньше будет вследствии этого ее рентабельность в аренде
сегодняшня заоблачная рентабельность, немыслимая в цивилизованном мире, обусловлена лишь ее беспрецедентно низкой стоимостью
но так будет не всегда
Я не розумію, що не так з кавалірками.
По одній на кожній гілці метро за 10куе кожна. Без ремонту.
Чи одна в центрі? За 30куе. Навіть 15 м2. Є такі?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:49
Natt написав: zРадио написав:
Это глупость, а не предпосылка. Центр и сейчас изобилует пешим трафиком, которого будет тем меньше, чем меньше людей будут ежедневно посещать офисы. Ты просто не знаешь, что ответить на прямой вопрос!
Кому офисный планктон дает выторг? Пузатым Хатам и Двум Гусям? Основной выторг там вовсе не от офисного планктона.
Общепиту и ресторанам, продуктовым магазинам и супермаркетам, нотариусам, аптекам, клиникам и стоматологиям... Если хорошенько подумаете, список будет длинным. Достаточно длинным, чтобы рынок серьезно трансформировался.
А еще есть такое понятие "заеду по дороге на работу/домой с работы"...
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:51
zРадио написав:
Центр и сейчас изобилует пешим трафиком, которого будет тем меньше, чем меньше людей будут ежедневно посещать офисы. Ты просто не знаешь, что ответить на прямой вопрос!
ты просто походу думать в принципе не способен, аналитик
прочитай еще раз с чего все началось и прекращай задавать дурацкие вопросы
при чем тут офисы вообще? толку с той пистоты, пожрут в обед где подешевле и вечером в свои ипеня на похе, или в за окружную
там где пешеходный поток большой недвига и так стоит норм, хотя на крещатике да и во всех остальных туристических локациях тусят в основном колхозники и не слишком богатые туристы
а теперь включи мозг или чем там ты пытаешься думать и попробуй представить что будет в районе сермили, где будут тусить плотно населяющие ее жирные бобры
зы: кстати а шо там со столь громко анонсированным тобою вчера звонком в лун?)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 01 гру, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:52
zРадио написав:
Это глупость, а не предпосылка. Центр и сейчас изобилует пешим трафиком, которого будет тем меньше, чем меньше людей будут ежедневно посещать офисы. Ты просто не знаешь, что ответить на прямой вопрос!
Чем меньше людей будут посещать центр, тем он будет комфортнее и следовательно дороже.
Посмотрите на ценники недвижимости Андреевского спуска. Это при том, что редкий бизнес расположенный на Андреевском спуске сводит концы с концами.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:56
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или в одессе на дерибасе - там цены ваще пожар
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:59
zРадио написав: Natt написав:
Кому офисный планктон дает выторг? Пузатым Хатам и Двум Гусям? Основной выторг там вовсе не от офисного планктона.
Общепиту и ресторанам, продуктовым магазинам и супермаркетам, нотариусам, аптекам, клиникам и стоматологиям... Если хорошенько подумаете, список будет длинным. Достаточно длинным, чтобы рынок серьезно трансформировался.
А еще есть такое понятие "заеду по дороге на работу/домой с работы"...
Об общепите я и писала, верно. Рестораны? Увольте, как часто офисный планктон ходит по центральным рестикам с центральными ценниками. Ну, в Бочку после работы заскочат, так это не рестик (или уже да?). Супермаркет? Тянуть пакеты в метро? А при наличии авто наоборот стоит поспешить, чтобы в пробку не попасть, так что там тоже супер "на районе". В клиники и стоматологии ходят у дома, предварительно отпросившись с работы.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:00
UA написав: zРадио написав:
Это глупость, а не предпосылка. Центр и сейчас изобилует пешим трафиком, которого будет тем меньше, чем меньше людей будут ежедневно посещать офисы. Ты просто не знаешь, что ответить на прямой вопрос!
Чем меньше людей будут посещать центр, тем он будет комфортнее и следовательно дороже.
Посмотрите на ценники недвижимости Андреевского спуска. Это при том, что редкий бизнес расположенный на Андреевском спуске сводит концы с концами.
Речь вообще не об этом шла! Я очень прошу тех, кто подключается к дискуссии, читать ее с начала. Конг ляпнул о будущем взлете цен на коммерческую недвижимость в центре. А теперь, загнанный в угол, не знает, какими жилыми застройками и пешеходными дорожками сермили крыть свой ляп
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 01 гру, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:01
kingkongovets написав:UA
или в одессе на дерибасе - там цены ваще пожар
І що можна побачити на Сермілі такого, що нема на Дерибасі?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:02
zРадио написав: UA написав: zРадио написав:
Это глупость, а не предпосылка. Центр и сейчас изобилует пешим трафиком, которого будет тем меньше, чем меньше людей будут ежедневно посещать офисы. Ты просто не знаешь, что ответить на прямой вопрос!
Чем меньше людей будут посещать центр, тем он будет комфортнее и следовательно дороже.
Посмотрите на ценники недвижимости Андреевского спуска. Это при том, что редкий бизнес расположенный на Андреевском спуске сводит концы с концами.
Речь вообще не об этом шла! Я очень прошу тех, кто подключается к дискуссии, читать ее с начала. Конг ляпнул о будущем взлете цен на коммерческую недвижимость в центре. А теперь, загнанный в угол, не знает, какими жилыми застройками и пешеходными дорожками сермили крыть свой ляп
Сєрмілю внесуть в культурну спадщину ЮНЕСКО.
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